A emoção das quartas de final toma conta da Liga dos Campeões Feminina, com Arsenal e Chelsea se preparando para um confronto histórico em Londres.

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Como assistir ao jogo Arsenal Feminino x Chelsea FC Feminino com uma VPN

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Hora do pontapé inicial do jogo Arsenal Women x Chelsea FC Women

Arsenal Women x Chelsea FC Women começa em 24 de março às 15h EST e 20h GMT.

Prévia da partida

A trajetória do Arsenal na fase de grupos não foi fácil. O time perdeu duas das três primeiras partidas — contra o Lyon e o Bayern — antes de encontrar seu ritmo. Três vitórias consecutivas estabilizaram a situação, mas isso ainda significava disputar a repescagem em vez da classificação direta.

Esse obstáculo extra, porém, não as desanimou. Elas passaram facilmente pelo time belga Oud-Heverlee Leuven com um placar agregado de 7 a 1, garantindo sua vaga nas quartas de final pela 17ª vez, um recorde conjunto.

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O caminho do Chelsea parecia muito mais tranquilo. A equipe ficou invicta na fase de grupos, igualando o Barcelona tanto em poder de fogo (20 gols marcados) quanto em solidez defensiva (apenas três gols sofridos). O time de Sonia Bompastor chegou a conquistar duas vitórias consecutivas por 6 a 0, contra o St. Pölten e a Roma, terminando em terceiro lugar geral e garantindo sua vaga diretamente nas quartas de final.

Jogadoras a serem observadas

O ataque do Arsenal será liderado por Alessia Russo, atual artilheira da Liga dos Campeões Feminina desta temporada. Recém-saída de duas vitórias consecutivas no Campeonato Europeu com a Inglaterra, ela já marcou sete gols em sete partidas. Russo também sabe como se destacar nas fases eliminatórias – ela marcou duas vezes na virada nas quartas de final do ano passado contra o Real Madrid.

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O Chelsea, por sua vez, tem enfrentado mais dificuldades nas competições nacionais devido a lesões, mas chega à Europa em boa fase. O time acaba de defender o título da Copa da Liga contra o Manchester United, inspirado por uma atuação de destaque de Lauren James. James agora tem a chance de provar seu valor mais uma vez no palco da Liga dos Campeões, contra o Arsenal.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Arsenal Women x Chelsea FC Women Provável escalação Reservas Técnico R. Slegers Provável escalação Reservas Técnico S. Bompastor

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Arsenal Women x Chelsea FC Women hoje

NordVPN

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: