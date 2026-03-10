Goal.com
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid
Riyadh Air Metropolitano
Tottenham
Como assistir ao jogo de hoje entre Atlético de Madrid e Tottenham pela Liga dos Campeões: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Liga dos Campeões entre o Atlético de Madrid e o Tottenham, bem como a hora do pontapé inicial e as notícias das equipes

O Tottenham Hotspur, clube em crise na Premier League, visita o Wanda Metropolitano para a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira, contra o Atlético de Madrid.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Atlético de Madrid x Tottenham, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
Sul/África SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Atlético de Madrid x Tottenham com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial de Atlético de Madrid x Tottenham

Atlético de Madrid x Tottenham terá início em 10 de março de 2026 às 15h EST e 20h GMT. 

Previsão da partida

O Spurs venceu cinco partidas na fase de grupos, incluindo vitórias por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund e o Eintracht Frankfurt, terminando acima do PSG, Barcelona, Manchester City, Real Madrid e Chelsea na tabela de 36 equipes. No entanto, as coisas estão indo muito mal para os detentores da Liga Europa na Premier League. O time do norte de Londres está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, com nove partidas a disputar. Eles não venceram na EPL em 2026, seu pior início de ano civil desde 1935. 

Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images

Agora, contra todas as expectativas, eles buscam a quarta vitória consecutiva na UCL e a sexta partida sem sofrer gols nas últimas sete do torneio. 

Terminando três pontos e 10 posições atrás do Tottenham na fase de grupos, o Atlético sobreviveu a um grande susto contra o Club Brugge, vencendo por 7 a 4 em uma partida caótica. A vitória de 3 a 2 sobre o Real Sociedad no sábado foi a quarta consecutiva no Wanda Metropolitano, marcando pelo menos três gols em todas essas vitórias. 

Nico Gonzalez Atletico MadridGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Wilson Odobert, James Maddison, Dejan Kulusevski, Ben Davies, Lucas Bergvall, Mohammed Kudus e Rodrigo Bentancur estão todos ausentes pelo Spurs, mas Cristian Romero e Micky van de Ven estão disponíveis, apesar das suspensões no campeonato nacional.

A assistência de Antoine Griezmann contra o Sociedad foi sua 300ª participação em gols pelo Atleti. 

FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDADGetty Images

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Atlético de Madrid x Tottenham

Atlético de MadridHome team crest

4-4-2

Formação

4-2-3-1

Home team crestTOT
13
J. Oblak
17
D. Hancko
3
M. Ruggeri
18
M. Pubill
14
M. Llorente
6
Koke
20
G. Simeone
22
A. Lookman
5
J. Cardoso
7
A. Griezmann
19
J. Alvarez
1
G. Vicario
4
K. Danso
37
M. van de Ven
17
C. Romero
23
P. Porro
11
M. Tel
7
X. Simons
6
J. Palhinha
29
P. Sarr
14
A. Gray
19
D. Solanke

4-2-3-1

TOTAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Simeone

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • I. Tudor

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

ATM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/8
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

TOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/13
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Atlético de Madrid x Tottenham hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

