O Atlético de Madrid recebe o Barcelona no Metropolitano, num dos maiores clássicos da Espanha, com o Atlético na quarta posição da La Liga e o Barça liderando a tabela.

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Como assistir ao Atlético de Madrid x Barcelona com uma VPN

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Horário do início da partida Atlético de Madrid x Barcelona

La Liga - La Liga Riyadh Air Metropolitano

O Atlético de Madrid x Barcelona começa no dia 4 de abril às 15h (horário da costa leste dos EUA) e às 20h (horário de Greenwich).

Prévia da partida

O Atlético tem uma agenda lotada pela frente — enfrentará o Barcelona três vezes nas próximas quatro partidas, incluindo uma disputa das quartas de final da Liga dos Campeões que terá início no Camp Nou na próxima semana. A equipe também disputará a final da Copa del Rey contra a Real Sociedad no dia 18 de abril, portanto, as próximas semanas serão decisivas para o time de Diego Simeone. A La Liga, porém, já não está mais em jogo para eles. Na quarta colocação, está 16 pontos atrás do líder Barcelona, mas com uma vantagem confortável sobre o quinto colocado, o Real Betis, então seu foco está totalmente voltado para as competições de copa.

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Dito isso, eles vão querer evitar um revés neste fim de semana. Um resultado ruim contra o Barcelona poderia abalar a confiança de cara para as competições europeias, mesmo que o Atlético tenha sido excelente na última vez em que recebeu os catalães — vencendo por 4 a 0 na primeira partida da semifinal da Copa del Rey no início deste ano, antes de avançar por 4 a 3 no placar agregado.

O Barcelona, por sua vez, tem levado vantagem nos confrontos recentes. Venceu quatro dos últimos cinco jogos contra o Atlético, incluindo uma vitória por 3 a 1 no início desta temporada, e não perde fora de casa para o adversário no campeonato desde outubro de 2021. A equipe de Hansi Flick está invicta nos últimos oito jogos, tendo vencido recentemente o Rayo Vallecano por 1 a 0, e ocupa a liderança da La Liga, quatro pontos à frente do Real Madrid. Dependendo do resultado do Real Madrid contra o Mallorca no início do dia, essa diferença pode cair para um ponto antes do pontapé inicial.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O Atlético não contará com Marcos Llorente e Johnny Cardoso, suspensos, enquanto Pablo Barrios está fora de ação devido a uma lesão na coxa. Também há dúvidas sobre Jan Oblak (quadril), Marc Pubill (costela), Rodrigo Mendoza (tornozelo) e Alexander Sorloth (cabeça).

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O Barcelona tem seus próprios problemas. Raphinha sofreu uma lesão no tendão da coxa com a seleção brasileira durante a pausa para os jogos internacionais e só voltará em maio. Andreas Christensen continua afastado por um longo período devido a um problema no joelho, e Frenkie de Jong ainda se recupera de uma lesão no tendão da coxa, embora possa retornar para a partida da Liga dos Campeões na próxima semana. Do lado positivo, Eric Garcia está apto para ser titular, e Jules Koundé e Alejandro Balde voltaram aos treinos após se recuperarem de lesões no tendão da coxa.

Em termos de estatísticas, o Barcelona tem sido implacável diante do gol, com 78 gols marcados na La Liga nesta temporada. Mas todas as quatro derrotas do time no campeonato ocorreram fora de casa, o que torna esta viagem para enfrentar o Atlético uma tarefa complicada.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: