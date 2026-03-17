Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoArsenal
Emirates Stadium
team-logoBayer Leverkusen
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Arsenal e Bayer Leverkusen pela Liga dos Campeões: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Liga dos Campeões entre Arsenal e Bayer Leverkusen, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

A busca do Arsenal pelo histórico quadruplo continua nesta partida equilibrada das oitavas de final da Liga dos Campeões, quando o time recebe o Bayer Leverkusen em Londres. 

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Arsenal x Bayer Leverkusen, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida de hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Arsenal x Bayer Leverkusen com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para ver um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne restrições geográficas com uma VPN.Adquira o Express!

Horário do início da partida entre Arsenal e Bayer Leverkusen

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Emirates Stadium

Arsenal x Bayer Leverkusen terá início em 17 de março de 2026 às 16h00 EST e 20h00 GMT. 

Prévia da partida

O Arsenal deu mais um passo rumo ao título da Premier League com uma vitória por 2 a 0 sobre o Everton, estendendo assim sua invencibilidade para 13 partidas oficiais (10 vitórias, 3 empates), graças a um gol de Max Dowman, de 16 anos, o mais jovem artilheiro da história da competição. Sob o comando de Mikel Arteta, o Arsenal perdeu apenas uma das 16 partidas em casa na Liga dos Campeões (13 vitórias e 2 empates), e essa derrota foi contra o PSG, que acabou sendo o campeão.

Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images

O Leverkusen seguiu a primeira partida com outro empate contra o Bayern de Munique no fim de semana. O Leverkusen não chega às quartas de final da UCL desde a temporada 2001/02. A equipe do técnico Kasper Hjulmand está invicta há quatro jogos na UCL, porém, e estará determinada a tornar a noite difícil para os Gunners.

Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Leandro Trossard continua sendo dúvida para o Arsenal, enquanto Aleix Garcia e Martin Terrier podem ficar de fora do Leverkusen após sofrerem contusões contra o Bayern.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Arsenal x Bayer Leverkusen

ArsenalHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-2-1

Home team crestB04
1
D. Raya
6
Gabriel
2
W. Saliba
5
P. Hincapie
3
C. Mosquera
36
M. Zubimendi
7
B. Saka
11
G. Martinelli
41
D. Rice
10
E. Eze
14
V. Gyoekeres
28
J. Blaswich
12
E. Tapsoba
4
J. Quansah
8
R. Andrich
25
E. Palacios
20
A. Grimaldo
30
I. Maza
24
A. Garcia
19
E. Poku
10
M. Tillman
35
C. Kofane

3-4-2-1

B04Away team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Arteta

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • K. Hjulmand

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

ARS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

B04
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/6
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico de confrontos diretos

ARS

Outros

B04

2

Vitórias

2

Empates

0

10

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/4
Ambos os times marcam
4/4

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Arsenal e Bayer Leverkusen hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione uma localização de servidor onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Contorne restrições geográficas com uma VPN.Adquira o Express!

0