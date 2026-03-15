O Barcelona, líder da LaLiga, precisa afastar a pressão do Real Madrid, que vem logo atrás, e por isso precisa conquistar pontos contra o Sevilla, que vem tendo uma temporada desastrosa.

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Como assistir ao jogo Barcelona x Sevilla com uma VPN

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Como assistir e transmitir ao vivo Barcelona x Sevilla de graça

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Horário do jogo Barcelona x Sevilla

La Liga - La Liga Spotify Camp Nou

O jogo Barcelona x Sevilla terá início em 15 de março de 2026 às 11h15 EST e 15h15 GMT.

Previsão da partida

Depois de arrancar um empate por 1 a 1 no final da partida de ida das oitavas de final da UCL contra o Newcastle, o Barça volta a se concentrar na disputa pelo título da LaLiga, onde mantém uma vantagem de quatro pontos sobre o Real Madrid. Os blaugranas venceram cinco partidas consecutivas do campeonato após disputarem competições europeias, então estarão confiantes. Eles também conquistaram a impressionante marca de 13 vitórias consecutivas no Camp Nou, sua melhor sequência desde 2019.

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Agora invicto há cinco partidas (quatro empates), o Sevilla vem subindo de forma constante na tabela após um primeiro semestre desastroso. Ainda com menos pontos do que na mesma fase de 13 das últimas 15 temporadas na primeira divisão, o time enfrenta aqui uma força formidável.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Marc Bernal, do Barcelona, foi substituído devido a uma lesão na partida disputada no meio da semana. O Sevilla não contará com Kike Salas, além da dupla de ataque Neal Maupay e Peque Fernández.

Robert Lewandowski, do Barcelona, marcou quatro gols nos últimos quatro confrontos diretos contra o Sevilla na La Liga.

O Sevilla venceu apenas uma das últimas nove partidas fora de casa na LaLiga.

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Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Barcelona x Sevilla hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: