A terceira vitória consecutiva na primeira divisão espanhola está ao alcance, já que o líder do campeonato invade San Mamés nesta rodada da 27ª jornada, determinado a manter os perseguidores longe do topo da tabela.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Athletic Bilbao x Barcelona, com tudo o que você precisa saber para assistir à partida hoje.
|EUA
|Fubo
|Reino Unido
|Premier Sports
|Austrália
|beIN Sports Austrália
|Canadá
|TSN+
|Índia
|FanCode
|África Austral/Subsaariana
|SuperSport
|Malásia
|beIN Sports Malásia
|Oriente Médio
|beIN Sports MENA
Como assistir ao Athletic Bilbao x Barcelona com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, consulte nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do início do jogo Athletic Bilbao x Barcelona
Athletic Bilbao x Barcelona começa em 7 de março às 15h EST e 20h GMT.
Previsão da partida
O Athletic chega ao confronto de sábado com o Barcelona ainda ressentido pela eliminação da Copa del Rey. A derrota por 1 a 0 para o Real Sociedad no meio da semana selou a derrota por 2 a 0 no placar agregado nas semifinais, encerrando sua campanha na copa. Isso deixa os jogadores de Ernesto Valverde com apenas a La Liga para se concentrar, embora o desempenho recente tenha sido animador: dez pontos nos últimos quatro jogos do campeonato, incluindo vitórias sobre Levante, Real Oviedo e Elche, antes de dividir os pontos com o Rayo Vallecano. Além disso, o San Mamés tem sido um forte reduto, com 23 pontos em 13 jogos em casa, e eles esperam aproveitar isso contra o Barcelona, que tem o segundo melhor desempenho fora de casa na liga, apesar de quatro derrotas fora de casa.
Getty Images
O Barça também teve uma decepção na copa esta semana. A equipe de Hansi Flick goleou o Atlético de Madrid por 3 a 0 na partida de volta das semifinais, mas a derrota por 4 a 0 na partida de ida significou que eles não conseguiram chegar à final. No campeonato, porém, eles se recuperaram bem, vencendo o Villarreal e o Levante após um tropeço contra o Girona em fevereiro. Os homens de Flick continuam na liderança da tabela, à frente do Real Madrid.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O Athletic não contará com vários jogadores conhecidos novamente neste fim de semana. Yeray Álvarez está cumprindo suspensão, enquanto Nico Williams está fora de ação devido a um problema na virilha. Benat Prados, Unai Egiluz e Maroan Sannadi estão se recuperando de problemas no joelho, então nenhum deles jogará contra o Barcelona.
Getty Images
Do lado dos visitantes, há boas notícias: Robert Lewandowski voltou aos treinos após fraturar a órbita ocular e há uma chance de ele participar desta partida. Mesmo assim, o Barça ainda tem uma longa lista de lesionados. Andreas Christensen, Jules Kounde, Alejandro Balde, Frenkie de Jong e Gavi estão todos fora de combate devido a várias contusões.
Notícias sobre as equipes e escalações
Forma
Registro de confrontos diretos
Classificação
Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Athletic Bilbao x Barcelona hoje
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, têm aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.