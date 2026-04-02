Após uma vitória esmagadora por 6 a 2 na primeira partida, o Barcelona Femení busca garantir sua oitava participação consecutiva nas semifinais contra o Real Madrid.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Barcelona x Real Madrid Femenino, com todas as informações necessárias para assistir à partida de hoje.
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Como assistir ao jogo Barcelona x Real Madrid Feminino com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida Barcelona x Real Madrid Feminino
Barcelona x Real Madrid Feminino terá início em 2 de abril de 2026 às 13h45 e 17h45 GMT.
Previsão da partida
O Barcelona praticamente garantiu a classificação na partida de ida no Estádio Alfredo Di Stefano, apesar da atuação individual inspirada de Linda Caicedo, do Real Madrid.
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O Barça, tricampeão europeu, perdeu a final da última temporada para o Arsenal, por isso as campeãs de 2021, 2023 e 2024 estarão determinadas a reconquistar o título. Um tetracampeonato também está em jogo, já que o time conquistou a Supercopa da Espanha, abriu uma vantagem de 13 pontos na liderança da Liga F e garantiu sua vaga na Copa da Rainha do próximo mês contra o Atlético de Madrid, no dia 16 de maio.
O Madrid tem alguma chance aqui?
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Estatísticas importantes
O Barça venceu 21 dos 22 confrontos oficiais entre essas equipes.
Notícias das equipes e escalações
Desempenho
Histórico de confrontos diretos
Classificação
Guia passo a passo de VPN para assistir ao Barcelona x Real Madrid Feminino hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.