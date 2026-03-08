É um dia importante em Portugal, com o líder Porto a deslocar-se a Lisboa para enfrentar o Benfica. Será que “O Especial” conseguirá tirar um coelho da cartola para manter a sua equipa na corrida pelo título?

Aqui está onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Benfica x FC Porto, com tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao Benfica x FC Porto com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início do jogo Benfica x FC Porto

Campeonato Português - Liga Portugal Estadio da Luz

Benfica x FC Porto terá início em 8 de março de 2026 às 13:00 EST e 18:00 GMT.

Previsão da partida

Sem dúvida, um dos maiores confrontos entre os dois rivais dos últimos tempos. O Porto está no topo da tabela, três pontos à frente do Sporting, em segundo lugar, e sete à frente do Benfica, em terceiro. Uma vitória em casa daria um novo fôlego à corrida pelo título do Benfica de José Mourinho, contra a equipe que ele levou à glória na Liga dos Campeões em 2019.

Surpreendentemente, o Benfica é a única equipa que ainda não foi derrotada numa das seis principais ligas europeias, mas os sete empates custaram-lhe caro.

O Porto de Francesco Farioli tem, sem dúvida, a melhor defesa do mundo, com apenas oito golos sofridos em 24 jogos do campeonato, mesmo após a lesão do veterano defesa Thiago Silva. O melhor marcador, Samu, também é dúvida para este confronto.

Será que Mourinho conseguirá dar uma aula magistral na capital portuguesa?

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Benfica x FC Porto hoje

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

