A corrida do Arsenal pelo título da Premier League continua neste fim de semana, quando o time recebe o Everton no Emirates, onde os Gunners são considerados grandes favoritos diante da sua torcida.

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Horário do início da partida Arsenal x Everton

Premier League - Premier League Emirates Stadium

Arsenal x Everton começa em 14 de março às 12h30 EST e 17h30 GMT.

Prévia da partida

O Arsenal chega ao fim de semana com sete pontos de vantagem sobre o Manchester City na liderança da Premier League. Os jogadores de Mikel Arteta têm demonstrado garra, tendo conquistado recentemente uma vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Brighton — marcando sua terceira vitória consecutiva no campeonato. A torcida do Emirates espera mais do mesmo, já que os Gunners buscam ampliar sua vantagem e manter viva a disputa pelo título.

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O Everton, sob o comando de David Moyes, chega ao norte de Londres com sua própria confiança. Os Toffees somaram duas vitórias consecutivas, primeiro superando o Newcastle por 3 a 2 em uma emocionante partida fora de casa, antes de seguir com uma vitória tranquila por 2 a 0 sobre o Burnley. Esses resultados injetaram confiança na equipe de Moyes, que verá este confronto como uma chance de se testar contra o líder do campeonato e, talvez, atrapalhar o ritmo do Arsenal.

É um encontro entre duas equipes em sequência de vitórias — o Arsenal em busca da glória no topo da tabela, o Everton ansioso para provar que pode superar suas expectativas.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

As opções defensivas do Arsenal parecem mais promissoras, com Ben White e Riccardo Calafiori se recuperando de contusões recentes para figurarem no banco no empate de 1 a 1 dos Gunners contra o Bayer Leverkusen, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. As maiores preocupações, no entanto, estão mais à frente no campo – Martin Ødegaard está se recuperando de um problema no joelho e Leandro Trossard continua fora de ação devido a uma pequena lesão, deixando em dúvida sua disponibilidade para o fim de semana. Neste momento, Mikel Merino é a única ausência confirmada, já que continua se recuperando de uma lesão no pé.

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O Everton, por outro lado, teve uma pausa prolongada após sua eliminação precoce da FA Cup, dando a Moyes tempo de sobra para revitalizar seu elenco. Esse período de recuperação significa que os visitantes devem viajar com um time praticamente completo, sendo que apenas Jack Grealish e Carlos Alcaraz devem ficar de fora. Há até otimismo de que Seamus Coleman possa se recuperar de uma pequena contusão a tempo de participar, acrescentando experiência à defesa dos Toffees.

O Arsenal tem levado vantagem nos confrontos recentes com o Everton, permanecendo invicto nos últimos seis jogos da Premier League — com quatro vitórias e dois empates. Essa sequência marca uma reviravolta e tanto, considerando que os Gunners haviam perdido quatro dos cinco confrontos anteriores a essa série.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

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Como assistir na tela grande

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