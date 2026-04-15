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Como assistir ao jogo de hoje entre Arsenal e Sporting CP pela Liga dos Campeões: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Arsenal x Sporting
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Liga dos Campeões

Como assistir ao jogo da Liga dos Campeões entre Arsenal e Sporting CP, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Arsenal recebe o Sporting de Lisboa no Emirates Stadium na segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões, com os Gunners buscando chegar às semifinais por dois anos consecutivos pela primeira vez, enquanto os visitantes tentam estragar a festa sob as luzes do maior palco da Europa.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Arsenal x Sporting CP, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Arsenal x Sporting CP com uma VPN

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Horário do início da partida Arsenal x Sporting CP

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Emirates Stadium

Arsenal x Sporting CP começa em 15 de abril às 15h EST e 20h GMT.

Prévia da partida

O Arsenal chegou a Portugal a um estádio onde havia marcado muitos gols no início da temporada, mas desta vez ficou sem marcar até o final da partida, com David Raya se mostrando impenetrável no outro lado do campo para impedir o Sporting de marcar. Foram necessárias as energias renovadas dos reservas para fazer a diferença, com Gabriel Martinelli e Kai Havertz combinando-se para inclinar a eliminatória a favor do Arsenal antes do jogo de volta. O placar de 1 a 0 é significativo: o Arsenal avançou em 17 das últimas 18 eliminatórias europeias disputadas em duas partidas após vencer a primeira partida fora de casa, e chegar às semifinais novamente significaria participações consecutivas pela primeira vez na história do clube.

Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images

O Emirates também tem sido um palco confiável contra adversários portugueses, com o Arsenal invicto nos últimos oito jogos em casa – seis vitórias e dois empates. No entanto, seu desempenho no campeonato nacional tem mostrado falhas, destacadas pela derrota no fim de semana para o Bournemouth, que permitiu ao Manchester City diminuir a diferença na disputa pelo título da Premier League. Com um confronto crucial no Etihad se aproximando, a Liga dos Campeões oferece tanto uma distração quanto uma oportunidade para recuperar o ímpeto.

FBL-POR-LIGA-ESTRELA DA AMADORA-SPORTINGGetty Images

Enquanto isso, o Sporting continua pressionando o Porto na Primeira Liga, mantendo o ritmo com a terceira vitória consecutiva graças ao gol de Daniel Bragança contra a Estrela Amadora. O título pode estar fora de alcance, especialmente com o Benfica à espera no fim de semana, mas a chance de fazer história na Europa ainda está viva. O desafio é difícil: o Sporting nunca conseguiu reverter uma derrota por um gol em casa em uma eliminatória europeia de duas partidas, e perdeu 13 das últimas 14 disputas desse tipo após ficar atrás no placar na primeira partida. Ainda assim, a equipe mostrou o suficiente em Lisboa para testar Raya repetidamente e chegará a Londres sabendo que os tropeços recentes do Arsenal podem lhe dar um vislumbre de esperança.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O elenco do Arsenal tem estado sobrecarregado nas últimas semanas, com Martin Odegaard, Riccardo Calafiori, Bukayo Saka e Jurrien Timber todos com lesões que deixam incerta a sua participação na segunda partida. A única ausência certa é a de Mikel Merino, que continua afastado devido a um problema no pé. 

A situação do Sporting é um pouco mais clara: faltam Fotis Ioannidis e o ex-ala do West Ham, Luis Guilherme, mas, fora isso, o time está com o elenco completo, incluindo Luis Suárez, que está apto a jogar apesar de alguma confusão na partida de ida.

O histórico entre esses dois clubes também favorece o Arsenal. Os Gunners nunca perderam para o Sporting em competições europeias, com quatro vitórias e quatro empates nos oito confrontos. Na verdade, o Arsenal é o time que o Sporting mais enfrentou na Europa sem nunca ter conseguido uma vitória, o que acrescenta mais pressão para os visitantes antes do confronto no Emirates.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Arsenal x Sporting

ArsenalHome team crest

4-3-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestSCP
1
D. Raya
2
W. Saliba
6
Gabriel
4
B. White
5
P. Hincapie
41
D. Rice
10
E. Eze
36
M. Zubimendi
14
V. Gyoekeres
20
N. Madueke
19
L. Trossard
1
R. Silva
25
G. Inacio
22
I. Fresneda
26
O. Diomande
20
M. Araujo
42
M. Hjulmand
10
G. Catamo
17
Trincao
8
P. Goncalves
5
H. Morita
97
L. Suarez

4-2-3-1

SCPAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Arteta

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. Borges

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

ARS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

SCP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

ARS

Outros

SCP

2

Vitórias

2

Empates

1

8

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Arsenal x Sporting CP hoje

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