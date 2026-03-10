O Tottenham Hotspur, clube em crise na Premier League, visita o Wanda Metropolitano para a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira, contra o Atlético de Madrid.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Atlético de Madrid x Tottenham, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo Atlético de Madrid x Tottenham com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial de Atlético de Madrid x Tottenham

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Riyadh Air Metropolitano

Atlético de Madrid x Tottenham terá início em 10 de março de 2026 às 15h EST e 20h GMT.

Previsão da partida

O Spurs venceu cinco partidas na fase de grupos, incluindo vitórias por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund e o Eintracht Frankfurt, terminando acima do PSG, Barcelona, Manchester City, Real Madrid e Chelsea na tabela de 36 equipes. No entanto, as coisas estão indo muito mal para os detentores da Liga Europa na Premier League. O time do norte de Londres está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, com nove partidas a disputar. Eles não venceram na EPL em 2026, seu pior início de ano civil desde 1935.

Getty Images

Agora, contra todas as expectativas, eles buscam a quarta vitória consecutiva na UCL e a sexta partida sem sofrer gols nas últimas sete do torneio.

Terminando três pontos e 10 posições atrás do Tottenham na fase de grupos, o Atlético sobreviveu a um grande susto contra o Club Brugge, vencendo por 7 a 4 em uma partida caótica. A vitória de 3 a 2 sobre o Real Sociedad no sábado foi a quarta consecutiva no Wanda Metropolitano, marcando pelo menos três gols em todas essas vitórias.

Getty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Wilson Odobert, James Maddison, Dejan Kulusevski, Ben Davies, Lucas Bergvall, Mohammed Kudus e Rodrigo Bentancur estão todos ausentes pelo Spurs, mas Cristian Romero e Micky van de Ven estão disponíveis, apesar das suspensões no campeonato nacional.

A assistência de Antoine Griezmann contra o Sociedad foi sua 300ª participação em gols pelo Atleti.

Getty Images

Notícias da equipe e escalações

Forma

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Atlético de Madrid x Tottenham hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: