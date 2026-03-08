Goal.com
Como assistir ao jogo de hoje entre Benfica e FC Porto pela Liga Portugal: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Liga Portugal entre o Benfica e o FC Porto, bem como a hora do pontapé inicial e as notícias das equipas

É um dia importante em Portugal, com o líder Porto a deslocar-se a Lisboa para enfrentar o Benfica. Será que "O Especial" conseguirá tirar um coelho da cartola para manter a sua equipa na corrida pelo título?

Aqui está onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Benfica x FC Porto, com tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao Benfica x FC Porto com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo.

Hora do início do jogo Benfica x FC Porto

crest
Campeonato Português - Liga Portugal
Estadio da Luz

Benfica x FC Porto terá início em 8 de março de 2026 às 13:00 EST e 18:00 GMT.

Previsão da partida

Sem dúvida, um dos maiores confrontos entre os dois rivais dos últimos tempos. O Porto está no topo da tabela, três pontos à frente do Sporting, em segundo lugar, e sete à frente do Benfica, em terceiro. Uma vitória em casa daria um novo fôlego à corrida pelo título do Benfica de José Mourinho, contra a equipe que ele levou à glória na Liga dos Campeões em 2019. 

Surpreendentemente, o Benfica é a única equipa que ainda não foi derrotada numa das seis principais ligas europeias, mas os sete empates custaram-lhe caro. 

TOPSHOT-FBL-POR-LIGA-PORTO-AROUCAGetty Images

O Porto de Francesco Farioli tem, sem dúvida, a melhor defesa do mundo, com apenas oito golos sofridos em 24 jogos do campeonato, mesmo após a lesão do veterano defesa Thiago Silva. O melhor marcador, Samu, também é dúvida para este confronto. 

Será que Mourinho conseguirá dar uma aula magistral na capital portuguesa?

Mourinho BenficaGetty Images

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Benfica x Porto

Benfica

4-2-3-1

Formação

4-3-3

POR
1
A. Trubin
4
A. Silva
26
S. Dahl
17
A. Dedic
30
N. Otamendi
27
Rafa Silva
5
E. Barrenechea
21
A. Schjelderup
18
L. Barreiro
25
G. Prestianni
14
V. Pavlidis
99
D. Costa
13
P. Rosario
74
F. Moura
21
D. Prpic
20
A. Costa
86
R. Mora
22
A. Varela
42
S. Fofana
11
Pepe
29
T. Moffi
7
W. Gomes

4-3-3

POR

Provável escalação

Reservas

Técnico

  J. Mourinho

Provável escalação

Reservas

Técnico

  F. Farioli

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

BEN
Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/5
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

POR
Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Registro frente a frente

BEN

Outros

POR

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

8

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

