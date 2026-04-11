Após a vitória na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting CP, o Arsenal volta à ação na Premier League no Emirates, onde receberá o Bournemouth.

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Como assistir ao jogo Arsenal x Bournemouth com uma VPN

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Horário do início da partida entre Arsenal e Bournemouth

Premier League - Premier League Emirates Stadium

Arsenal x Bournemouth começa em 11 de abril às 07h30 EST e 12h30 GMT.

Prévia da partida

Foram quatro semanas de altos e baixos para o Arsenal desde a vitória por 2 a 0 sobre o Everton. O time avançou na Europa, chegando às quartas de final da Liga dos Campeões e, em seguida, vencendo o Sporting CP por 1 a 0 na partida de ida fora de casa. Mas no campeonato nacional, as coisas não correram tão bem — o time perdeu a final da Carabao Cup para o Manchester City e foi eliminado da FA Cup pelo Southampton, acabando com as esperanças de conquistar o tetracampeonato e deixando-o na briga por apenas dois troféus.

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Isso faz com que o retorno à ação na liga neste fim de semana pareça importante, mesmo com o Arsenal ainda nove pontos à frente do City na liderança. O momento é importante, especialmente com o City ganhando ritmo antes da reta final.

O Bournemouth, por sua vez, chega ao jogo de sábado invicto há 11 partidas, com quatro vitórias e sete empates nessa sequência. Apesar dessa boa fase, o time ocupa a 13ª posição na tabela, mas está confiante em colocar o Arsenal à prova no Emirates.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Declan Rice, Gabriel Magalhães e Leandro Trossard conseguiram se recuperar de contusões para atuar na vitória sobre o Sporting, embora Trossard e Martin Odegaard tenham sofrido novas lesões que precisarão ser avaliadas. Enquanto isso, Piero Hincapié, Eberechi Eze e Mikel Merino estão fora, enquanto Bukayo Saka e Jurrien Timber continuam em dúvida devido a seus próprios problemas.

O Bournemouth também tem algumas preocupações – Eli Junior Kroupi desistiu da convocação para a seleção sub-21 da França, mas deve estar disponível, enquanto Tyler Adams e Lewis Cook ainda são dúvidas. Justin Kluivert e Julio Soler só retornam no mês que vem.

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O Bournemouth tem tido bons resultados contra o Arsenal recentemente, vencendo duas vezes desde o início da última temporada, incluindo uma vitória surpreendente por 2 a 1 no Emirates no ano passado, sua primeira vitória fora de casa contra os Gunners. O Arsenal reagiu com uma vitória dramática por 3 a 2 no Vitality em janeiro, quando Rice marcou duas vezes para garantir o resultado.

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Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo Arsenal x Bournemouth hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: