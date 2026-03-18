O confronto entre Barcelona e Newcastle está em equilíbrio, mas apenas um dos times pode avançar para as quartas de final da Liga dos Campeões.

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Como assistir ao jogo Barcelona x Newcastle United com uma VPN

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Horário do início da partida entre Barcelona e Newcastle United

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Spotify Camp Nou

Barcelona x Newcastle United terá início em 18 de março de 2026 às 13h45 EST e 17h45 GMT.

Previsão da partida

Após um dramático empate em 1 a 1 na primeira partida desta eliminatória das oitavas de final da Liga dos Campeões, marcada por gols no final da partida, o Barcelona espera contar com o poder do Camp Nou para se classificar para as quartas de final.

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O Barça manteve a liderança da LaLiga com uma vitória por 5 a 2 sobre o Sevilla no fim de semana. O clube catalão busca a 11ª classificação consecutiva para a fase seguinte da Liga dos Campeões após empatar a primeira partida fora de casa. A equipe de Hansi Flick marcou em cada um dos últimos 16 jogos em casa pela Liga dos Campeões, com uma média de 3,1 gols por partida.

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O Newcastle, de Eddie Howe, chega confiante após a vitória sobre o Chelsea. A equipe também está invicta há seis jogos na UCL. Tendo já revertido desvantagens para evitar a derrota contra o atual campeão PSG e o Leverkusen, os Magpies acreditam em suas chances de causar surpresa na quarta-feira.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Barcelona venceu 15 das últimas 16 partidas nas oitavas de final da UCL.

Com 18 anos e 249 dias, ele está a apenas um gol de igualar o recorde de Kylian Mbappé de maior número de gols marcados na Liga dos Campeões antes dos 19 anos (10).

Alejandro Balde, Andreas Christensen, Frenkie de Jong e Jules Koundé estão fora por lesão pelo Barça, enquanto Bruno Guimarães continua sendo a maior ausência do Newcastle.

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Notícias das equipes e escalações

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: