O Bayern de Munique recebe o Barcelona na Allianz Arena na primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões Feminina, com a equipe alemã vinda de uma vitória sobre o Manchester United e as campeãs espanholas chegando após derrotar o Real Madrid.

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Como assistir ao jogo Bayern de Munique x Barcelona com uma VPN

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Horário do início da partida entre Bayern de Munique e Barcelona

O jogo Bayern de Munique x Barcelona começa em 25 de abril às 12h15 EST e 17h15 GMT.

Prévia da partida

O Bayern de Munique ousa sonhar com seu primeiro título na Liga dos Campeões Feminina, após ter conseguido chegar às semifinais pela primeira vez desde a temporada 2020-21. A equipe impressionou na fase de grupos com 13 pontos em seis partidas, antes de superar o Manchester United por 5 a 3 no placar agregado nas quartas de final — vencendo por 3 a 2 no Old Trafford e, em seguida, por 2 a 1 na Allianz Arena. Esta é a terceira vez que o time chega às semifinais, mas elas estarão desesperadas para evitar uma repetição das decepções do passado, tendo sido derrotadas pelo Barcelona em 2018–19 e pelo Chelsea em 2020-21. Sob o comando de José Barcala, as bávaras já comemoram a dobradinha nacional, com o título da Frauen-Bundesliga garantido no meio da semana contra o Union Berlin e a Supercopa da Alemanha conquistada no início da temporada.

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O Barcelona, no entanto, representa um obstáculo formidável. A equipe de Pere Romeu disputa sua oitava semifinal consecutiva, um recorde, tendo passado facilmente pela fase de grupos com 16 pontos antes de golear o Real Madrid por 12 a 2 no placar agregado nas quartas de final. Elas venceram por 6 a 2 no Estádio Alfredo Di Stefano e, em seguida, marcaram seis gols sem resposta no Camp Nou, reforçando seu domínio. O Blaugrana chega em clima de euforia após garantir o sétimo título consecutivo da Liga F com uma vitória por 4 a 1 no clássico contra o Espanyol, somando-se ao triunfo na Supercopa da Espanha, e com a final da Copa da Rainha contra o Atlético de Madrid ainda por disputar.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Bayern de Munique chega a esta semifinal sem algumas jogadoras importantes, com Lena Oberdorf e Sarah Zadrazil afastadas devido a lesões de longa duração no joelho, enquanto Jovana Damnjanovic e Alara também estão indisponíveis — embora Alara tenha retornado recentemente aos treinos. O Barcelona tem suas próprias preocupações, já que Laia Aleixandri continua fora após uma grave lesão no joelho sofrida em fevereiro, e embora Aitana Bonmati esteja se aproximando de um retorno após sua ausência desde novembro, a partida de ida pode chegar um pouco cedo demais para a tricampeã da Bola de Ouro.

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Em campo, os números favorecem fortemente as campeãs espanholas: elas avançaram em todas as 19 partidas de dupla fase nesta competição e golearam o Bayern por 7 a 1 no confronto da fase de grupos em outubro. Ainda assim, o forte histórico do Bayern em casa na Europa nesta temporada sugere que o confronto de sábado na Allianz Arena pode ser muito mais disputado do que os encontros anteriores.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Bayern Munich x Barcelona Provável escalação Reservas Técnico J. Barcala Provável escalação Reservas Técnico P. Romeu

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Bayern de Munique x Barcelona hoje

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Como assistir na tela grande

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