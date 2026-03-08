É um dia importante em Portugal, com o líder Porto a deslocar-se a Lisboa para enfrentar o Benfica. Será que “O Especial” conseguirá tirar um coelho da cartola para manter a sua equipa na corrida pelo título?
Aqui está onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Benfica x FC Porto, com tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
Como assistir ao Benfica x FC Porto com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do início do jogo Benfica x FC Porto
Benfica x FC Porto terá início em 8 de março de 2026 às 13:00 EST e 18:00 GMT.
Previsão da partida
Sem dúvida, um dos maiores confrontos entre os dois rivais dos últimos tempos. O Porto está no topo da tabela, três pontos à frente do Sporting, em segundo lugar, e sete à frente do Benfica, em terceiro. Uma vitória em casa daria um novo fôlego à corrida pelo título do Benfica de José Mourinho, contra a equipe que ele levou à glória na Liga dos Campeões em 2019.
Surpreendentemente, o Benfica é a única equipa que ainda não foi derrotada numa das seis principais ligas europeias, mas os sete empates custaram-lhe caro.
O Porto de Francesco Farioli tem, sem dúvida, a melhor defesa do mundo, com apenas oito golos sofridos em 24 jogos do campeonato, mesmo após a lesão do veterano defesa Thiago Silva. O melhor marcador, Samu, também é dúvida para este confronto.
Será que Mourinho conseguirá dar uma aula magistral na capital portuguesa?
Notícias e escalações das equipes
Forma
Registro frente a frente
Classificação
Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Benfica x FC Porto hoje
- Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.