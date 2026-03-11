A BayArena está pronta para um confronto emocionante entre o Bayer Leverkusen e o líder da Premier League, o Arsenal, na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Bayer Leverkusen x Arsenal, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo Bayer Leverkusen x Arsenal com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início da partida entre Bayer Leverkusen e Arsenal

Bayer Leverkusen x Arsenal começa em 11 de março às 12h45 EST e 17h45 GMT.

Previsão da partida

Durante anos, o Arsenal flertou com a glória europeia sem conseguir concretizar o objetivo. Nesta temporada, porém, eles deixaram sua marca. Oito vitórias em oito jogos na fase de grupos deram o tom, com a equipe de Mikel Arteta derrotando pesos pesados como Atlético de Madrid, Bayern de Munique e o vice-campeão do ano passado, Inter de Milão. O time terminou no topo da tabela de 36 equipes com o melhor ataque (23 gols) e a melhor defesa (apenas quatro gols sofridos).

O sorteio só aumentou o otimismo. Com Real Madrid, Liverpool, PSG, Bayern e Manchester City mantidos à distância até a final, a crença de que 2026 pode finalmente ser o ano do Arsenal está ganhando força. Em busca de um tetracampeonato sem precedentes, eles ignoraram as críticas sobre perda de tempo e dependência de jogadas ensaiadas, porque os resultados continuam aparecendo. O último foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Mansfield Town na FA Cup, somando oito vezes em 11 jogos fora de casa em que marcaram pelo menos dois gols.

Getty Images

O Leverkusen, por sua vez, está em uma situação diferente. O campeão alemão, que acabou com o domínio do Bayern no país, perdeu um pouco do seu brilho após a era de Xabi Alonso e Florian Wirtz. Kasper Hjulmand estabilizou o time após o tropeço de Erik ten Hag, levando-o às oitavas de final pelo segundo ano consecutivo.

O caminho até aqui não foi espetacular: 16º lugar na fase de grupos, seguido por uma vitória por 2 a 0 sobre o Olympiacos e um empate sem gols em casa para garantir a classificação. Mas o desempenho recente é irregular. Apenas uma vitória nos últimos cinco jogos em todas as competições, culminando com um emocionante empate em 3 a 3 contra o Freiburg, deixa o time em busca de consistência antes da visita do Arsenal.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

As notícias sobre o elenco do Arsenal não são exatamente animadoras. William Saliba (tornozelo), Martin Ødegaard (joelho) e Ben White (contusão) são dúvidas, enquanto Leandro Trossard e Riccardo Calafiori também saíram com problemas no fim de semana, deixando sua disponibilidade em aberto.

O Leverkusen também não está em perfeitas condições. Mark Flekken, Loïc Badé, Arthur, Lucas Vázquez, Eliesse Ben Seghir, Nathan Tella e Patrik Schick estão todos se recuperando de lesões, o que pode limitar suas opções para a primeira partida.

Getty Images

Em termos de forma, o contraste é claro. O Arsenal arrasou na fase de grupos, terminando em primeiro lugar com 24 pontos e uma diferença de gols de +19. O Leverkusen, em comparação, passou com dificuldade em 16º lugar e teve que conquistar sua vaga nas oitavas de final através de uma vitória nos playoffs sobre o Olympiacos.

Notícias e escalações das equipes

Forma

Registro de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Bayer Leverkusen x Arsenal hoje

NordVPN

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: