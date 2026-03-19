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Como assistir ao jogo de hoje entre Aston Villa e Lille pela Liga Europa: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Liga Europa entre Aston Villa e Lille, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

Unai Emery, quatro vezes vencedor da Liga Europa, busca manter seu histórico de 100% de aproveitamento nas oitavas de final desta competição, com o Aston Villa levando vantagem de 1 a 0 após a partida de ida disputada na semana passada em Lille.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Aston Villa e Lille, e trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida de hoje.

EUAFubo
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre Aston Villa e Lille usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Como assistir e transmitir ao vivo Villa x Lille de graça

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Horário do jogo entre Aston Villa e Lille

crest
Liga Europa - Europa League
Villa Park

Aston Villa x Lille terá início em 19 de março de 2026 às 16h00 EST e 20h00 GMT. 

Previsão da partida

Vencer a Liga Europa pode ser o melhor caminho do Villa de volta à Liga dos Campeões após a derrota por 3 a 1 para o Man United no fim de semana. A vitória sobre o Lille na semana passada foi a única em seis partidas em todas as competições.

Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images

O Lille, em contraste total, sofreu apenas uma derrota nos últimos seis jogos, ironicamente contra o Villa. 

A vitória sobre o Rennes no fim de semana foi a terceira consecutiva fora de casa do Lille, incluindo uma vitória impressionante contra o Red Star em Belgrado. O time não vence quatro partidas consecutivas fora de casa em todas as competições desde maio de 2021, e as derrotas nas três últimas viagens da fase de grupos da liga indicam o tamanho do desafio. 

FBL-EUR-C3-LILLE-FREIBURGGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Emiliano Buendía é dúvida para o Villa, que ficou sem Matty Cash nos últimos dois jogos. Youri Tielemans e Boubacar Kamara também continuam fora de ação. 

Benjamin André e Gaëtan Perrin perderam a partida do Lille no fim de semana após sofrerem lesões na partida de ida.

Unai Emery tornou-se o quinto técnico da história do Villa (depois de George Ramsay, Joe Mercer, W. J. Smith e Ron Saunders) a comemorar 100 vitórias, tendo alcançado essa marca em 181 jogos, tornando-se assim o técnico que atingiu esse marco mais rapidamente.

Olivier Giroud, de 39 anos, marcou nove gols em todas as competições nesta temporada, o maior número do time, incluindo quatro na Liga Europa — competição que o francês venceu com o Chelsea na temporada 2018-19.

Unai Emery Aston Villa 2025-26Getty Images

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Aston Villa x Lille

Aston VillaHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestLIL
23
E. Martinez
14
P. Torres
4
E. Konsa
26
L. Bogarde
22
I. Maatsen
21
D. Luiz
24
A. Onana
27
M. Rogers
7
J. McGinn
19
J. Sancho
11
O. Watkins
1
B. Ozer
23
A. Mandi
22
Tiago Santos
18
C. Mbemba
15
R. Perraud
21
B. Andre
17
N. Mukau
6
N. Bentaleb
10
H. Haraldsson
28
G. Perrin
9
O. Giroud

4-2-3-1

LILAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • U. Emery

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • B. Genesio

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

AVL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/10
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

LIL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

AVL

Outros

LIL

3

Vitórias

0

Empate

0

3

Gols feitos

1
Jogos com mais de 2.5 gols
1/3
Ambos os times marcam
1/3

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Aston Villa e Lille hoje

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  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione uma localização de servidor onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
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  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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