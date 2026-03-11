O Bodo Glimt, surpresa da UCL, não terá medo antes da batalha das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o gigante lisboeta Sporting.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Bodo Glimt x Sporting CP, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.

Como assistir a Bodoe/Glimt x Sporting CP com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial de Bodoe/Glimt x Sporting CP

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Aspmyra Stadion

Bodoe/Glimt x Sporting terá início em 11 de março de 2026 às 16h EST e 20h GMT.

Previsão da partida

Já foi uma campanha histórica para o Bodo Glimt, que agora faz sua estreia nas oitavas de final da UCL após derrotar o vice-campeão da última temporada, o Inter de Milão, por 5 a 2 no placar agregado nos playoffs. Agora, eles estão a apenas um passo de se tornarem o segundo clube norueguês a chegar às quartas de final desta competição. Com uma sequência de cinco vitórias consecutivas em 2026, os torcedores têm todo o direito de se sentir otimistas quanto às suas chances, especialmente com as vitórias sobre o Manchester City e o Atlético de Madrid durante a fase de grupos.

Getty Images

Um frustrante empate em 2 a 2 do Sporting com o Braga no fim de semana mantém o time em segundo lugar na tabela da primeira divisão portuguesa, a quatro pontos da liderança, mas também significa que os jogadores de Rui Borges estão há 12 jogos sem derrota em todas as competições (10 vitórias e 2 empates).

Getty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O atacante do Bodo, Jens Petter Hauge, tem seis gols em 10 jogos da Liga dos Campeões.

O Sporting não poderá contar com o ala Geovany Quenda, que se transferiu para o Chelsea, enquanto Giorgi Kochorashvili, Ricardo Mangas e Fotis Ioannidis podem ficar de fora novamente. O lateral-esquerdo Maximiliano Araujo e o meio-campista Pedro Gonçalves estão suspensos.

Getty Images

Notícias sobre as equipes e escalações

Forma

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Bodoe/Glimt x Sporting CP hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: