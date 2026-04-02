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Como assistir ao jogo de hoje entre Barcelona e Real Madrid Femenino pela Liga dos Campeões Feminina: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Barcelona x Real Madrid Femenino
Barcelona
Real Madrid Femenino
Liga dos Campeões Feminino

Como assistir ao jogo da Liga dos Campeões Feminina entre Barcelona e Real Madrid Femenino, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

Após uma vitória esmagadora por 6 a 2 na primeira partida, o Barcelona Femení busca garantir sua oitava participação consecutiva nas semifinais contra o Real Madrid. 

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Barcelona x Real Madrid Femenino, com todas as informações necessárias para assistir à partida de hoje.

EUAESPN Deportes
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaFanCode
África Austral / SubsaarianaESPN África
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Barcelona x Real Madrid Feminino com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Horário do início da partida Barcelona x Real Madrid Feminino

crest
Liga dos Campeões Feminino - Women's Champions League Final Stage
Spotify Camp Nou

Barcelona x Real Madrid Feminino terá início em 2 de abril de 2026 às 13h45 e 17h45 GMT.

Previsão da partida

O Barcelona praticamente garantiu a classificação na partida de ida no Estádio Alfredo Di Stefano, apesar da atuação individual inspirada de Linda Caicedo, do Real Madrid. 

FBL-EUR-C1-WOMEN-REAL MADRID-BARCELONAGetty Images

O Barça, tricampeão europeu, perdeu a final da última temporada para o Arsenal, por isso as campeãs de 2021, 2023 e 2024 estarão determinadas a reconquistar o título. Um tetracampeonato também está em jogo, já que o time conquistou a Supercopa da Espanha, abriu uma vantagem de 13 pontos na liderança da Liga F e garantiu sua vaga na Copa da Rainha do próximo mês contra o Atlético de Madrid, no dia 16 de maio. 

O Madrid tem alguma chance aqui?

FBL-EUR-C1-WOMEN-REAL MADRID-BARCELONAGetty Images

Estatísticas importantes

O Barça venceu 21 dos 22 confrontos oficiais entre essas equipes. 

Notícias das equipes e escalações

Escalações de Barcelona x Real Madrid Femenino

BarcelonaHome team crest

4-3-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestRMA
13
C. Coll
24
E. Brugts
2
I. Paredes
4
M. Leon
22
O. Batlle
19
V. Lopez
12
P. Guijarro
11
A. Putellas
9
C. Pina
10
C. Hansen
17
E. Pajor
1
M. Rodriguez
15
S. Garcia
14
M. Mendez
12
Y. Ribeiro
23
M. Lakrar
6
S. Toletti
19
E. Navarro
7
A. del Castillo
18
L. Caicedo
16
F. Angeldal
20
N. Feller

4-2-3-1

RMAAway team crest

BAR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • P. Romeu

RMA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • P. Quesada

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Desempenho

BAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
20/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

RMA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

Histórico de confrontos diretos

BAR

Outros

RMA

5

Vitórias

0

Empate

0

19

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
4/3
Ambos os times marcam
1/3

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Barcelona x Real Madrid Feminino hoje

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  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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