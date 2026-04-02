Após uma vitória esmagadora por 6 a 2 na primeira partida, o Barcelona Femení busca garantir sua oitava participação consecutiva nas semifinais contra o Real Madrid.

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Como assistir ao jogo Barcelona x Real Madrid Feminino com uma VPN

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Horário do início da partida Barcelona x Real Madrid Feminino

Liga dos Campeões Feminino - Women's Champions League Final Stage Spotify Camp Nou

Barcelona x Real Madrid Feminino terá início em 2 de abril de 2026 às 13h45 e 17h45 GMT.

Previsão da partida

O Barcelona praticamente garantiu a classificação na partida de ida no Estádio Alfredo Di Stefano, apesar da atuação individual inspirada de Linda Caicedo, do Real Madrid.

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O Barça, tricampeão europeu, perdeu a final da última temporada para o Arsenal, por isso as campeãs de 2021, 2023 e 2024 estarão determinadas a reconquistar o título. Um tetracampeonato também está em jogo, já que o time conquistou a Supercopa da Espanha, abriu uma vantagem de 13 pontos na liderança da Liga F e garantiu sua vaga na Copa da Rainha do próximo mês contra o Atlético de Madrid, no dia 16 de maio.

O Madrid tem alguma chance aqui?

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Estatísticas importantes

O Barça venceu 21 dos 22 confrontos oficiais entre essas equipes.

Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Barcelona x Real Madrid Feminino hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: