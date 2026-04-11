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Como assistir ao jogo de hoje entre Barcelona e Espanyol pela LaLiga: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Barcelona x Espanyol
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Como assistir ao jogo da LaLiga entre Barcelona e Espanyol, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

Após seis vitórias consecutivas na La Liga, o Barcelona busca manter essa sequência ao retomar a campanha nacional com uma partida em casa contra o rival local Espanyol.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Barcelona x Espanyol, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
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CanadáTSN+
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Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Barcelona x Espanyol com uma VPN

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Horário do início da partida Barcelona x Espanyol

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La Liga - La Liga
Spotify Camp Nou

Barcelona x Espanyol começa em 11 de abril às 12h30 EST e 17h30 GMT.

Prévia da partida 

O Barcelona chega ao clássico catalão deste sábado ainda lidando com as consequências da derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Esse resultado deixa a equipe de Hansi Flick com muito trabalho pela frente se quiser chegar às semifinais, embora, por enquanto, sua atenção volte para a La Liga. Uma sétima vitória consecutiva no campeonato consolidaria sua liderança.

FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images

No campeonato nacional, o Barcelona tem sido dominante, vencendo 25 das 30 partidas disputadas e marcando 80 gols, o que o torna o grande favorito para conquistar o 29º título da liga. O Espanyol, por sua vez, não vence o Barcelona na La Liga desde fevereiro de 2009, quando venceu por 2 a 1 no Camp Nou, o que ressalta a magnitude do desafio que enfrenta. Seu desempenho em 2026 tem sido fraco, sem vitórias desde 22 de dezembro contra o Athletic Bilbao. Nos 13 jogos do campeonato desde então, o time perdeu oito e empatou cinco, caindo para a 10ª posição, a seis pontos do Celta Vigo, sexto colocado.

Houve pelo menos um pequeno alívio na última partida, com um empate sem gols contra o Real Betis, e o Espanyol chegará mais descansado para este clássico. Ainda assim, considerando o bom momento do Barcelona e as dificuldades do Espanyol, este é um confronto que parece fortemente inclinado a favor do líder do campeonato.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Barcelona não poderá contar com Pedri para o clássico, depois que ele sentiu uma dor no tendão da coxa na partida contra o Atlético. Marc Bernal é dúvida devido a um problema no tornozelo, enquanto Andreas Christensen e Raphinha estão descartados – problemas no joelho e no tendão da coxa, respectivamente. 

O Espanyol também tem algumas ausências: Javi Puado continua fora de jogo devido a uma lesão no joelho, e Clemens Riedel está suspenso após receber seu último cartão amarelo.

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-ESPANYOLGetty Images

O histórico recente entre as duas equipes favorece amplamente o Barcelona. O time venceu os últimos quatro confrontos, incluindo uma vitória por 2 a 0 no início desta temporada, e não perde para o Espanyol desde uma partida da Copa del Rey em janeiro de 2018. Esse histórico ressalta o desafio que o Espanyol enfrenta ao entrar neste clássico.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Barcelona x Espanyol

BarcelonaHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestESP
13
J. Garcia
4
R. Araujo
3
A. Balde
5
P. Cubarsi
23
J. Kounde
16
F. Lopez
24
E. Garcia
6
Gavi
10
L. Yamal
14
M. Rashford
7
F. Torres
13
M. Dmitrovic
6
L. Cabrera
5
F. Calero
22
C. Romero
23
O. El Hilali
10
P. Lozano
24
T. Dolan
8
E. Exposito
4
U. Gonzalez de Zarate
16
C. Ngonge
9
R. Fernandez

4-2-3-1

ESPAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • H. Flick

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Gonzalez

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

BAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
15/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

ESP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico de confrontos diretos

BAR

Outros

ESP

4

Vitórias

1

Empate

0

12

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao Barcelona x Espanyol hoje

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  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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