A disputa acirrada pelo título prepara o terreno para um confronto emocionante no Al-Awwal Park, onde cada momento em campo pode ser decisivo.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Al Nassr FC e Neom SC, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Fubo
|Austrália
|Rede 10
|Índia
|FanCode
|África do Sul/África Subsaariana
|StarTimes Futebol Mundial
|Oriente Médio
|Thmanyah
Como assistir ao jogo Al Nassr FC x Neom SC com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do pontapé inicial de Al Nassr FC x Neom SC
Al Nassr FC x Neon SC começa em 7 de março às 14h EST e 19h GMT.
Previsão da partida
O Al Nassr, que ocupa o topo da tabela com 61 pontos, estará determinado a manter o ritmo na busca pelo título. Sua consistência tem sido notável, com 20 vitórias em 24 partidas da Liga Profissional - um recorde que diz muito sobre seu domínio nesta temporada.
O Neom SC, por sua vez, tem 32 pontos e tem mostrado resiliência, especialmente fora de casa. Metade dos seus últimos seis jogos fora terminaram em empate, sugerindo que o time sabe como conquistar resultados mesmo sob pressão.
Quando se trata de confrontos diretos, o Al Nassr tem levado vantagem, mais recentemente marcando dois ou mais gols contra o Neom SC em seu último encontro na liga. Esse histórico adiciona mais uma camada de intriga a este confronto: será que o Neom encontrará uma maneira de atrapalhar o ritmo do líder da liga, ou será que o Al Nassr mais uma vez reforçará sua superioridade com outra atuação dominante?
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
Getty Images
O time da casa entra neste confronto com algumas notícias indesejáveis sobre lesões. Cristiano Ronaldo perderá o confronto com o Neom após sofrer uma lesão no tendão da coxa contra o Al Fayha, deixando o time sem sua maior estrela. Sami Al-Najei também está indisponível, afastado por uma lesão no ligamento cruzado que o mantém fora de ação há meses.
O Neom, no entanto, também está lidando com seus próprios contratempos. O goleiro Marcin Bułka está fora de combate devido a uma lesão no ligamento cruzado e não deve retornar antes do final de junho de 2026. Abbas Al-Hassan enfrenta um problema semelhante, com sua recuperação prevista para agosto. Muhanad Al-Saad está se recuperando de uma fratura no metatarso, com seu retorno previsto para meados de março.
Um dos grandes pontos de discussão antes deste jogo é o contraste entre o ataque fluido do Al Nassr e a tendência do Neom para sofrer gols. Isso configura um teste fascinante entre poder ofensivo e resiliência.
Notícias e escalações das equipes
Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Al Nassr FC x Neom SC hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, têm aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.