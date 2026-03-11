Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoBodo/Glimt
Aspmyra Stadion
team-logoSporting
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Bodoe/Glimt e Sporting CP pela Liga dos Campeões: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Liga dos Campeões entre Bodoe/Glimt e Sporting CP, bem como a hora do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

O Bodo Glimt, surpresa da UCL, não terá medo antes da batalha das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o gigante lisboeta Sporting. 

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Bodo Glimt x Sporting CP, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaSony Sports Network
África Austral/SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir a Bodoe/Glimt x Sporting CP com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Obtenha a ExpressVPN!

Hora do pontapé inicial de Bodoe/Glimt x Sporting CP

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Aspmyra Stadion

Bodoe/Glimt x Sporting terá início em 11 de março de 2026 às 16h EST e 20h GMT.

Previsão da partida

Já foi uma campanha histórica para o Bodo Glimt, que agora faz sua estreia nas oitavas de final da UCL após derrotar o vice-campeão da última temporada, o Inter de Milão, por 5 a 2 no placar agregado nos playoffs. Agora, eles estão a apenas um passo de se tornarem o segundo clube norueguês a chegar às quartas de final desta competição. Com uma sequência de cinco vitórias consecutivas em 2026, os torcedores têm todo o direito de se sentir otimistas quanto às suas chances, especialmente com as vitórias sobre o Manchester City e o Atlético de Madrid durante a fase de grupos.

FK Bodo/Glimt v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images

Um frustrante empate em 2 a 2 do Sporting com o Braga no fim de semana mantém o time em segundo lugar na tabela da primeira divisão portuguesa, a quatro pontos da liderança, mas também significa que os jogadores de Rui Borges estão há 12 jogos sem derrota em todas as competições (10 vitórias e 2 empates).

FBL-POR-LIGA-BENFICA-SPORTING LISBONGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O atacante do Bodo, Jens Petter Hauge, tem seis gols em 10 jogos da Liga dos Campeões.

O Sporting não poderá contar com o ala Geovany Quenda, que se transferiu para o Chelsea, enquanto Giorgi Kochorashvili, Ricardo Mangas e Fotis Ioannidis podem ficar de fora novamente. O lateral-esquerdo Maximiliano Araujo e o meio-campista Pedro Gonçalves estão suspensos.

FK Bodo/Glimt v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images

Notícias sobre as equipes e escalações

Prováveis escalações de Bodo/Glimt x Sporting

Bodo/GlimtHome team crest

4-3-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestSCP
12
N. Haikin
4
O. Bjoertuft
20
F. Sjoevold
15
F. Bjoerkan
6
J. Gundersen
26
H. Evjen
19
S. Fet
7
P. Berg
9
K. Hoegh
11
O. Blomberg
10
J. Hauge
1
R. Silva
13
G. Vagiannidis
26
O. Diomande
25
G. Inacio
22
I. Fresneda
10
G. Catamo
42
M. Hjulmand
31
L. Guilherme
17
Trincao
52
J. Simoes
97
L. Suarez

4-2-3-1

SCPAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • K. Knutsen

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. Borges

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

BOD
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/5
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

SCP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/2
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Bodoe/Glimt x Sporting CP hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Obtenha o Express!

0