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Como assistir ao jogo de hoje entre Barcelona e Celta de Vigo pela LaLiga: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Barcelona x Celta de Vigo
Barcelona
Celta de Vigo
La Liga

Como assistir ao jogo da LaLiga entre Barcelona e Celta Vigo, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Barcelona tentará dar mais um passo rumo ao título da LaLiga quando o Celta Vigo visitar o Camp Nou. 

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Barcelona x Celta Vigo, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo de hoje.

EUAESPN Deportes
Reino UnidoPremier Sports
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáTSN+
ÍndiaFanCode
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Barcelona x Celta Vigo com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Horário do início da partida entre Barcelona e Celta Vigo

crest
La Liga - La Liga
Spotify Camp Nou

Barcelona x Celta Vigo terá início em 22 de abril de 2026 às 15h30 EST e 20h30 GMT.

Prévia da partida

A vitória por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid na partida de volta, na terça-feira, não foi suficiente, e o Barcelona foi eliminado das quartas de final da Liga dos Campeões, com um placar agregado de 3 a 2. O foco da equipe agora é garantir o título da LaLiga, onde mantém uma vantagem de nove pontos sobre o Real Madrid na liderança, faltando sete rodadas para o fim do campeonato. O Barça goleou o Espanyol no clássico da última rodada, registrando a sétima vitória consecutiva no campeonato. A equipe de Hansi Flick venceu todos os 16 jogos em casa pelo campeonato nesta temporada.

FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images

O Celta Vigo perdeu por 3 a 1 para o Freiburg na segunda partida das quartas de final da Liga Europa na última quinta-feira, sendo eliminado da competição no placar agregado (6 a 1). Essa foi a quarta derrota nas últimas cinco partidas oficiais dos Celestes.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Celta de Claudio Giráldez continua forte fora de casa, com apenas uma derrota nas últimas 12 partidas fora de casa pelo campeonato (7 vitórias, 4 empates).

Fermín López sofreu uma contusão grave na Liga dos Campeões, mas já voltou aos treinos do Barcelona. Andreas Christensen e Raphinha continuam fora. 

Notícias sobre as equipes e escalações

Prováveis escalações de Barcelona x Celta de Vigo

BarcelonaHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-1-2

Home team crestCEL
13
J. Garcia
2
J. Cancelo
4
R. Araujo
5
P. Cubarsi
18
G. Martin
20
D. Olmo
21
F. de Jong
10
L. Yamal
8
Pedri
14
M. Rashford
9
R. Lewandowski
13
I. Radu
32
J. Rodriguez
20
M. Alonso
4
J. Aidoo
3
O. Mingueza
5
S. Carreira
8
F. Lopez
15
M. Vecino
6
I. Moriba
7
B. Iglesias
9
F. Jutgla

3-4-1-2

CELAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • H. Flick

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • C. Giraldez

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

BAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

CEL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/15
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

BAR

Outros

CEL

4

Vitórias

1

Empate

0

15

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Barcelona x Celta Vigo hoje

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  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione uma localização de servidor onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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