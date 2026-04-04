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Como assistir ao jogo de hoje entre Atlético de Madrid e Barcelona pela LaLiga: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
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Como assistir ao jogo da LaLiga entre Atlético de Madrid e Barcelona, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Atlético de Madrid recebe o Barcelona no Metropolitano, num dos maiores clássicos da Espanha, com o Atlético na quarta posição da La Liga e o Barça liderando a tabela.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Atlético de Madrid x Barcelona, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

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Como assistir ao Atlético de Madrid x Barcelona com uma VPN

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Horário do início da partida Atlético de Madrid x Barcelona

crest
La Liga - La Liga
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O Atlético de Madrid x Barcelona começa no dia 4 de abril às 15h (horário da costa leste dos EUA) e às 20h (horário de Greenwich).

Prévia da partida 

O Atlético tem uma agenda lotada pela frente — enfrentará o Barcelona três vezes nas próximas quatro partidas, incluindo uma disputa das quartas de final da Liga dos Campeões que terá início no Camp Nou na próxima semana. A equipe também disputará a final da Copa del Rey contra a Real Sociedad no dia 18 de abril, portanto, as próximas semanas serão decisivas para o time de Diego Simeone. A La Liga, porém, já não está mais em jogo para eles. Na quarta colocação, está 16 pontos atrás do líder Barcelona, mas com uma vantagem confortável sobre o quinto colocado, o Real Betis, então seu foco está totalmente voltado para as competições de copa.

Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images

Dito isso, eles vão querer evitar um revés neste fim de semana. Um resultado ruim contra o Barcelona poderia abalar a confiança de cara para as competições europeias, mesmo que o Atlético tenha sido excelente na última vez em que recebeu os catalães — vencendo por 4 a 0 na primeira partida da semifinal da Copa del Rey no início deste ano, antes de avançar por 4 a 3 no placar agregado.

O Barcelona, por sua vez, tem levado vantagem nos confrontos recentes. Venceu quatro dos últimos cinco jogos contra o Atlético, incluindo uma vitória por 3 a 1 no início desta temporada, e não perde fora de casa para o adversário no campeonato desde outubro de 2021. A equipe de Hansi Flick está invicta nos últimos oito jogos, tendo vencido recentemente o Rayo Vallecano por 1 a 0, e ocupa a liderança da La Liga, quatro pontos à frente do Real Madrid. Dependendo do resultado do Real Madrid contra o Mallorca no início do dia, essa diferença pode cair para um ponto antes do pontapé inicial.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O Atlético não contará com Marcos Llorente e Johnny Cardoso, suspensos, enquanto Pablo Barrios está fora de ação devido a uma lesão na coxa. Também há dúvidas sobre Jan Oblak (quadril), Marc Pubill (costela), Rodrigo Mendoza (tornozelo) e Alexander Sorloth (cabeça).

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RAYO VALLECANOGetty Images

O Barcelona tem seus próprios problemas. Raphinha sofreu uma lesão no tendão da coxa com a seleção brasileira durante a pausa para os jogos internacionais e só voltará em maio. Andreas Christensen continua afastado por um longo período devido a um problema no joelho, e Frenkie de Jong ainda se recupera de uma lesão no tendão da coxa, embora possa retornar para a partida da Liga dos Campeões na próxima semana. Do lado positivo, Eric Garcia está apto para ser titular, e Jules Koundé e Alejandro Balde voltaram aos treinos após se recuperarem de lesões no tendão da coxa.

Em termos de estatísticas, o Barcelona tem sido implacável diante do gol, com 78 gols marcados na La Liga nesta temporada. Mas todas as quatro derrotas do time no campeonato ocorreram fora de casa, o que torna esta viagem para enfrentar o Atlético uma tarefa complicada.

Notícias das equipes e escalações

Escalações de Atlético de Madrid x Barcelona

Atlético de MadridHome team crest

4-4-2

Formação

4-2-3-1

Home team crestBAR
1
J. Musso
23
N. Gonzalez
16
N. Molina
24
R. Le Normand
15
C. Lenglet
20
G. Simeone
11
T. Almada
21
O. Vargas
6
C
Koke
10
A. Baena
7
A. Griezmann
13
J. Garcia
18
G. Martin
2
J. Cancelo
4
C
R. Araujo
5
P. Cubarsi
8
Pedri
14
M. Rashford
16
F. Lopez
24
E. Garcia
10
L. Yamal
20
D. Olmo

4-2-3-1

BARAway team crest

ATM
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Simeone

BAR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • H. Flick

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

ATM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

BAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
15/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

ATM

Outros

BAR

1

0

Empate

4

Vitórias

7

Gols feitos

11
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Atlético de Madrid x Barcelona hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

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  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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