Unai Emery, quatro vezes vencedor da Liga Europa, busca manter seu histórico de 100% de aproveitamento nas oitavas de final desta competição, com o Aston Villa levando vantagem de 1 a 0 após a partida de ida disputada na semana passada em Lille.

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Horário do jogo entre Aston Villa e Lille

Liga Europa - Europa League Villa Park

Aston Villa x Lille terá início em 19 de março de 2026 às 16h00 EST e 20h00 GMT.

Previsão da partida

Vencer a Liga Europa pode ser o melhor caminho do Villa de volta à Liga dos Campeões após a derrota por 3 a 1 para o Man United no fim de semana. A vitória sobre o Lille na semana passada foi a única em seis partidas em todas as competições.

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O Lille, em contraste total, sofreu apenas uma derrota nos últimos seis jogos, ironicamente contra o Villa.

A vitória sobre o Rennes no fim de semana foi a terceira consecutiva fora de casa do Lille, incluindo uma vitória impressionante contra o Red Star em Belgrado. O time não vence quatro partidas consecutivas fora de casa em todas as competições desde maio de 2021, e as derrotas nas três últimas viagens da fase de grupos da liga indicam o tamanho do desafio.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Emiliano Buendía é dúvida para o Villa, que ficou sem Matty Cash nos últimos dois jogos. Youri Tielemans e Boubacar Kamara também continuam fora de ação.

Benjamin André e Gaëtan Perrin perderam a partida do Lille no fim de semana após sofrerem lesões na partida de ida.

Unai Emery tornou-se o quinto técnico da história do Villa (depois de George Ramsay, Joe Mercer, W. J. Smith e Ron Saunders) a comemorar 100 vitórias, tendo alcançado essa marca em 181 jogos, tornando-se assim o técnico que atingiu esse marco mais rapidamente.

Olivier Giroud, de 39 anos, marcou nove gols em todas as competições nesta temporada, o maior número do time, incluindo quatro na Liga Europa — competição que o francês venceu com o Chelsea na temporada 2018-19.

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Notícias da equipe e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

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Como assistir na tela grande

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