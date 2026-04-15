Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Arsenal x Sporting CP, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao jogo Arsenal x Sporting CP com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida Arsenal x Sporting CP
Arsenal x Sporting CP começa em 15 de abril às 15h EST e 20h GMT.
Prévia da partida
O Arsenal chegou a Portugal a um estádio onde havia marcado muitos gols no início da temporada, mas desta vez ficou sem marcar até o final da partida, com David Raya se mostrando impenetrável no outro lado do campo para impedir o Sporting de marcar. Foram necessárias as energias renovadas dos reservas para fazer a diferença, com Gabriel Martinelli e Kai Havertz combinando-se para inclinar a eliminatória a favor do Arsenal antes do jogo de volta. O placar de 1 a 0 é significativo: o Arsenal avançou em 17 das últimas 18 eliminatórias europeias disputadas em duas partidas após vencer a primeira partida fora de casa, e chegar às semifinais novamente significaria participações consecutivas pela primeira vez na história do clube.
Getty Images
O Emirates também tem sido um palco confiável contra adversários portugueses, com o Arsenal invicto nos últimos oito jogos em casa – seis vitórias e dois empates. No entanto, seu desempenho no campeonato nacional tem mostrado falhas, destacadas pela derrota no fim de semana para o Bournemouth, que permitiu ao Manchester City diminuir a diferença na disputa pelo título da Premier League. Com um confronto crucial no Etihad se aproximando, a Liga dos Campeões oferece tanto uma distração quanto uma oportunidade para recuperar o ímpeto.
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Enquanto isso, o Sporting continua pressionando o Porto na Primeira Liga, mantendo o ritmo com a terceira vitória consecutiva graças ao gol de Daniel Bragança contra a Estrela Amadora. O título pode estar fora de alcance, especialmente com o Benfica à espera no fim de semana, mas a chance de fazer história na Europa ainda está viva. O desafio é difícil: o Sporting nunca conseguiu reverter uma derrota por um gol em casa em uma eliminatória europeia de duas partidas, e perdeu 13 das últimas 14 disputas desse tipo após ficar atrás no placar na primeira partida. Ainda assim, a equipe mostrou o suficiente em Lisboa para testar Raya repetidamente e chegará a Londres sabendo que os tropeços recentes do Arsenal podem lhe dar um vislumbre de esperança.
Principais estatísticas e notícias sobre lesões
O elenco do Arsenal tem estado sobrecarregado nas últimas semanas, com Martin Odegaard, Riccardo Calafiori, Bukayo Saka e Jurrien Timber todos com lesões que deixam incerta a sua participação na segunda partida. A única ausência certa é a de Mikel Merino, que continua afastado devido a um problema no pé.
A situação do Sporting é um pouco mais clara: faltam Fotis Ioannidis e o ex-ala do West Ham, Luis Guilherme, mas, fora isso, o time está com o elenco completo, incluindo Luis Suárez, que está apto a jogar apesar de alguma confusão na partida de ida.
O histórico entre esses dois clubes também favorece o Arsenal. Os Gunners nunca perderam para o Sporting em competições europeias, com quatro vitórias e quatro empates nos oito confrontos. Na verdade, o Arsenal é o time que o Sporting mais enfrentou na Europa sem nunca ter conseguido uma vitória, o que acrescenta mais pressão para os visitantes antes do confronto no Emirates.
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Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Arsenal x Sporting CP hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
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Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.