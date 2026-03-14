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Como assistir ao jogo de hoje entre Bay FC e Denver Summit FC pela NWSL: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da NWSL entre o Bay FC e o Denver Summit FC, além do horário do início da partida e das notícias sobre as equipes

O Bay FC inicia sua campanha na NWSL 2026 em casa, com o objetivo de começar com o pé direito contra o Denver Summit FC, recém-chegado à liga.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Bay FC x Denver Summit FC, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá

Como assistir ao jogo entre Bay FC e Denver Summit FC com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura e criptografada na internet. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Clique aqui para ver um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia com as melhores VPNs para assistir a esportes online.

Contorne restrições geográficas com uma VPN.Adquira a Express!

Horário do pontapé inicial do Bay FC x Denver Summit FC

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NWSL - NWSL

Bay FC x Denver Summit FC começa em 14 de março às 17h30 EST e 22h30 GMT.

Previsão da partida

O Bay FC passou por uma temporada difícil na última campanha, terminando em 13º lugar com 20 pontos em 26 partidas — empatado com o último colocado, o Chicago Stars, embora o saldo de gols do Chicago fosse pior. Ainda assim, há motivos para otimismo de cara para 2026, especialmente com a chegada da experiente atacante italiana Cristiana Girelli, emprestada pela Juventus.

FC Internazionale Milano v FC Kairat Almaty - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images

Já o Denver Summit entra em cena para sua primeira temporada na NWSL após se juntar à liga como time de expansão em janeiro de 2025. Apesar de serem novatos, o time montou um elenco forte e pode ser um candidato a uma vaga nos playoffs. Lindsey Heaps, o rosto da campanha de expansão, comandará o ataque nesta temporada, e um resultado positivo na estreia pode definir o tom para o que está por vir. 

Transferência milionária no meio-campo

O Bay FC ganhou as manchetes em 11 de fevereiro ao contratar a meio-campista Claire Hutton, do Kansas City Current, em uma transferência recorde de US$ 1,1 milhão (aproximadamente £ 810.000 - £ 825.000). 

Houston Dash v Kansas City CurrentGetty Images

O negócio está entre as maiores quantias já pagas entre clubes da NWSL e é uma das maiores do futebol feminino mundial. 

Hutton, recém-saída de uma temporada em que conquistou uma vaga na Seleção do Melhor XI da NWSL, traz qualidade comprovada e carisma para o meio-campo do Bay, que busca reerguer-se em 2026.

Notícias e escalações

Prováveis escalações de Bay FC x Denver Summit FC

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • E. Coates

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • N. Cushing

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

BAY
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/10
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

DNS
-Sequência

    Histórico de confrontos diretos

    Classificação

    Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Bay FC e Denver Summit FC hoje

    NordVPN streaming online from abroadNordVPN

    1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
    2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
    3. Limpe o cache: Às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
    4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

    Como assistir na tela grande

    Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

    • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
    • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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