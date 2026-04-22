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Como assistir ao jogo de hoje entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique pela DFB-Pokal: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Bayer Leverkusen x Bayern de Munique
Bayer Leverkusen
Bayern de Munique
Copa da Alemanha

Como assistir ao jogo da DFB-Pokal entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O palco está montado na fortaleza da BayArena, onde o Bayer Leverkusen enfrenta o maior teste decisivo ao receber o Bayern de Munique, em grande ascensão, num confronto crucial das semifinais da DFB-Pokal.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
Reino UnidoPremier Sports
AustráliaStan Sport
ÍndiaFanCode
África Austral / SubsaarianaESPN África
MalásiaAstro
Oriente MédioMBC Shahid

Como assistir ao jogo entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique

crest
Copa da Alemanha - DFB Pokal
BayArena

Bayer Leverkusen x Bayern de Munique começa em 22 de abril às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Prévia da partida 

O clima em Leverkusen será eletrizante, embora haja uma tensão palpável em torno dos anfitriões. O Bayer Leverkusen chega a esta semifinal sob imensa pressão, ainda abalado pela decepcionante derrota por 2 a 1 em casa para o Augsburg, que expôs fragilidades defensivas que o time não pode se dar ao luxo de repetir. 

Enfrentar um gigante como o Bayern de Munique de Vincent Kompany — que está em alta após eliminar o Real Madrid da Liga dos Campeões e conquistar recentemente o título da Bundesliga — exige uma atuação quase perfeita. 

FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-STUTTGARTGetty Images

Embora o Werkself tenha mostrado que pode ser resiliente nas competições de copa, encontrar a consistência que tem faltado nas últimas partidas do campeonato será fundamental para impedir que o Bayern conquiste uma possível tríplice coroa.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O panorama estatístico favorece fortemente os visitantes, com o Bayern de Munique entrando na partida em excelente forma; seus resultados recentes, incluindo uma campanha europeia impressionante e o título nacional, consolidaram o time como claro favorito. 

FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-AUGSBURGGetty Images

O Leverkusen, no entanto, pode buscar confiança em seu histórico na DFB-Pokal, já que marcou gols em suas últimas 23 partidas consecutivas na competição e costuma balançar as redes em casa. Defensivamente, o Leverkusen precisará estar no seu melhor para conter o potente ataque do Bayern, especialmente depois de sofrer vários gols nas partidas recentes.

No que diz respeito à disponibilidade do elenco, ambos os treinadores estão lidando com calendários de alta intensidade — Kompany buscará rodar o elenco para manter o frescor após as conquistas na Liga dos Campeões, enquanto o Leverkusen estará desesperado para que seus principais craques estejam em plena forma para furar o que se tornou uma defesa rígida do Bayern.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Bayer Leverkusen x Bayern de Munique

Bayer LeverkusenHome team crest

3-4-2-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestFCB
1
M. Flekken
12
E. Tapsoba
8
R. Andrich
4
J. Quansah
24
A. Garcia
23
N. Tella
30
I. Maza
42
M. Culbreath
20
A. Grimaldo
25
E. Palacios
35
C. Kofane
1
M. Neuer
4
J. Tah
2
D. Upamecano
44
J. Stanisic
27
K. Laimer
10
J. Musiala
6
J. Kimmich
14
L. Diaz
17
M. Olise
45
A. Pavlovic
9
H. Kane

4-2-3-1

FCBAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • K. Hjulmand

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • V. Kompany

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Desempenho

B04
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

FCB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
18/8
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico de confrontos diretos

B04

Outros

FCB

0

2

Empates

3

Vitórias

1

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique hoje

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Como assistir na tela grande

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