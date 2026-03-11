O Bodo Glimt, surpresa da UCL, não terá medo antes da batalha das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o gigante lisboeta Sporting.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Bodo Glimt x Sporting CP, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Paramount+
|Reino Unido
|TNT Sports
|Austrália
|Stan Sport
|Canadá
|Fubo Canadá
|Índia
|Sony Sports Network
|África Austral/Subsaariana
|SuperSport
|Malásia
|beIN Sports Malásia
|Oriente Médio
|beIN Sports MENA
Como assistir a Bodoe/Glimt x Sporting CP com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do pontapé inicial de Bodoe/Glimt x Sporting CP
Bodoe/Glimt x Sporting terá início em 11 de março de 2026 às 16h EST e 20h GMT.
Previsão da partida
Já foi uma campanha histórica para o Bodo Glimt, que agora faz sua estreia nas oitavas de final da UCL após derrotar o vice-campeão da última temporada, o Inter de Milão, por 5 a 2 no placar agregado nos playoffs. Agora, eles estão a apenas um passo de se tornarem o segundo clube norueguês a chegar às quartas de final desta competição. Com uma sequência de cinco vitórias consecutivas em 2026, os torcedores têm todo o direito de se sentir otimistas quanto às suas chances, especialmente com as vitórias sobre o Manchester City e o Atlético de Madrid durante a fase de grupos.
Um frustrante empate em 2 a 2 do Sporting com o Braga no fim de semana mantém o time em segundo lugar na tabela da primeira divisão portuguesa, a quatro pontos da liderança, mas também significa que os jogadores de Rui Borges estão há 12 jogos sem derrota em todas as competições (10 vitórias e 2 empates).
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O atacante do Bodo, Jens Petter Hauge, tem seis gols em 10 jogos da Liga dos Campeões.
O Sporting não poderá contar com o ala Geovany Quenda, que se transferiu para o Chelsea, enquanto Giorgi Kochorashvili, Ricardo Mangas e Fotis Ioannidis podem ficar de fora novamente. O lateral-esquerdo Maximiliano Araujo e o meio-campista Pedro Gonçalves estão suspensos.
Notícias sobre as equipes e escalações
Guia passo a passo de VPN para assistir Bodoe/Glimt x Sporting CP hoje
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.