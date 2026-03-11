Goal.com
Como assistir ao jogo de hoje entre Bayer Leverkusen e Arsenal pela Liga dos Campeões: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Liga dos Campeões entre Bayer Leverkusen e Arsenal, bem como a hora do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

A BayArena está pronta para um confronto emocionante entre o Bayer Leverkusen e o líder da Premier League, o Arsenal, na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões. 

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Bayer Leverkusen x Arsenal, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
Sul/África SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Bayer Leverkusen x Arsenal com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Obtenha a ExpressVPN!

Hora do início da partida entre Bayer Leverkusen e Arsenal

Bayer Leverkusen x Arsenal começa em 11 de março às 12h45 EST e 17h45 GMT.

Previsão da partida

Durante anos, o Arsenal flertou com a glória europeia sem conseguir concretizar o objetivo. Nesta temporada, porém, eles deixaram sua marca. Oito vitórias em oito jogos na fase de grupos deram o tom, com a equipe de Mikel Arteta derrotando pesos pesados como Atlético de Madrid, Bayern de Munique e o vice-campeão do ano passado, Inter de Milão. O time terminou no topo da tabela de 36 equipes com o melhor ataque (23 gols) e a melhor defesa (apenas quatro gols sofridos).

O sorteio só aumentou o otimismo. Com Real Madrid, Liverpool, PSG, Bayern e Manchester City mantidos à distância até a final, a crença de que 2026 pode finalmente ser o ano do Arsenal está ganhando força. Em busca de um tetracampeonato sem precedentes, eles ignoraram as críticas sobre perda de tempo e dependência de jogadas ensaiadas, porque os resultados continuam aparecendo. O último foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Mansfield Town na FA Cup, somando oito vezes em 11 jogos fora de casa em que marcaram pelo menos dois gols.

Mansfield Town v Arsenal - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images

O Leverkusen, por sua vez, está em uma situação diferente. O campeão alemão, que acabou com o domínio do Bayern no país, perdeu um pouco do seu brilho após a era de Xabi Alonso e Florian Wirtz. Kasper Hjulmand estabilizou o time após o tropeço de Erik ten Hag, levando-o às oitavas de final pelo segundo ano consecutivo.

O caminho até aqui não foi espetacular: 16º lugar na fase de grupos, seguido por uma vitória por 2 a 0 sobre o Olympiacos e um empate sem gols em casa para garantir a classificação. Mas o desempenho recente é irregular. Apenas uma vitória nos últimos cinco jogos em todas as competições, culminando com um emocionante empate em 3 a 3 contra o Freiburg, deixa o time em busca de consistência antes da visita do Arsenal.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

As notícias sobre o elenco do Arsenal não são exatamente animadoras. William Saliba (tornozelo), Martin Ødegaard (joelho) e Ben White (contusão) são dúvidas, enquanto Leandro Trossard e Riccardo Calafiori também saíram com problemas no fim de semana, deixando sua disponibilidade em aberto.

O Leverkusen também não está em perfeitas condições. Mark Flekken, Loïc Badé, Arthur, Lucas Vázquez, Eliesse Ben Seghir, Nathan Tella e Patrik Schick estão todos se recuperando de lesões, o que pode limitar suas opções para a primeira partida.

Hamburger SV v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images

Em termos de forma, o contraste é claro. O Arsenal arrasou na fase de grupos, terminando em primeiro lugar com 24 pontos e uma diferença de gols de +19. O Leverkusen, em comparação, passou com dificuldade em 16º lugar e teve que conquistar sua vaga nas oitavas de final através de uma vitória nos playoffs sobre o Olympiacos.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Bayer Leverkusen x Arsenal

Bayer LeverkusenHome team crest

3-4-2-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestARS
28
J. Blaswich
12
E. Tapsoba
4
J. Quansah
8
R. Andrich
30
I. Maza
20
A. Grimaldo
11
M. Terrier
42
M. Culbreath
25
E. Palacios
24
A. Garcia
35
C. Kofane
1
D. Raya
5
P. Hincapie
3
C. Mosquera
6
Gabriel
12
J. Timber
7
B. Saka
10
E. Eze
41
D. Rice
36
M. Zubimendi
11
G. Martinelli
14
V. Gyoekeres

ARSAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • K. Hjulmand

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Arteta

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

B04
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

ARS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/5
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Registro de confrontos diretos

B04

Outros

ARS

0

1

Empate

2

Vitórias

3

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
2/3
Ambos os times marcam
3/3

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Bayer Leverkusen x Arsenal hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Obtenha o Express!

