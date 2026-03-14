O Bay FC inicia sua campanha na NWSL 2026 em casa, com o objetivo de começar com o pé direito contra o Denver Summit FC, recém-chegado à liga.

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Como assistir ao jogo entre Bay FC e Denver Summit FC com VPN

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Horário do pontapé inicial do Bay FC x Denver Summit FC

Bay FC x Denver Summit FC começa em 14 de março às 17h30 EST e 22h30 GMT.

Previsão da partida

O Bay FC passou por uma temporada difícil na última campanha, terminando em 13º lugar com 20 pontos em 26 partidas — empatado com o último colocado, o Chicago Stars, embora o saldo de gols do Chicago fosse pior. Ainda assim, há motivos para otimismo de cara para 2026, especialmente com a chegada da experiente atacante italiana Cristiana Girelli, emprestada pela Juventus.

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Já o Denver Summit entra em cena para sua primeira temporada na NWSL após se juntar à liga como time de expansão em janeiro de 2025. Apesar de serem novatos, o time montou um elenco forte e pode ser um candidato a uma vaga nos playoffs. Lindsey Heaps, o rosto da campanha de expansão, comandará o ataque nesta temporada, e um resultado positivo na estreia pode definir o tom para o que está por vir.

Transferência milionária no meio-campo

O Bay FC ganhou as manchetes em 11 de fevereiro ao contratar a meio-campista Claire Hutton, do Kansas City Current, em uma transferência recorde de US$ 1,1 milhão (aproximadamente £ 810.000 - £ 825.000).

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O negócio está entre as maiores quantias já pagas entre clubes da NWSL e é uma das maiores do futebol feminino mundial.

Hutton, recém-saída de uma temporada em que conquistou uma vaga na Seleção do Melhor XI da NWSL, traz qualidade comprovada e carisma para o meio-campo do Bay, que busca reerguer-se em 2026.

Notícias e escalações

Prováveis escalações de Bay FC x Denver Summit FC Provável escalação Reservas Técnico E. Coates Provável escalação Reservas Técnico N. Cushing

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Bay FC e Denver Summit FC hoje

NordVPN

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: