O Barcelona tentará dar mais um passo rumo ao título da LaLiga quando o Celta Vigo visitar o Camp Nou.

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Como assistir ao jogo Barcelona x Celta Vigo com uma VPN

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Horário do início da partida entre Barcelona e Celta Vigo

La Liga - La Liga Spotify Camp Nou

Barcelona x Celta Vigo terá início em 22 de abril de 2026 às 15h30 EST e 20h30 GMT.

Prévia da partida

A vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid na partida de volta, na terça-feira, não foi suficiente, e o Barcelona foi eliminado das quartas de final da Liga dos Campeões, com um placar agregado de 3 a 2. O foco da equipe agora é garantir o título da LaLiga, onde mantém uma vantagem de nove pontos sobre o Real Madrid na liderança, faltando sete rodadas para o fim do campeonato. O Barça goleou o Espanyol no clássico da última rodada, registrando a sétima vitória consecutiva no campeonato. A equipe de Hansi Flick venceu todos os 16 jogos em casa pelo campeonato nesta temporada.

Getty Images

O Celta Vigo perdeu por 3 a 1 para o Freiburg na segunda partida das quartas de final da Liga Europa na última quinta-feira, sendo eliminado da competição no placar agregado (6 a 1). Essa foi a quarta derrota nas últimas cinco partidas oficiais dos Celestes.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Celta de Claudio Giráldez continua forte fora de casa, com apenas uma derrota nas últimas 12 partidas fora de casa pelo campeonato (7 vitórias, 4 empates).

Fermín López sofreu uma contusão grave na Liga dos Campeões, mas já voltou aos treinos do Barcelona. Andreas Christensen e Raphinha continuam fora.

Notícias sobre as equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Barcelona x Celta Vigo hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV: