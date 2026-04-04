Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Atlético de Madrid x Barcelona, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao Atlético de Madrid x Barcelona com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida Atlético de Madrid x Barcelona
O Atlético de Madrid x Barcelona começa no dia 4 de abril às 15h (horário da costa leste dos EUA) e às 20h (horário de Greenwich).
Prévia da partida
O Atlético tem uma agenda lotada pela frente — enfrentará o Barcelona três vezes nas próximas quatro partidas, incluindo uma disputa das quartas de final da Liga dos Campeões que terá início no Camp Nou na próxima semana. A equipe também disputará a final da Copa del Rey contra a Real Sociedad no dia 18 de abril, portanto, as próximas semanas serão decisivas para o time de Diego Simeone. A La Liga, porém, já não está mais em jogo para eles. Na quarta colocação, está 16 pontos atrás do líder Barcelona, mas com uma vantagem confortável sobre o quinto colocado, o Real Betis, então seu foco está totalmente voltado para as competições de copa.
Getty Images
Dito isso, eles vão querer evitar um revés neste fim de semana. Um resultado ruim contra o Barcelona poderia abalar a confiança de cara para as competições europeias, mesmo que o Atlético tenha sido excelente na última vez em que recebeu os catalães — vencendo por 4 a 0 na primeira partida da semifinal da Copa del Rey no início deste ano, antes de avançar por 4 a 3 no placar agregado.
O Barcelona, por sua vez, tem levado vantagem nos confrontos recentes. Venceu quatro dos últimos cinco jogos contra o Atlético, incluindo uma vitória por 3 a 1 no início desta temporada, e não perde fora de casa para o adversário no campeonato desde outubro de 2021. A equipe de Hansi Flick está invicta nos últimos oito jogos, tendo vencido recentemente o Rayo Vallecano por 1 a 0, e ocupa a liderança da La Liga, quatro pontos à frente do Real Madrid. Dependendo do resultado do Real Madrid contra o Mallorca no início do dia, essa diferença pode cair para um ponto antes do pontapé inicial.
Principais estatísticas e notícias sobre lesões
O Atlético não contará com Marcos Llorente e Johnny Cardoso, suspensos, enquanto Pablo Barrios está fora de ação devido a uma lesão na coxa. Também há dúvidas sobre Jan Oblak (quadril), Marc Pubill (costela), Rodrigo Mendoza (tornozelo) e Alexander Sorloth (cabeça).
Getty Images
O Barcelona tem seus próprios problemas. Raphinha sofreu uma lesão no tendão da coxa com a seleção brasileira durante a pausa para os jogos internacionais e só voltará em maio. Andreas Christensen continua afastado por um longo período devido a um problema no joelho, e Frenkie de Jong ainda se recupera de uma lesão no tendão da coxa, embora possa retornar para a partida da Liga dos Campeões na próxima semana. Do lado positivo, Eric Garcia está apto para ser titular, e Jules Koundé e Alejandro Balde voltaram aos treinos após se recuperarem de lesões no tendão da coxa.
Em termos de estatísticas, o Barcelona tem sido implacável diante do gol, com 78 gols marcados na La Liga nesta temporada. Mas todas as quatro derrotas do time no campeonato ocorreram fora de casa, o que torna esta viagem para enfrentar o Atlético uma tarefa complicada.
Notícias das equipes e escalações
Desempenho
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Guia passo a passo de VPN para assistir ao Atlético de Madrid x Barcelona hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione uma localização de servidor onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.