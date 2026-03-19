Unai Emery, quatro vezes vencedor da Liga Europa, busca manter seu histórico de 100% de aproveitamento nas oitavas de final desta competição, com o Aston Villa levando vantagem de 1 a 0 após a partida de ida disputada na semana passada em Lille.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Aston Villa e Lille, e trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida de hoje.
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Como assistir ao jogo entre Aston Villa e Lille usando uma VPN
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Horário do jogo entre Aston Villa e Lille
Aston Villa x Lille terá início em 19 de março de 2026 às 16h00 EST e 20h00 GMT.
Previsão da partida
Vencer a Liga Europa pode ser o melhor caminho do Villa de volta à Liga dos Campeões após a derrota por 3 a 1 para o Man United no fim de semana. A vitória sobre o Lille na semana passada foi a única em seis partidas em todas as competições.
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O Lille, em contraste total, sofreu apenas uma derrota nos últimos seis jogos, ironicamente contra o Villa.
A vitória sobre o Rennes no fim de semana foi a terceira consecutiva fora de casa do Lille, incluindo uma vitória impressionante contra o Red Star em Belgrado. O time não vence quatro partidas consecutivas fora de casa em todas as competições desde maio de 2021, e as derrotas nas três últimas viagens da fase de grupos da liga indicam o tamanho do desafio.
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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
Emiliano Buendía é dúvida para o Villa, que ficou sem Matty Cash nos últimos dois jogos. Youri Tielemans e Boubacar Kamara também continuam fora de ação.
Benjamin André e Gaëtan Perrin perderam a partida do Lille no fim de semana após sofrerem lesões na partida de ida.
Unai Emery tornou-se o quinto técnico da história do Villa (depois de George Ramsay, Joe Mercer, W. J. Smith e Ron Saunders) a comemorar 100 vitórias, tendo alcançado essa marca em 181 jogos, tornando-se assim o técnico que atingiu esse marco mais rapidamente.
Olivier Giroud, de 39 anos, marcou nove gols em todas as competições nesta temporada, o maior número do time, incluindo quatro na Liga Europa — competição que o francês venceu com o Chelsea na temporada 2018-19.
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Notícias da equipe e escalações
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Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Aston Villa e Lille hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
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Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.