Depois de praticamente garantir uma vaga nas semifinais da Liga Europa graças à sua atuação dominante na Itália, o Aston Villa está de volta ao Villa Park com o objetivo de selar a classificação contra o Bologna na segunda partida das quartas de final.

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Como assistir ao jogo entre Aston Villa e Bologna usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Aston Villa e Bologna

Liga Europa - Europa League Villa Park

Aston Villa x Bologna começa em 16 de abril às 15h EST e 20h GMT.

Prévia da partida

O Aston Villa está de volta às quartas de final de uma competição europeia pela terceira temporada consecutiva, e a partida de ida da semana passada em Bolonha proporcionou ao time uma base sólida para seguir em frente. Os anfitriões criaram perigo logo no início, com um gol anulado e um chute na trave, mas o Villa abriu o placar com Ezri Konsa. Ollie Watkins marcou mais dois gols, um antes e outro depois do gol de Jonathan Rowe, antes que um gol nos acréscimos restaurasse a vantagem de dois gols do Villa.

A experiência de Unai Emery neste torneio é bem conhecida, e sua equipe venceu oito partidas consecutivas da Liga Europa desde a derrota inicial para o Go Ahead Eagles. No campeonato nacional, o time permanece entre os cinco primeiros da Premier League após o empate com o Nottingham Forest no fim de semana, mantendo-se na briga por uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. O Villa Park também tem sido um palco confiável na Europa, com 15 vitórias nos últimos 17 jogos em casa e uma média de dois gols por partida nesta campanha.

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O Bologna enfrenta uma tarefa difícil. A equipe já perdeu duas vezes em Birmingham desde a última temporada e sofreu seis gols a um em três confrontos com o Villa. Embora tenha vencido todas as cinco partidas fora de casa na Europa desde setembro, a história está contra eles: em 67 tentativas, apenas uma vez uma equipe conseguiu reverter uma derrota por dois gols em casa em uma eliminatória da Liga Europa, quando o Sevilla venceu o Real Betis em 2014. Com a defesa do título da Coppa Italia encerrada e uma diferença de nove pontos para a Roma na Série A, a equipe de Vincenzo Italiano precisará de algo extraordinário para prolongar sua campanha europeia.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

A escalação do Villa pode ser afetada por problemas físicos. Emi Martinez desistiu pouco antes do início da partida no fim de semana, então não está claro se Marco Bizot continuará no gol. Tyrone Mings também é dúvida, enquanto Boubacar Kamara e Jadon Sancho continuam fora de combate. Ross Barkley também não participará, já que foi deixado de fora da lista de convocados da UEFA.

O Bologna pode contar com o retorno de Martin Vitik após suspensão, mas Jhon Lucumí ficará de fora desta vez. Charalampos Lykogiannis e Thijs Dallinga precisam passar por exames médicos de última hora, enquanto Benjamin Dominguez e o goleiro titular Lukasz Skorupski continuam indisponíveis.

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O desempenho recente favorece o Villa. A equipe venceu sete partidas consecutivas da Liga Europa e não sofreu gols nos últimos quatro jogos europeus contra adversários italianos, o que lhe dá uma base sólida para a partida de volta.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

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