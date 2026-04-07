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Angelica Daujotas

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Barcelona e Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Liga dos Campeões entre Barcelona e Atlético de Madrid, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Barcelona enfrenta o Atlético de Madrid no dia 8 de abril pela Liga dos Campeões, com dois dos maiores rivais do futebol espanhol se enfrentando por uma vaga na próxima fase.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Barcelona x Atlético de Madrid, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Barcelona x Atlético de Madrid com uma VPN

Está viajando ou enfrentando restrições geográficas? Uma VPN pode desbloquear seus serviços de streaming habituais em segundos. O Proton VPN permite que você altere sua localização virtual com segurança, para que possa acessar de qualquer lugar e assistir ao jogo ao vivo sem bloqueios de transmissão.

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Horário do início da partida entre Barcelona e Atlético de Madrid

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Spotify Camp Nou

A partida de hoje entre Barcelona e Atlético de Madrid terá início em 8 de abril de 2026, às 20h.

Notícias das equipes e escalações

Escalações de Barcelona x Atlético de Madrid

BarcelonaHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-4-2

Home team crestATM
13
J. Garcia
5
P. Cubarsi
23
J. Kounde
2
J. Cancelo
18
G. Martin
20
D. Olmo
8
C
Pedri
10
L. Yamal
24
E. Garcia
14
M. Rashford
9
R. Lewandowski
1
J. Musso
24
R. Le Normand
16
N. Molina
17
D. Hancko
3
M. Ruggeri
6
C
Koke
20
G. Simeone
22
A. Lookman
14
M. Llorente
7
A. Griezmann
19
J. Alvarez

4-4-2

ATMAway team crest

BAR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • H. Flick

ATM
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Simeone

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

BAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
16/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

ATM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico de confrontos diretos

BAR

Outros

ATM

4

Vitórias

0

Empate

1

9

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Barcelona x Atlético de Madrid hoje

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no Proton VPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização de um servidor onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe os cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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