Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
La Liga
team-logoBarcelona
Spotify Camp Nou
team-logoSevilla
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Barcelona e Sevilha pela LaLiga: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da LaLiga entre Barcelona e Sevilla, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Barcelona, líder da LaLiga, precisa afastar a pressão do Real Madrid, que vem logo atrás, e por isso precisa conquistar pontos contra o Sevilla, que vem tendo uma temporada desastrosa. 

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Barcelona x Sevilla, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAESPN Deportes
Reino UnidoPremier Sports
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáTSN+
ÍndiaFanCode
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Barcelona x Sevilla com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne restrições geográficas com uma VPN.Adquira o Express!

Como assistir e transmitir ao vivo Barcelona x Sevilla de graça

Se você planeja assistir ao jogo dos Estados Unidos, novos clientes do Fubo podem acessá-lo com um teste gratuito de cinco dias. 

Assista ao Barcelona x Sevilla no FuboComeceo teste gratuito

Horário do jogo Barcelona x Sevilla

crest
La Liga - La Liga
Spotify Camp Nou

O jogo Barcelona x Sevilla terá início em 15 de março de 2026 às 11h15 EST e 15h15 GMT. 

Previsão da partida

Depois de arrancar um empate por 1 a 1 no final da partida de ida das oitavas de final da UCL contra o Newcastle, o Barça volta a se concentrar na disputa pelo título da LaLiga, onde mantém uma vantagem de quatro pontos sobre o Real Madrid. Os blaugranas venceram cinco partidas consecutivas do campeonato após disputarem competições europeias, então estarão confiantes. Eles também conquistaram a impressionante marca de 13 vitórias consecutivas no Camp Nou, sua melhor sequência desde 2019.

FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images

Agora invicto há cinco partidas (quatro empates), o Sevilla vem subindo de forma constante na tabela após um primeiro semestre desastroso. Ainda com menos pontos do que na mesma fase de 13 das últimas 15 temporadas na primeira divisão, o time enfrenta aqui uma força formidável. 

Sevilla FC v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Marc Bernal, do Barcelona, foi substituído devido a uma lesão na partida disputada no meio da semana. O Sevilla não contará com Kike Salas, além da dupla de ataque Neal Maupay e Peque Fernández. 

Robert Lewandowski, do Barcelona, marcou quatro gols nos últimos quatro confrontos diretos contra o Sevilla na La Liga.
O Sevilla venceu apenas uma das últimas nove partidas fora de casa na LaLiga. 

Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Barcelona x Sevilla

BarcelonaHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-4-2

Home team crestSEV
13
J. Garcia
2
J. Cancelo
18
G. Martin
24
E. Garcia
5
P. Cubarsi
8
Pedri
17
M. Casado
10
L. Yamal
20
D. Olmo
14
M. Rashford
7
F. Torres
1
O. Vlachodimos
5
T. Nianzou
15
F. Cardoso
6
N. Gudelj
19
B. Mendy
16
J. Sanchez
36
Oso
18
L. Agoume
20
D. Sow
9
A. Adams
10
A. Sanchez

4-4-2

SEVAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • H. Flick

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Almeyda

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

BAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/2
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

SEV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico de confrontos diretos

BAR

Outros

SEV

4

Vitórias

0

Empate

1

13

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Barcelona x Sevilla hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe os cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN. Adquira o Express!

0