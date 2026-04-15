Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Bayern de Munique x Real Madrid, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao jogo entre Bayern de Munique e Real Madrid usando uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida entre Bayern de Munique e Real Madrid
Bayern de Munique x Real Madrid começa em 15 de abril às 15h EST e 20h GMT.
Prévia da partida
O Bayern de Munique finalmente conseguiu levar a melhor sobre o Real Madrid na primeira partida, vencendo por 2 a 1, encerrando uma longa sequência sem vitórias contra o gigante espanhol; no entanto, um gol de Kylian Mbappé no final da partida garantiu que a disputa permaneça bastante equilibrada antes do jogo de volta. A história está do lado do Bayern: o time venceu 29 das 30 eliminatórias da UEFA disputadas em duas partidas após vencer a primeira partida fora de casa, incluindo quase todas as vezes em que isso aconteceu por um único gol. A única exceção ocorreu em 2011, quando a Inter de Milão reverteu uma desvantagem mínima e avançou graças aos gols marcados fora de casa.
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O ímpeto também está com a equipe de Vincent Kompany no campeonato nacional. Eles deram continuidade ao sucesso europeu com uma goleada de 5 a 0 sobre o St. Pauli, ampliando a liderança na Bundesliga para 12 pontos após o tropeço do Borussia Dortmund contra o Leverkusen. Mais um título da liga parece inevitável, mas o foco imediato é chegar às semifinais da Liga dos Campeões pela primeira vez desde o triunfo em 2020. No entanto, isso não será fácil — o Bayern tem enfrentado dificuldades nos últimos anos contra adversários espanhóis, perdendo sete das últimas oito eliminatórias de duas partidas e quatro das últimas cinco quartas de final contra times da La Liga.
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Para o Real Madrid, a pressão vai aumentando. A derrota para o Bayern veio entre resultados decepcionantes no campeonato nacional contra o Mallorca e o Girona, deixando o time a nove pontos do Barcelona, faltando apenas sete partidas para o fim da temporada. A frustração da torcida do Bernabéu tem sido evidente e, com a eliminação da Copa del Rey já no passado, Álvaro Arbeloa sabe que a Liga dos Campeões é sua última chance de salvar a temporada. O histórico do Real Madrid após perder a primeira partida em casa é ruim, mas o time tem a história a seu favor contra clubes alemães, tendo vencido cada uma das últimas sete disputas de quartas de final contra adversários da Bundesliga.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O Bayern chega para a segunda partida com algumas preocupações quanto à condição física. O jovem ponta Lennart Karl e o goleiro Sven Ulreich estão fora por lesão, enquanto Kane deve estar disponível, apesar de sentir algumas reações após a primeira partida, que o mantiveram no banco contra o St. Pauli. Serge Gnabry também está se esforçando para retornar após um pequeno problema no joelho.
O Real Madrid tem seus próprios problemas para enfrentar. Thibaut Courtois e Rodrygo continuam fora, e Aurélien Tchouameni ficará de fora por suspensão após receber seu terceiro cartão amarelo na competição. Mbappé, que lidera a artilharia da Liga dos Campeões com 14 gols em apenas 10 jogos, está em busca do recorde de gols em uma única temporada, mas é uma dúvida após levar uma pancada no rosto na partida contra o Girona.
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A Allianz Arena tem sido uma fortaleza para o Bayern nesta temporada. O time venceu todos os cinco jogos europeus disputados em casa, com uma média de mais de três gols por partida, e sofreu apenas uma derrota nos últimos 28 jogos da Liga dos Campeões em casa. Em todas as competições, as derrotas diante da torcida têm sido raras — apenas duas nas últimas 44 partidas —, portanto, a confiança estará alta para este jogo.
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Guia passo a passo de VPN para assistir Bayern de Munique x Real Madrid hoje
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Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
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