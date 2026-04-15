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Como assistir ao jogo de hoje entre Bayern de Munique e Real Madrid pela Liga dos Campeões: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Bayern de Munique x Real Madrid
Bayern de Munique
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Como assistir ao jogo da Liga dos Campeões entre Bayern de Munique e Real Madrid, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

Os gigantes europeus Bayern de Munique e Real Madrid se enfrentam na segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões, na Allianz Arena, onde a equipe de Vincent Kompany busca ampliar a vantagem conquistada no primeiro confronto.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Bayern de Munique x Real Madrid, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre Bayern de Munique e Real Madrid usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Bayern de Munique e Real Madrid

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Allianz Arena

Bayern de Munique x Real Madrid começa em 15 de abril às 15h EST e 20h GMT.

Prévia da partida 

O Bayern de Munique finalmente conseguiu levar a melhor sobre o Real Madrid na primeira partida, vencendo por 2 a 1, encerrando uma longa sequência sem vitórias contra o gigante espanhol; no entanto, um gol de Kylian Mbappé no final da partida garantiu que a disputa permaneça bastante equilibrada antes do jogo de volta. A história está do lado do Bayern: o time venceu 29 das 30 eliminatórias da UEFA disputadas em duas partidas após vencer a primeira partida fora de casa, incluindo quase todas as vezes em que isso aconteceu por um único gol. A única exceção ocorreu em 2011, quando a Inter de Milão reverteu uma desvantagem mínima e avançou graças aos gols marcados fora de casa.

Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images

O ímpeto também está com a equipe de Vincent Kompany no campeonato nacional. Eles deram continuidade ao sucesso europeu com uma goleada de 5 a 0 sobre o St. Pauli, ampliando a liderança na Bundesliga para 12 pontos após o tropeço do Borussia Dortmund contra o Leverkusen. Mais um título da liga parece inevitável, mas o foco imediato é chegar às semifinais da Liga dos Campeões pela primeira vez desde o triunfo em 2020. No entanto, isso não será fácil — o Bayern tem enfrentado dificuldades nos últimos anos contra adversários espanhóis, perdendo sete das últimas oito eliminatórias de duas partidas e quatro das últimas cinco quartas de final contra times da La Liga.

Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images

Para o Real Madrid, a pressão vai aumentando. A derrota para o Bayern veio entre resultados decepcionantes no campeonato nacional contra o Mallorca e o Girona, deixando o time a nove pontos do Barcelona, faltando apenas sete partidas para o fim da temporada. A frustração da torcida do Bernabéu tem sido evidente e, com a eliminação da Copa del Rey já no passado, Álvaro Arbeloa sabe que a Liga dos Campeões é sua última chance de salvar a temporada. O histórico do Real Madrid após perder a primeira partida em casa é ruim, mas o time tem a história a seu favor contra clubes alemães, tendo vencido cada uma das últimas sete disputas de quartas de final contra adversários da Bundesliga.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Bayern chega para a segunda partida com algumas preocupações quanto à condição física. O jovem ponta Lennart Karl e o goleiro Sven Ulreich estão fora por lesão, enquanto Kane deve estar disponível, apesar de sentir algumas reações após a primeira partida, que o mantiveram no banco contra o St. Pauli. Serge Gnabry também está se esforçando para retornar após um pequeno problema no joelho.

O Real Madrid tem seus próprios problemas para enfrentar. Thibaut Courtois e Rodrygo continuam fora, e Aurélien Tchouameni ficará de fora por suspensão após receber seu terceiro cartão amarelo na competição. Mbappé, que lidera a artilharia da Liga dos Campeões com 14 gols em apenas 10 jogos, está em busca do recorde de gols em uma única temporada, mas é uma dúvida após levar uma pancada no rosto na partida contra o Girona.

Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images

A Allianz Arena tem sido uma fortaleza para o Bayern nesta temporada. O time venceu todos os cinco jogos europeus disputados em casa, com uma média de mais de três gols por partida, e sofreu apenas uma derrota nos últimos 28 jogos da Liga dos Campeões em casa. Em todas as competições, as derrotas diante da torcida têm sido raras — apenas duas nas últimas 44 partidas —, portanto, a confiança estará alta para este jogo.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Bayern de Munique x Real Madrid

Bayern de MuniqueHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-4-2

Home team crestRMA
1
M. Neuer
44
J. Stanisic
27
K. Laimer
2
D. Upamecano
4
J. Tah
45
A. Pavlovic
14
L. Diaz
7
S. Gnabry
17
M. Olise
6
J. Kimmich
9
H. Kane
13
A. Lunin
3
Eder Militao
22
A. Ruediger
20
F. Garcia
12
T. Alexander-Arnold
8
F. Valverde
15
A. Guler
45
T. Pitarch
5
J. Bellingham
10
K. Mbappe
7
Vinicius Junior

4-4-2

RMAAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • V. Kompany

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Arbeloa

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

FCB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
18/4
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
3/5

RMA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/8
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
5/5

Histórico de confrontos diretos

FCB

Outros

RMA

1

2

Empates

2

Vitórias

8

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Bayern de Munique x Real Madrid hoje

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