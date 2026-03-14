O Atlético de Madrid busca manter sua boa fase e conquistar a quarta vitória consecutiva na La Liga ao receber o Getafe na capital.

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Como assistir ao Atlético de Madrid x Getafe com uma VPN

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Horário do início da partida Atlético de Madrid x Getafe

La Liga - La Liga Riyadh Air Metropolitano

O Atlético de Madrid x Getafe começa no dia 14 de março às 10h15 EST e 15h15 GMT.

Prévia da partida

O Atlético de Madrid chega a este confronto em alta, após a emocionante vitória por 5 a 2 sobre o Tottenham na Liga dos Campeões no início desta semana. Com uma vantagem tão confortável na primeira partida, os jogadores de Diego Simeone parecem estar em boa posição antes da viagem de volta a Londres. Se somarmos a isso a final da Copa del Rey contra a Real Sociedad, que ainda está por vir, de repente há dois troféus bem ao alcance nesta temporada.

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A La Liga, por outro lado, é uma tarefa mais difícil. Tecnicamente, o Atlético ainda poderia alcançar o Barcelona, mas estar em terceiro lugar e 13 pontos atrás torna esse sonho muito improvável. Ainda assim, o time tem se mostrado afiado no campeonato nacional, acumulando três vitórias consecutivas sobre Espanyol, Real Oviedo e Real Sociedad, o que os manteve confortavelmente à frente do Real Betis na disputa pelas vagas na Liga dos Campeões.

O Getafe, porém, não chega sem fazer barulho. José Bordalás deixou seu time em alta, com quatro vitórias nas últimas cinco partidas — incluindo triunfos contra o Real Madrid e o Betis. Desde meados de janeiro, eles perderam apenas uma vez, e foi contra o Sevilla. Essa sequência os levou ao nono lugar, a apenas cinco pontos de uma vaga europeia, o que é um grande motivador para esta partida.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Atlético não tem muito com que se preocupar no que diz respeito a lesões – Rodrigo Mendoza é a única ausência, afastado devido a um problema muscular, e não houve novas lesões na partida contra o Tottenham.

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O Getafe, por sua vez, não contará com Adu Kamara e está apreensivo quanto à condição física de Juanmi, Borja Mayoral e Davinchi, que correm contra o tempo para estarem prontos.

Um fator que joga a favor do Atlético é o seu desempenho caseiro, que se assemelha a uma fortaleza. A equipe tem se destacado diante da sua torcida nesta temporada, somando 37 pontos em 14 partidas do campeonato disputadas no Metropolitano – o segundo melhor desempenho da Espanha.

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: