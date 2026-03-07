O Beşiktaş recebe o líder da liga, o Galatasaray, com os visitantes mantendo uma vantagem de cinco pontos na liderança e os anfitriões buscando uma vaga entre os três primeiros. Há muito em jogo neste clássico de Istambul.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês de Besiktas x Galatasaray, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir Besiktas x Galatasaray com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Como assistir e transmitir ao vivo Besiktas x Galatasaray gratuitamente

Se você planeja assistir ao jogo nos Estados Unidos, os novos clientes da Fubo podem acessá-lo com uma avaliação gratuita de cinco dias.

Hora do início de Besiktas x Galatasaray

Campeonato Turco - Super Lig Tupras Stadyumu

Besiktas x Galatasaray terá início em 7 de março de 2026, às 12h00 EST e 17h00 GMT.

Previsão da partida

Esta pode ser uma tarde decisiva na disputa pelo título da Super Lig turca. O Beşiktaş está em boa fase, invicto em 18 partidas em todas as competições desde a derrota para o Fener em novembro de 2025.

O líder da Super Lig, Galatasaray, está quatro pontos à frente do segundo colocado, Fenerbahçe, e em alta após eliminar a Juventus da Liga dos Campeões e se classificar para as oitavas de final, onde enfrentará o Liverpool em duas partidas.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O meio-campista ofensivo do Besiktas, El Bilal Touré, está fora de ação devido a uma lesão no tendão da coxa até o final de março. O zagueiro Emirhan Topcu também está fora.

O Galatasaray não contará com Metehan Baltaci, suspenso, e Enes Emre Buyuk, lesionado no ombro.

Victor Osimhen tem 10 gols e quatro assistências em 17 partidas pelo Gala nesta temporada.

Notícias sobre as equipes e escalações

Prováveis escalações de Besiktas x Galatasaray Provável escalação Reservas Técnico S. Yalcin Provável escalação Reservas Técnico O. Buruk

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Besiktas x Galatasaray hoje

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: