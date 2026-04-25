O Emirates Stadium será o palco do confronto decisivo, onde a busca do Arsenal pelo título se choca de frente com um Newcastle United ansioso por desempenhar o papel de azarão.

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Como assistir ao jogo entre Arsenal e Newcastle United usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Arsenal e Newcastle United

Premier League - Premier League Emirates Stadium

Arsenal x Newcastle United começa em 25 de abril às 12h30 EST e 17h30 GMT.

Prévia da partida

O Arsenal volta ao Emirates Stadium sob enorme pressão, buscando estabilizar uma campanha que passou por uma fase repentina e turbulenta. Os Gunners enfrentaram algumas semanas difíceis, sofrendo uma decepcionante derrota por 2 a 1 em casa para o Bournemouth, seguida por uma dolorosa derrota por 2 a 1 para o Manchester City no último domingo — resultados que tornaram a disputa pelo título ainda mais acirrada e deixaram o time de Mikel Arteta em busca de coesão no ataque. Com a equipe marcando apenas três gols nos últimos cinco jogos, o desgaste físico e mental da temporada está claramente começando a aparecer, tornando este confronto uma oportunidade crucial para silenciar os céticos e reafirmar seu domínio no topo da tabela.

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Por outro lado, o Newcastle United viaja para o sul ocupando a 14ª posição, após ter passado por uma campanha difícil que, em grande parte, já se esvaiu. Apesar da sua posição atual, os Magpies continuam sendo um adversário perigoso, capaz de causar uma zebra, e com a pressão da disputa pelas quatro primeiras posições já deixada para trás, eles podem jogar com uma liberdade recém-descoberta que pode se revelar complicada para os líderes do campeonato, enquanto tentam resgatar o orgulho e atrapalhar a glória do adversário.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

A realidade estatística ressalta as diferentes motivações das duas equipes, com o Arsenal lutando pelo título e o Newcastle buscando encerrar uma temporada difícil com uma nota mais positiva.

As preocupações com lesões continuam sendo o principal tema de discussão para ambos os treinadores, enquanto finalizam seus planos de jogo para o fim de semana. O Arsenal continua sem Bukayo Saka devido a um problema persistente no tendão de Aquiles, enquanto a situação de jogadores importantes como Jurrien Timber, Riccardo Calafiori e Martin Odegaard permanece incerta, já que eles se recuperam de suas respectivas lesões.

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Por outro lado, o elenco do Newcastle está sendo testado com a suspensão de Joelinton para esta partida, enquanto o importante atacante Anthony Gordon é dúvida devido a uma lesão no quadril e o zagueiro Tino Livramento luta para se recuperar de um problema na virilha, o que pode deixar Eddie Howe sem alguns de seus jogadores mais influentes justamente quando ele mais precisa deles.

Notícias das equipes e escalações

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Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Arsenal e Newcastle United hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: