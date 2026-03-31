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Eliminatórias Europeias
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Como assistir ao jogo de hoje entre Bósnia e Herzegovina e Itália pelas eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Bósnia e Herzegovina x Itália
Bósnia e Herzegovina
Itália
Eliminatórias Europeias

Como assistir ao jogo das eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA entre Bósnia e Herzegovina e Itália, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

A Itália e a Bósnia e Herzegovina perseguem o mesmo sonho: uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Com 12 anos de frustração nas costas, as duas seleções se enfrentam agora na final da repescagem, que pode finalmente pôr fim à espera.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Bósnia e Herzegovina x Itália, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
Reino UnidoAmazon Prime Video Reino Unido
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
África Austral / SubsaarianaSuperSport
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Bósnia e Herzegovina x Itália com uma VPN

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Horário do início da partida entre Bósnia e Herzegovina x Itália

crest
Eliminatórias Europeias - World Cup Qualification UEFA 2nd Round
Bilino Polje Stadium

Bósnia e Herzegovina x Itália começa às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Prévia da partida

A Itália está sob enorme pressão à medida que se aproxima desta repescagem. Depois de ficar de fora das duas últimas Copas do Mundo, os Azzurri sabem o quanto está em jogo nesta edição. Podem ser tetracampeões mundiais e vencedores da Eurocopa de 2021, adiada devido à pandemia, mas sua última participação no cenário mundial remonta a 2014.

Esta é a terceira campanha consecutiva de qualificação que termina com a equipe na repescagem. As dolorosas derrotas para a Suécia e a Macedônia do Norte ainda pesam, embora tenham conseguido passar pela Irlanda do Norte na semifinal de quinta-feira. Não foi bonito — após um primeiro tempo tenso em Bergamo, gols de Sandro Tonali e Moise Kean no segundo tempo finalmente resolveram a partida.

O caminho da Itália até aqui foi complicado. Apesar de vencer todos os outros jogos do Grupo I, a equipe tropeçou feio contra a Noruega duas vezes, perdendo por três gols em cada partida. Isso expôs fragilidades defensivas, mas sob o comando de Gennaro Gattuso, que substituiu Luciano Spalletti em setembro passado, a equipe pelo menos recuperou o faro de gol, com média de mais de dois gols por jogo. O próprio Gattuso sabe o que é preciso, tendo conquistado a Copa do Mundo como jogador há vinte anos. Agora, ele precisa guiar sua equipe para superar a Bósnia.

FBL-WC-2026-ITA-NIR-QUALIFIERSGetty Images

A Bósnia e Herzegovina, por sua vez, busca sua primeira participação na Copa do Mundo desde 2014. A equipe venceu a Itália apenas uma vez antes, em uma partida amistosa por 2 a 1 em 1996, mas chega para esta partida com um bom momento. Na semifinal contra o País de Gales, Edin Džeko empatou o jogo antes de a equipe manter a calma na disputa de pênaltis em Cardiff.

A campanha de qualificação deles esteve a um passo de garantir a classificação automática. Um gol sofrido no final da partida contra a Áustria, em novembro, custou caro, deixando-os presos na repescagem. Agora, em meio a um frio intenso e diante de uma torcida numerosa e fanática em Zenica, eles esperam que a vantagem de jogar em casa possa virar o jogo a seu favor — mesmo estando 58 posições abaixo da Itália no ranking da FIFA.

Mais uma vitória para qualquer um dos lados e é garantida a vaga na Copa do Mundo de 2026. Para a Itália, trata-se de pôr fim a anos de frustração. Para a Bósnia, trata-se de fazer história.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

A Itália não contará com alguns grandes nomes neste mês. O capitão Giovanni Di Lorenzo está fora, e Federico Chiesa, do Liverpool, também não entrará em campo. Pelo lado positivo, Alessandro Bastoni, Gianluca Mancini e Riccardo Calafiori se recuperaram de pequenas contusões e estão prontos para jogar. Gianluca Scamacca, porém, ainda lida com um problema no adutor.

A Bósnia também tem suas ausências. Dennis Hadzikadunic, da Sampdoria, é o mais notável, enquanto os jogadores do Sturm Graz Emir Karic, Arjan Malic e Jusuf Gazibegovic não foram convocados.

Quando se trata de confrontos anteriores, a Itália levou a melhor. Venceu quatro dos seis encontros entre as duas seleções, incluindo uma vitória por 2 a 0 na Liga das Nações em 2020 e uma vitória por 1 a 0 em um amistoso no ano passado.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Bósnia e Herzegovina x Itália

Bósnia e HerzegovinaHome team crest

4-4-2

Formação

3-5-2

Home team crestITÁ
1
N. Vasilj
18
N. Katic
5
S. Kolasinac
7
A. Dedic
4
T. Muharemovic
20
E. Bajraktarevic
14
I. Sunjic
6
B. Tahirovic
15
A. Memic
23
H. Tabakovic
11
E. Dzeko
1
G. Donnarumma
13
R. Calafiori
21
A. Bastoni
23
G. Mancini
7
M. Politano
3
F. Dimarco
18
N. Barella
5
M. Locatelli
8
S. Tonali
9
M. Retegui
11
M. Kean

3-5-2

ITÁAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • S. Barbarez

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • G. Gattuso

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Desempenho

BIH
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
5/5

ITÁ
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

BIH

Outros

ITÁ

0

1

Empate

4

Vitórias

2

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Bósnia e Herzegovina x Itália hoje

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