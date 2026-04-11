Após seis vitórias consecutivas na La Liga, o Barcelona busca manter essa sequência ao retomar a campanha nacional com uma partida em casa contra o rival local Espanyol.

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Como assistir ao jogo Barcelona x Espanyol com uma VPN

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Horário do início da partida Barcelona x Espanyol

La Liga - La Liga Spotify Camp Nou

Barcelona x Espanyol começa em 11 de abril às 12h30 EST e 17h30 GMT.

Prévia da partida

O Barcelona chega ao clássico catalão deste sábado ainda lidando com as consequências da derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Esse resultado deixa a equipe de Hansi Flick com muito trabalho pela frente se quiser chegar às semifinais, embora, por enquanto, sua atenção volte para a La Liga. Uma sétima vitória consecutiva no campeonato consolidaria sua liderança.

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No campeonato nacional, o Barcelona tem sido dominante, vencendo 25 das 30 partidas disputadas e marcando 80 gols, o que o torna o grande favorito para conquistar o 29º título da liga. O Espanyol, por sua vez, não vence o Barcelona na La Liga desde fevereiro de 2009, quando venceu por 2 a 1 no Camp Nou, o que ressalta a magnitude do desafio que enfrenta. Seu desempenho em 2026 tem sido fraco, sem vitórias desde 22 de dezembro contra o Athletic Bilbao. Nos 13 jogos do campeonato desde então, o time perdeu oito e empatou cinco, caindo para a 10ª posição, a seis pontos do Celta Vigo, sexto colocado.

Houve pelo menos um pequeno alívio na última partida, com um empate sem gols contra o Real Betis, e o Espanyol chegará mais descansado para este clássico. Ainda assim, considerando o bom momento do Barcelona e as dificuldades do Espanyol, este é um confronto que parece fortemente inclinado a favor do líder do campeonato.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Barcelona não poderá contar com Pedri para o clássico, depois que ele sentiu uma dor no tendão da coxa na partida contra o Atlético. Marc Bernal é dúvida devido a um problema no tornozelo, enquanto Andreas Christensen e Raphinha estão descartados – problemas no joelho e no tendão da coxa, respectivamente.

O Espanyol também tem algumas ausências: Javi Puado continua fora de jogo devido a uma lesão no joelho, e Clemens Riedel está suspenso após receber seu último cartão amarelo.

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O histórico recente entre as duas equipes favorece amplamente o Barcelona. O time venceu os últimos quatro confrontos, incluindo uma vitória por 2 a 0 no início desta temporada, e não perde para o Espanyol desde uma partida da Copa del Rey em janeiro de 2018. Esse histórico ressalta o desafio que o Espanyol enfrenta ao entrar neste clássico.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao Barcelona x Espanyol hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: