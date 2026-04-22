Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao jogo entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique usando uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique
Bayer Leverkusen x Bayern de Munique começa em 22 de abril às 14h45 EST e 19h45 GMT.
Prévia da partida
O clima em Leverkusen será eletrizante, embora haja uma tensão palpável em torno dos anfitriões. O Bayer Leverkusen chega a esta semifinal sob imensa pressão, ainda abalado pela decepcionante derrota por 2 a 1 em casa para o Augsburg, que expôs fragilidades defensivas que o time não pode se dar ao luxo de repetir.
Enfrentar um gigante como o Bayern de Munique de Vincent Kompany — que está em alta após eliminar o Real Madrid da Liga dos Campeões e conquistar recentemente o título da Bundesliga — exige uma atuação quase perfeita.
Getty Images
Embora o Werkself tenha mostrado que pode ser resiliente nas competições de copa, encontrar a consistência que tem faltado nas últimas partidas do campeonato será fundamental para impedir que o Bayern conquiste uma possível tríplice coroa.
Principais estatísticas e notícias sobre lesões
O panorama estatístico favorece fortemente os visitantes, com o Bayern de Munique entrando na partida em excelente forma; seus resultados recentes, incluindo uma campanha europeia impressionante e o título nacional, consolidaram o time como claro favorito.
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O Leverkusen, no entanto, pode buscar confiança em seu histórico na DFB-Pokal, já que marcou gols em suas últimas 23 partidas consecutivas na competição e costuma balançar as redes em casa. Defensivamente, o Leverkusen precisará estar no seu melhor para conter o potente ataque do Bayern, especialmente depois de sofrer vários gols nas partidas recentes.
No que diz respeito à disponibilidade do elenco, ambos os treinadores estão lidando com calendários de alta intensidade — Kompany buscará rodar o elenco para manter o frescor após as conquistas na Liga dos Campeões, enquanto o Leverkusen estará desesperado para que seus principais craques estejam em plena forma para furar o que se tornou uma defesa rígida do Bayern.
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Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: Às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.