Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Bayer Leverkusen x Arsenal, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Paramount+
|Reino Unido
|TNT Sports
|Austrália
|Stan Sport
|Canadá
|Fubo Canadá
|Índia
|JioStar
|Sul/África Subsaariana
|SuperSport
|Malásia
|beIN Sports Malásia
|Oriente Médio
|beIN Sports MENA
Como assistir ao jogo Bayer Leverkusen x Arsenal com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do início da partida entre Bayer Leverkusen e Arsenal
Bayer Leverkusen x Arsenal começa em 11 de março às 12h45 EST e 17h45 GMT.
Previsão da partida
Durante anos, o Arsenal flertou com a glória europeia sem conseguir concretizar o objetivo. Nesta temporada, porém, eles deixaram sua marca. Oito vitórias em oito jogos na fase de grupos deram o tom, com a equipe de Mikel Arteta derrotando pesos pesados como Atlético de Madrid, Bayern de Munique e o vice-campeão do ano passado, Inter de Milão. O time terminou no topo da tabela de 36 equipes com o melhor ataque (23 gols) e a melhor defesa (apenas quatro gols sofridos).
O sorteio só aumentou o otimismo. Com Real Madrid, Liverpool, PSG, Bayern e Manchester City mantidos à distância até a final, a crença de que 2026 pode finalmente ser o ano do Arsenal está ganhando força. Em busca de um tetracampeonato sem precedentes, eles ignoraram as críticas sobre perda de tempo e dependência de jogadas ensaiadas, porque os resultados continuam aparecendo. O último foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Mansfield Town na FA Cup, somando oito vezes em 11 jogos fora de casa em que marcaram pelo menos dois gols.
Getty Images
O Leverkusen, por sua vez, está em uma situação diferente. O campeão alemão, que acabou com o domínio do Bayern no país, perdeu um pouco do seu brilho após a era de Xabi Alonso e Florian Wirtz. Kasper Hjulmand estabilizou o time após o tropeço de Erik ten Hag, levando-o às oitavas de final pelo segundo ano consecutivo.
O caminho até aqui não foi espetacular: 16º lugar na fase de grupos, seguido por uma vitória por 2 a 0 sobre o Olympiacos e um empate sem gols em casa para garantir a classificação. Mas o desempenho recente é irregular. Apenas uma vitória nos últimos cinco jogos em todas as competições, culminando com um emocionante empate em 3 a 3 contra o Freiburg, deixa o time em busca de consistência antes da visita do Arsenal.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
As notícias sobre o elenco do Arsenal não são exatamente animadoras. William Saliba (tornozelo), Martin Ødegaard (joelho) e Ben White (contusão) são dúvidas, enquanto Leandro Trossard e Riccardo Calafiori também saíram com problemas no fim de semana, deixando sua disponibilidade em aberto.
O Leverkusen também não está em perfeitas condições. Mark Flekken, Loïc Badé, Arthur, Lucas Vázquez, Eliesse Ben Seghir, Nathan Tella e Patrik Schick estão todos se recuperando de lesões, o que pode limitar suas opções para a primeira partida.
Getty Images
Em termos de forma, o contraste é claro. O Arsenal arrasou na fase de grupos, terminando em primeiro lugar com 24 pontos e uma diferença de gols de +19. O Leverkusen, em comparação, passou com dificuldade em 16º lugar e teve que conquistar sua vaga nas oitavas de final através de uma vitória nos playoffs sobre o Olympiacos.
Notícias e escalações das equipes
Forma
Registro de confrontos diretos
Classificação
Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Bayer Leverkusen x Arsenal hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.