O Atlético de Madrid e o Barcelona se enfrentam em um confronto muito aguardado da Liga dos Campeões, com tudo em jogo enquanto os dois gigantes espanhóis disputam uma vaga na próxima fase. Espere um confronto de alta intensidade, já que ambas as equipes buscam assumir o controle do que promete ser uma noite europeia emocionante.

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Como assistir ao Real Madrid x Bayern de Munique com uma VPN

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Horário do início da partida entre Atlético de Madrid e Barcelona

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Riyadh Air Metropolitano

A partida de hoje entre Atlético de Madrid e Barcelona terá início em 14 de abril de 2026, às 20h.

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Guia passo a passo de VPN para assistir ao Real Madrid x Bayern de Munique hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: