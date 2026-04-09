O Aston Villa e o Bologna se enfrentam mais uma vez, marcando o terceiro confronto entre as duas equipes em duas temporadas. Desta vez, o palco é o Stadio Dall’Ara, onde será disputada a primeira partida das quartas de final da Liga Europa.

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Horário do início da partida entre Bologna e Aston Villa

Liga Europa - Europa League Stadio Renato Dell'Ara

Bologna x Aston Villa começa em 9 de abril às 15h EST e 20h GMT.

Prévia da partida

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Já se passaram mais de duas semanas desde a última partida oficial do Aston Villa, mas agora o time volta à ação nas quartas de final da Liga Europa e continua na briga por um lugar entre os cinco primeiros da Premier League. O Villa está entre os oito melhores de uma competição continental pela terceira temporada consecutiva, após eliminar o Lille por 3 a 0 no placar agregado. Nos últimos anos, o time teve sorte mista nesta fase — eliminando o Lille na Liga Conferência em 2024, mas depois perdendo por 5 a 4 em uma partida dramática para o PSG, que acabou sendo o campeão, na Liga dos Campeões da última temporada.

Esta campanha trouxe muitos altos e baixos. O Villa tropeçou contra o Go Ahead Eagles na fase de grupos, mas a vitória nas oitavas de final lhe rendeu nove vitórias em dez jogos da Liga Europa. O desempenho no campeonato nacional tem sido mais instável, com apenas nove pontos em dez partidas antes de uma vitória crucial sobre o West Ham levá-los de volta ao quarto lugar. Isso os deixa em uma disputa acirrada por uma vaga na Liga dos Campeões, cinco pontos à frente do Liverpool e seis à frente do Chelsea. O intervalo desde o jogo contra o West Ham significa que eles chegam a Bolonha bem descansados. E com o histórico de Unai Emery nesta competição, tendo vencido quatro vezes, o Villa se sentirá confiante.

O Bolonha, por sua vez, sabe o que está enfrentando. Perdeu duas vezes para o Villa em Birmingham nos últimos 18 meses, mas também construiu uma sequência recorde do clube de 11 jogos europeus sem derrota, sendo aquela derrota no Villa Park a única em 15 partidas. Sob o comando de Vincenzo Italiano, que chegou duas vezes à final da Liga Conferência com a Fiorentina, o Bolonha está agora em sua quinta quartas de final da UEFA, mas a primeira desde 1999. Para chegar até aqui, o time eliminou a Roma em uma emocionante partida que terminou em 5 a 4 na prorrogação, depois de já ter derrotado o SK Brann nas repescagens.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Aston Villa não poderá contar com alguns jogadores do meio-campo para a partida de ida. Boubacar Kamara continua fora de combate, e Ross Barkley não está disponível após ter sido deixado de fora da lista de convocados do clube para a UEFA. O ponta Jadon Sancho, que está emprestado, também fica de fora após sofrer uma lesão no ombro em um amistoso contra o Elche na semana passada.

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O Bologna tem seus próprios problemas, com Martin Vitik suspenso. Também há dúvidas sobre Benjamin Dominguez, Charalampos Lykogiannis, Thijs Dallinga e Jens Odgaard, todos os quais ficaram de fora da viagem de fim de semana a Cremona.

Uma estatística que favorece o Villa é seu histórico recente contra times italianos — o time não sofreu gols em cada um dos últimos quatro confrontos europeus contra adversários da Série A.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

BOL Outros AVL 0 0 Empate 2 Vitórias Aston Villa 1 - 0 Bologna

Aston Villa 2 - 0 Bologna 0 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 0/2 Ambos os times marcam 0/2

Classificação

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