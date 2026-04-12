O Wrexham chega ao fim de semana com um grande desafio pela frente, já que viaja até St Andrew’s para enfrentar o Birmingham; e com a disputa pelos playoffs cada vez mais acirrada, a equipe sabe que este é o tipo de jogo em que três pontos podem fazer toda a diferença.

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Como assistir ao jogo Birmingham x Wrexham usando uma VPN

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Horário do pontapé inicial de Birmingham x Wrexham

Championship - Championship St Andrew's Knighthead Park

Birmingham x Wrexham começa em 12 de abril às 07:00 EST e 12:00 GMT.

Prévia da partida

O Wrexham teve uma chance de ouro para abrir vantagem sobre o Southampton na disputa pela sexta colocação no início desta semana, mas, em vez disso, sofreu um duro revés. A derrota por 5 a 1 permitiu que os Saints assumissem o controle após abrir uma vantagem de dois gols logo no início, e o resultado não só abalou a confiança do Wrexham quanto prejudicou seu saldo de gols. O time está agora dois pontos atrás do Southampton, tendo disputado uma partida a mais, enquanto seu adversário permanece invicto há 16 jogos em todas as competições. Phil Parkinson está ciente de que os sete pontos conquistados em suas últimas seis partidas não são suficientes, embora haja algum conforto no desempenho fora de casa, com 11 pontos conquistados nas últimas seis viagens.

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Para o Birmingham, o clima é igualmente tenso. Chris Davies se encontra sob pressão após seis derrotas em oito jogos, uma sequência que rendeu apenas quatro pontos e tirou o Blues da disputa pelos playoffs. Eles são o único time da divisão atualmente em uma sequência de três derrotas consecutivas, com o último revés ocorrendo na derrota por 2 a 1 para o Ipswich na segunda-feira de Páscoa. Embora tenham assumido a liderança contra o Ipswich, que busca o acesso, a incapacidade de segurar o resultado só aumentou a frustração. Ainda assim, o histórico do Birmingham em St Andrew’s oferece alguma esperança — apenas três derrotas em 20 partidas em casa pelo campeonato, embora oito empates destaquem sua dificuldade em transformar o desempenho em vitórias consistentes.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Birmingham pode ser forçado a fazer uma mudança, já que Paik Seung-Ho sofreu uma contusão contra o Ipswich e Kai Wagner está se aproximando da recuperação, embora esta partida possa ser prematura para ele.

Liberato Cacace continua indisponível para o Wrexham, enquanto Ben Sheaf provavelmente não passará de uma opção para o banco.

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Historicamente, o Birmingham leva vantagem neste confronto, já que está invicto nos últimos seis jogos contra o Wrexham, mas chega para este jogo após três derrotas consecutivas que prejudicaram o andamento de sua temporada.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Birmingham x Wrexham Provável escalação Reservas Técnico C. Davies Provável escalação Reservas Técnico P. Parkinson

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Birmingham e Wrexham hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: