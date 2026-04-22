O Barcelona tentará dar mais um passo rumo ao título da LaLiga quando o Celta Vigo visitar o Camp Nou.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Barcelona x Celta Vigo, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo de hoje.
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Como assistir ao jogo Barcelona x Celta Vigo com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida entre Barcelona e Celta Vigo
Barcelona x Celta Vigo terá início em 22 de abril de 2026 às 15h30 EST e 20h30 GMT.
Prévia da partida
A vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid na partida de volta, na terça-feira, não foi suficiente, e o Barcelona foi eliminado das quartas de final da Liga dos Campeões, com um placar agregado de 3 a 2. O foco da equipe agora é garantir o título da LaLiga, onde mantém uma vantagem de nove pontos sobre o Real Madrid na liderança, faltando sete rodadas para o fim do campeonato. O Barça goleou o Espanyol no clássico da última rodada, registrando a sétima vitória consecutiva no campeonato. A equipe de Hansi Flick venceu todos os 16 jogos em casa pelo campeonato nesta temporada.
Getty Images
O Celta Vigo perdeu por 3 a 1 para o Freiburg na segunda partida das quartas de final da Liga Europa na última quinta-feira, sendo eliminado da competição no placar agregado (6 a 1). Essa foi a quarta derrota nas últimas cinco partidas oficiais dos Celestes.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O Celta de Claudio Giráldez continua forte fora de casa, com apenas uma derrota nas últimas 12 partidas fora de casa pelo campeonato (7 vitórias, 4 empates).
Fermín López sofreu uma contusão grave na Liga dos Campeões, mas já voltou aos treinos do Barcelona. Andreas Christensen e Raphinha continuam fora.
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Guia passo a passo de VPN para assistir ao Barcelona x Celta Vigo hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione uma localização de servidor onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.