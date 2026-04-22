O palco está montado na fortaleza da BayArena, onde o Bayer Leverkusen enfrenta o maior teste decisivo ao receber o Bayern de Munique, em grande ascensão, num confronto crucial das semifinais da DFB-Pokal.

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Como assistir ao jogo entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique

Bayer Leverkusen x Bayern de Munique começa em 22 de abril às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Prévia da partida

O clima em Leverkusen será eletrizante, embora haja uma tensão palpável em torno dos anfitriões. O Bayer Leverkusen chega a esta semifinal sob imensa pressão, ainda abalado pela decepcionante derrota por 2 a 1 em casa para o Augsburg, que expôs fragilidades defensivas que o time não pode se dar ao luxo de repetir.

Enfrentar um gigante como o Bayern de Munique de Vincent Kompany — que está em alta após eliminar o Real Madrid da Liga dos Campeões e conquistar recentemente o título da Bundesliga — exige uma atuação quase perfeita.

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Embora o Werkself tenha mostrado que pode ser resiliente nas competições de copa, encontrar a consistência que tem faltado nas últimas partidas do campeonato será fundamental para impedir que o Bayern conquiste uma possível tríplice coroa.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O panorama estatístico favorece fortemente os visitantes, com o Bayern de Munique entrando na partida em excelente forma; seus resultados recentes, incluindo uma campanha europeia impressionante e o título nacional, consolidaram o time como claro favorito.

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O Leverkusen, no entanto, pode buscar confiança em seu histórico na DFB-Pokal, já que marcou gols em suas últimas 23 partidas consecutivas na competição e costuma balançar as redes em casa. Defensivamente, o Leverkusen precisará estar no seu melhor para conter o potente ataque do Bayern, especialmente depois de sofrer vários gols nas partidas recentes.

No que diz respeito à disponibilidade do elenco, ambos os treinadores estão lidando com calendários de alta intensidade — Kompany buscará rodar o elenco para manter o frescor após as conquistas na Liga dos Campeões, enquanto o Leverkusen estará desesperado para que seus principais craques estejam em plena forma para furar o que se tornou uma defesa rígida do Bayern.

Notícias das equipes e escalações

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Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: