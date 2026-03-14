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Como assistir ao jogo de hoje entre Arsenal e Everton pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Premier League entre Arsenal e Everton, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

A corrida do Arsenal pelo título da Premier League continua neste fim de semana, quando o time recebe o Everton no Emirates, onde os Gunners são considerados grandes favoritos diante da sua torcida.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Arsenal x Everton, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAUSA Network
Reino UnidoSky Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Arsenal x Everton usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

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Horário do início da partida Arsenal x Everton

crest
Premier League - Premier League
Emirates Stadium

Arsenal x Everton começa em 14 de março às 12h30 EST e 17h30 GMT.

Prévia da partida

O Arsenal chega ao fim de semana com sete pontos de vantagem sobre o Manchester City na liderança da Premier League. Os jogadores de Mikel Arteta têm demonstrado garra, tendo conquistado recentemente uma vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Brighton — marcando sua terceira vitória consecutiva no campeonato. A torcida do Emirates espera mais do mesmo, já que os Gunners buscam ampliar sua vantagem e manter viva a disputa pelo título.

Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images

O Everton, sob o comando de David Moyes, chega ao norte de Londres com sua própria confiança. Os Toffees somaram duas vitórias consecutivas, primeiro superando o Newcastle por 3 a 2 em uma emocionante partida fora de casa, antes de seguir com uma vitória tranquila por 2 a 0 sobre o Burnley. Esses resultados injetaram confiança na equipe de Moyes, que verá este confronto como uma chance de se testar contra o líder do campeonato e, talvez, atrapalhar o ritmo do Arsenal.

É um encontro entre duas equipes em sequência de vitórias — o Arsenal em busca da glória no topo da tabela, o Everton ansioso para provar que pode superar suas expectativas. 

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

As opções defensivas do Arsenal parecem mais promissoras, com Ben White e Riccardo Calafiori se recuperando de contusões recentes para figurarem no banco no empate de 1 a 1 dos Gunners contra o Bayer Leverkusen, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. As maiores preocupações, no entanto, estão mais à frente no campo – Martin Ødegaard está se recuperando de um problema no joelho e Leandro Trossard continua fora de ação devido a uma pequena lesão, deixando em dúvida sua disponibilidade para o fim de semana. Neste momento, Mikel Merino é a única ausência confirmada, já que continua se recuperando de uma lesão no pé.

FBL-ENG-PR-EVERTON-BURNLEYGetty Images

O Everton, por outro lado, teve uma pausa prolongada após sua eliminação precoce da FA Cup, dando a Moyes tempo de sobra para revitalizar seu elenco. Esse período de recuperação significa que os visitantes devem viajar com um time praticamente completo, sendo que apenas Jack Grealish e Carlos Alcaraz devem ficar de fora. Há até otimismo de que Seamus Coleman possa se recuperar de uma pequena contusão a tempo de participar, acrescentando experiência à defesa dos Toffees.

O Arsenal tem levado vantagem nos confrontos recentes com o Everton, permanecendo invicto nos últimos seis jogos da Premier League — com quatro vitórias e dois empates. Essa sequência marca uma reviravolta e tanto, considerando que os Gunners haviam perdido quatro dos cinco confrontos anteriores a essa série.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Arsenal x Everton

ArsenalHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestEVE
1
D. Raya
12
J. Timber
6
Gabriel
2
W. Saliba
33
R. Calafiori
36
M. Zubimendi
41
D. Rice
11
G. Martinelli
20
N. Madueke
29
K. Havertz
14
V. Gyoekeres
1
J. Pickford
16
V. Mykolenko
5
M. Keane
6
J. Tarkowski
15
J. O'Brien
7
D. McNeil
27
I. Gueye
37
J. Garner
10
I. Ndiaye
22
K. Dewsbury-Hall
9
Beto

4-2-3-1

EVEAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Arteta

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Moyes

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

ARS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

EVE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

ARS

Outros

EVE

3

Vitórias

2

Empates

0

5

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Arsenal x Everton hoje

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  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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