O Arsenal recebe o Sporting de Lisboa no Emirates Stadium na segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões, com os Gunners buscando chegar às semifinais por dois anos consecutivos pela primeira vez, enquanto os visitantes tentam estragar a festa sob as luzes do maior palco da Europa.

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Horário do início da partida Arsenal x Sporting CP

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Emirates Stadium

Arsenal x Sporting CP começa em 15 de abril às 15h EST e 20h GMT.

Prévia da partida

O Arsenal chegou a Portugal a um estádio onde havia marcado muitos gols no início da temporada, mas desta vez ficou sem marcar até o final da partida, com David Raya se mostrando impenetrável no outro lado do campo para impedir o Sporting de marcar. Foram necessárias as energias renovadas dos reservas para fazer a diferença, com Gabriel Martinelli e Kai Havertz combinando-se para inclinar a eliminatória a favor do Arsenal antes do jogo de volta. O placar de 1 a 0 é significativo: o Arsenal avançou em 17 das últimas 18 eliminatórias europeias disputadas em duas partidas após vencer a primeira partida fora de casa, e chegar às semifinais novamente significaria participações consecutivas pela primeira vez na história do clube.

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O Emirates também tem sido um palco confiável contra adversários portugueses, com o Arsenal invicto nos últimos oito jogos em casa – seis vitórias e dois empates. No entanto, seu desempenho no campeonato nacional tem mostrado falhas, destacadas pela derrota no fim de semana para o Bournemouth, que permitiu ao Manchester City diminuir a diferença na disputa pelo título da Premier League. Com um confronto crucial no Etihad se aproximando, a Liga dos Campeões oferece tanto uma distração quanto uma oportunidade para recuperar o ímpeto.

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Enquanto isso, o Sporting continua pressionando o Porto na Primeira Liga, mantendo o ritmo com a terceira vitória consecutiva graças ao gol de Daniel Bragança contra a Estrela Amadora. O título pode estar fora de alcance, especialmente com o Benfica à espera no fim de semana, mas a chance de fazer história na Europa ainda está viva. O desafio é difícil: o Sporting nunca conseguiu reverter uma derrota por um gol em casa em uma eliminatória europeia de duas partidas, e perdeu 13 das últimas 14 disputas desse tipo após ficar atrás no placar na primeira partida. Ainda assim, a equipe mostrou o suficiente em Lisboa para testar Raya repetidamente e chegará a Londres sabendo que os tropeços recentes do Arsenal podem lhe dar um vislumbre de esperança.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O elenco do Arsenal tem estado sobrecarregado nas últimas semanas, com Martin Odegaard, Riccardo Calafiori, Bukayo Saka e Jurrien Timber todos com lesões que deixam incerta a sua participação na segunda partida. A única ausência certa é a de Mikel Merino, que continua afastado devido a um problema no pé.

A situação do Sporting é um pouco mais clara: faltam Fotis Ioannidis e o ex-ala do West Ham, Luis Guilherme, mas, fora isso, o time está com o elenco completo, incluindo Luis Suárez, que está apto a jogar apesar de alguma confusão na partida de ida.

O histórico entre esses dois clubes também favorece o Arsenal. Os Gunners nunca perderam para o Sporting em competições europeias, com quatro vitórias e quatro empates nos oito confrontos. Na verdade, o Arsenal é o time que o Sporting mais enfrentou na Europa sem nunca ter conseguido uma vitória, o que acrescenta mais pressão para os visitantes antes do confronto no Emirates.

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