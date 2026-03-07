Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Campeonato Turco
team-logoBesiktas
Tupras Stadyumu
team-logoGalatasaray
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Besiktas e Galatasaray pela Super Lig: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Super Lig entre Besiktas e Galatasaray, bem como a hora do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

O Beşiktaş recebe o líder da liga, o Galatasaray, com os visitantes mantendo uma vantagem de cinco pontos na liderança e os anfitriões buscando uma vaga entre os três primeiros. Há muito em jogo neste clássico de Istambul. 

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês de Besiktas x Galatasaray, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
MalásiabeIN Sports Malásia

Como assistir Besiktas x Galatasaray com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Obtenha a ExpressVPN!

Como assistir e transmitir ao vivo Besiktas x Galatasaray gratuitamente

Se você planeja assistir ao jogo nos Estados Unidos, os novos clientes da Fubo podem acessá-lo com uma avaliação gratuita de cinco dias. 

Transmita Besiktas x Galatasaray no FuboComeceo teste gratuito

Hora do início de Besiktas x Galatasaray

crest
Campeonato Turco - Super Lig
Tupras Stadyumu

Besiktas x Galatasaray terá início em 7 de março de 2026, às 12h00 EST e 17h00 GMT.

Previsão da partida

Esta pode ser uma tarde decisiva na disputa pelo título da Super Lig turca. O Beşiktaş está em boa fase, invicto em 18 partidas em todas as competições desde a derrota para o Fener em novembro de 2025. 

Besiktas JK v Göztepe SK - Trendyol Süper LigGetty Images

O líder da Super Lig, Galatasaray, está quatro pontos à frente do segundo colocado, Fenerbahçe, e em alta após eliminar a Juventus da Liga dos Campeões e se classificar para as oitavas de final, onde enfrentará o Liverpool em duas partidas.

ILKAY GÜNDOGAN GALATASARAYGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O meio-campista ofensivo do Besiktas, El Bilal Touré, está fora de ação devido a uma lesão no tendão da coxa até o final de março. O zagueiro Emirhan Topcu também está fora. 

O Galatasaray não contará com Metehan Baltaci, suspenso, e Enes Emre Buyuk, lesionado no ombro. 

Victor Osimhen tem 10 gols e quatro assistências em 17 partidas pelo Gala nesta temporada.

Galatasaray-vs-Juventus-Champions-League-2025-26-KO-play-offs-1sGetty Images

Notícias sobre as equipes e escalações

Prováveis escalações de Besiktas x Galatasaray

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • S. Yalcin

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • O. Buruk

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

BJK
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/5
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

GAL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/9
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Registro frente a frente

BJK

Outros

GAL

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

9

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Besiktas x Galatasaray hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, têm aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Obtenha o Express!

0