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Angelica Daujotas

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Atlético de Madrid e Barcelona pela Liga dos Campeões: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
Liga dos Campeões

Como assistir ao jogo da Liga dos Campeões entre Atlético de Madrid e Barcelona, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Atlético de Madrid e o Barcelona se enfrentam em um confronto muito aguardado da Liga dos Campeões, com tudo em jogo enquanto os dois gigantes espanhóis disputam uma vaga na próxima fase. Espere um confronto de alta intensidade, já que ambas as equipes buscam assumir o controle do que promete ser uma noite europeia emocionante.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Atlético de Madrid x Barcelona, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaSony Sports Network
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao Real Madrid x Bayern de Munique com uma VPN

Está viajando ou enfrentando restrições geográficas? Uma VPN pode desbloquear seus serviços de streaming habituais em segundos. A Proton VPN permite que você altere sua localização virtual com segurança, para que possa acessar de qualquer lugar e assistir ao jogo ao vivo sem bloqueios de transmissão.

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Horário do início da partida entre Atlético de Madrid e Barcelona

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Riyadh Air Metropolitano

A partida de hoje entre Atlético de Madrid e Barcelona terá início em 14 de abril de 2026, às 20h.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Atlético de Madrid x Barcelona

Atlético de MadridHome team crest

4-4-2

Formação

4-2-3-1

Home team crestBAR
1
J. Musso
3
M. Ruggeri
24
R. Le Normand
16
N. Molina
15
C. Lenglet
20
G. Simeone
4
R. Mendoza
22
A. Lookman
14
M. Llorente
19
J. Alvarez
7
A. Griezmann
13
J. Garcia
23
J. Kounde
4
R. Araujo
2
J. Cancelo
18
G. Martin
14
M. Rashford
8
Pedri
24
E. Garcia
16
F. Lopez
10
L. Yamal
9
R. Lewandowski

4-2-3-1

BARAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Simeone

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • H. Flick

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

ATM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

BAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

ATM

Outros

BAR

2

Vitórias

0

Empate

3

Vitórias

8

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Real Madrid x Bayern de Munique hoje

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no Proton VPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização de um servidor onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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