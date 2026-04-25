O Angers vai estar ansioso por causar uma surpresa na Ligue 1 ao receber o líder da tabela, o Paris Saint-Germain, no Stade Raymond Kopa, colocando em confronto sua luta obstinada pelo meio da tabela contra o ímpeto imparável dos parisienses.

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Como assistir ao jogo Angers x Paris Saint-Germain com uma VPN

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Horário do início da partida entre Angers e Paris Saint-Germain

Campeonato Francês - Ligue 1 Stade Raymond Kopa

Angers x Paris Saint-Germain começa em 25 de abril às 13h EST e 18h GMT.

Prévia da partida

O Angers pode não estar acumulando vitórias, mas está em uma posição confortável o suficiente para esperar mais uma temporada na Ligue 1, e uma vitória sobre o PSG neste fim de semana — especialmente se o Auxerre tropeçar — garantiria sua permanência na divisão. Os jogadores de Alexandre Dujeux não sabem o que é vencer desde que derrotaram o Nantes no início de março, embora tenham se estabilizado com alguns empates, mantendo a defesa bem fechada. Os gols no Stade Raymond Kopa têm sido escassos, com o time marcando um ou menos na maioria dos jogos em casa, mas três pontos no sábado os levariam a 37 na temporada, superando o total do ano passado.

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O PSG, por sua vez, se recuperou do revés contra o Lyon com uma vitória convincente sobre o Nantes, restaurando sua vantagem na liderança. A equipe de Luis Enrique tem sido implacável fora de casa, acumulando cinco vitórias consecutivas sem sofrer gols nas últimas quatro partidas, embora outra derrota fora de casa marcaria seu pior desempenho fora de casa desde 2021-22. Fundamentalmente, eles têm sido impecáveis contra times da metade inferior da tabela nesta temporada, raramente permitindo um gol, o que torna este confronto um verdadeiro teste para a resiliência do Angers.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Angers chega ao fim de semana com uma longa lista de lesionados – Harouna Djibirin está fora de ação devido a um problema no tornozelo, Carlens Arcus se recupera de uma lesão na virilha, Yassin Belkhdim tem uma preocupação no antebraço, e contusões mantêm Marius Courcoul, Pierrick Capelle e Ousmane Camara fora de ação.

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O PSG também não está com o elenco completo, com Nuno Mendes e Vitinha sendo dúvidas devido a uma contusão e uma lesão no pé, respectivamente, enquanto Quentin Ndjantou Mbitcha enfrenta uma preocupação com uma lesão no tendão. O histórico, porém, está claramente a favor dos parisienses: eles venceram o Angers em cada um dos últimos 19 confrontos, incluindo uma vitória por 4 a 2 no Stade Raymond Kopa em 2024.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo com VPN para assistir ao Angers x Paris Saint-Germain hoje

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Como assistir na tela grande

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