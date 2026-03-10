A caminho das quartas de final da Liga dos Campeões, a tensão aumenta em Bergamo, com o Atalanta recebendo o Bayern de Munique. A La Dea vem de uma vitória sobre um gigante alemão nas eliminatórias, enquanto o Bayern avançou diretamente para as oitavas de final.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês de Atalanta x Bayern de Munique, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir Atalanta x Bayern de Munique com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo.

Hora do início de Atalanta x Bayern de Munique

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões New Balance Arena

Atalanta x Bayern de Munique começa em 10 de março às 15h EST e 20h GMT.

Previsão da partida

A jornada eliminatória da Atalanta já foi motivo de drama europeu. Depois de estar perdendo por dois gols na primeira partida, o time virou o jogo em Bergamo, eliminando o déficit em uma hora, antes que o Borussia Dortmund empatasse em 3 a 3. Então, nos acréscimos, Lazar Samardzic manteve a calma na marca do pênalti e levou a La Dea às oitavas de final.

Como único representante da Itália na competição desta temporada, o Atalanta carrega orgulho e pressão. Desde a famosa vitória sobre o Dortmund, a equipe de Raffaele Palladino tropeçou no campeonato nacional, conquistando apenas um ponto em duas partidas e empatando com a Lazio na primeira partida da semifinal da Coppa Italia.

Getty Images

O Bayern, por sua vez, parece estar em plena forma. Com 35 vitórias em 40 partidas em todas as competições, o seis vezes campeão europeu só foi derrotado pelo Arsenal na Liga dos Campeões deste ano. PSG e Chelsea foram eliminados, e o Die Roten avançou pela fase de grupos com sete vitórias em oito partidas. A história sugere que eles prosperam nesta fase do torneio, com dez vitórias nas últimas doze partidas das oitavas de final, e seu recorde de gols é incomparável, com uma média de gols por jogo maior do que qualquer outro time nas fases eliminatórias.

No campeonato nacional, o Bayern também é implacável: já marcou 92 gols na liga, aproximando-se do recorde da Bundesliga, e conquistou seis vitórias consecutivas em todas as competições. Os jogadores de Vincent Kompany estão em busca de mais um Meisterschale, de olho na final da DFB-Pokal e sussurrando sobre um triplo. Assim como o Atalanta, eles também venceram o Dortmund em um jogo emocionante com cinco gols no mês passado, antes de fazerem muitas substituições em uma vitória rotineira sobre o Gladbach.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O técnico do Atalanta, Palladino, pode contar com o retorno de Ederson para a estreia na terça-feira, enquanto o capitão Marten De Roon deve voltar ao time titular após ficar de fora contra o Udinese. Mesmo assim, os anfitriões não estão com o time completo: Giorgio Scalvini está suspenso, Giacomo Raspadori acabou de voltar aos treinos e Charles De Ketelaere continua afastado devido a um problema no joelho.

Getty Images

O Bayern também tem preocupações com a condição física dos jogadores. Harry Kane perdeu a partida de sexta-feira devido a um pequeno problema na panturrilha, mas pode estar pronto para jogar, enquanto a situação de Manuel Neuer é mais preocupante: ele ficou de fora de duas partidas e foi substituído no meio do jogo contra o Gladbach. Hiroki Ito e Alphonso Davies ainda estão indisponíveis, deixando Vincent Kompany com decisões a tomar.

Apesar do impressionante histórico do Atalanta contra adversários alemães, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o time tem enfrentado dificuldades nas eliminatórias, perdendo seis das últimas sete partidas.

Notícias da equipe e escalações

Forma

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Atalanta x Bayern de Munique hoje

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: