A busca do Arsenal pelo histórico quadruplo continua nesta partida equilibrada das oitavas de final da Liga dos Campeões, quando o time recebe o Bayer Leverkusen em Londres.

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Como assistir ao jogo Arsenal x Bayer Leverkusen com uma VPN

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Horário do início da partida entre Arsenal e Bayer Leverkusen

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Emirates Stadium

Arsenal x Bayer Leverkusen terá início em 17 de março de 2026 às 16h00 EST e 20h00 GMT.

Prévia da partida

O Arsenal deu mais um passo rumo ao título da Premier League com uma vitória por 2 a 0 sobre o Everton, estendendo assim sua invencibilidade para 13 partidas oficiais (10 vitórias, 3 empates), graças a um gol de Max Dowman, de 16 anos, o mais jovem artilheiro da história da competição. Sob o comando de Mikel Arteta, o Arsenal perdeu apenas uma das 16 partidas em casa na Liga dos Campeões (13 vitórias e 2 empates), e essa derrota foi contra o PSG, que acabou sendo o campeão.

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O Leverkusen seguiu a primeira partida com outro empate contra o Bayern de Munique no fim de semana. O Leverkusen não chega às quartas de final da UCL desde a temporada 2001/02. A equipe do técnico Kasper Hjulmand está invicta há quatro jogos na UCL, porém, e estará determinada a tornar a noite difícil para os Gunners.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Leandro Trossard continua sendo dúvida para o Arsenal, enquanto Aleix Garcia e Martin Terrier podem ficar de fora do Leverkusen após sofrerem contusões contra o Bayern.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Arsenal e Bayer Leverkusen hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV: