Após seis vitórias consecutivas na La Liga, o Barcelona busca manter essa sequência ao retomar a campanha nacional com uma partida em casa contra o rival local Espanyol.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Barcelona x Espanyol, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao jogo Barcelona x Espanyol com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida Barcelona x Espanyol
Barcelona x Espanyol começa em 11 de abril às 12h30 EST e 17h30 GMT.
Prévia da partida
O Barcelona chega ao clássico catalão deste sábado ainda lidando com as consequências da derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Esse resultado deixa a equipe de Hansi Flick com muito trabalho pela frente se quiser chegar às semifinais, embora, por enquanto, sua atenção volte para a La Liga. Uma sétima vitória consecutiva no campeonato consolidaria sua liderança.
Getty Images
No campeonato nacional, o Barcelona tem sido dominante, vencendo 25 das 30 partidas disputadas e marcando 80 gols, o que o torna o grande favorito para conquistar o 29º título da liga. O Espanyol, por sua vez, não vence o Barcelona na La Liga desde fevereiro de 2009, quando venceu por 2 a 1 no Camp Nou, o que ressalta a magnitude do desafio que enfrenta. Seu desempenho em 2026 tem sido fraco, sem vitórias desde 22 de dezembro contra o Athletic Bilbao. Nos 13 jogos do campeonato desde então, o time perdeu oito e empatou cinco, caindo para a 10ª posição, a seis pontos do Celta Vigo, sexto colocado.
Houve pelo menos um pequeno alívio na última partida, com um empate sem gols contra o Real Betis, e o Espanyol chegará mais descansado para este clássico. Ainda assim, considerando o bom momento do Barcelona e as dificuldades do Espanyol, este é um confronto que parece fortemente inclinado a favor do líder do campeonato.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O Barcelona não poderá contar com Pedri para o clássico, depois que ele sentiu uma dor no tendão da coxa na partida contra o Atlético. Marc Bernal é dúvida devido a um problema no tornozelo, enquanto Andreas Christensen e Raphinha estão descartados – problemas no joelho e no tendão da coxa, respectivamente.
O Espanyol também tem algumas ausências: Javi Puado continua fora de jogo devido a uma lesão no joelho, e Clemens Riedel está suspenso após receber seu último cartão amarelo.
Getty Images
O histórico recente entre as duas equipes favorece amplamente o Barcelona. O time venceu os últimos quatro confrontos, incluindo uma vitória por 2 a 0 no início desta temporada, e não perde para o Espanyol desde uma partida da Copa del Rey em janeiro de 2018. Esse histórico ressalta o desafio que o Espanyol enfrenta ao entrar neste clássico.
Notícias das equipes e escalações
Desempenho
Histórico de confrontos diretos
Classificação
Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao Barcelona x Espanyol hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
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Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.