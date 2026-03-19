Tudo ainda está em aberto em Chipre, com o AEK Larnaca buscando causar uma surpresa contra o Crystal Palace, já que a classificação para as oitavas de final da Liga de Conferências está em jogo após o empate sem gols na partida de ida da semana passada.

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Como assistir ao jogo entre AEK Larnaca e Crystal Palace usando uma VPN

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Horário do início da partida entre AEK Larnaca e Crystal Palace

Conference League - Liga da Conferência Europeia AEK Arena

AEK Larnaca x Crystal Palace começa em 19 de março às 12h45 EST e 17h45 GMT.

Prévia da partida

A aventura europeia do Crystal Palace tem sido tudo menos fácil. Em outubro, sua primeira partida em casa terminou com uma surpreendente derrota por 1 a 0 para o Larnaca, e a partida de ida da semana passada parecia a oportunidade perfeita para corrigir o rumo. Apesar de dominarem a posse de bola e bombardearem o gol com tentativas, as Águias não conseguiram encontrar o caminho para o gol.

A frustração voltou a tomar conta do Selhurst Park no domingo, onde um empate sem gols com o Leeds deixou os torcedores insatisfeitos. O Palace não conseguiu testar o goleiro nem uma vez, apesar de o Leeds ter ficado com dez jogadores antes do intervalo.

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Ainda assim, o Palace ocupa confortavelmente uma posição intermediária na Premier League, bem longe da zona de rebaixamento, o que lhe dá espaço para se concentrar na Europa. Para manter esse sonho vivo, a equipe precisará se aprimorar em Chipre, com uma vaga nas quartas de final contra a Fiorentina ou o Rakow Czestochowa como recompensa. O técnico Oliver Glasner, que levou o Frankfurt à glória na Liga Europa em 2022, estará determinado a encerrar sua passagem pelo Palace com algo memorável.

Por outro lado, o Larnaca vem em uma onda de impulso. O novo técnico Javi Rozada assumiu apenas alguns dias antes da partida de ida, mas já vê esta disputa como uma chance de fazer história para o futebol cipriota. Sua equipe está invicta na competição, ostentando a defesa mais sólida do torneio — seis jogos sem sofrer gols e apenas um gol sofrido até agora. Essa resiliência tem sido a espinha dorsal de sua campanha.

No campeonato nacional, o Larnaca teve seus altos e baixos, mas a vitória por 2 a 0 sobre o Ethnikos Achna na segunda-feira elevou o ânimo da equipe antes do que pode ser sua maior noite europeia até agora. Com a confiança em alta e uma vaga nas quartas de final ao alcance, o confronto de quinta-feira promete ser uma batalha fascinante entre ambição e resiliência.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O Larnaca enfrenta alguns problemas físicos antes do confronto desta quinta-feira. Jorge Miramon saiu mancando com uma lesão na panturrilha na partida de ida e se junta à lista de ausências que inclui Valentin Roberge (dedo), Youssef Amyn (tendão), Giorgos Naoum (músculo) e Jimmy Suarez (virilha).

O Palace também não está exatamente livre de lesões. Eddie Nketiah (coxa) e Cheick Doucoure (joelho) continuam fora por um longo período, enquanto Dean Henderson (doença) e Daniel Muñoz (ombro) perderam o jogo contra o Leeds e precisarão passar por exames de última hora antes do pontapé inicial.

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Em termos de desempenho europeu, o Palace tem se mostrado consistente, se não espetacular: quatro vitórias, três empates e duas derrotas em suas nove partidas da Liga de Conferências. Fora de casa, conquistou duas vitórias e um empate em quatro partidas – o único tropeço ocorreu em Estrasburgo, que acabou liderando a classificação da Fase de Ligas.

Notícias da equipe e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

AEK Outros CRY 1 1 Empate 0 Crystal Palace 0 - 0 AEK Larnaca

Crystal Palace 0 - 1 AEK Larnaca 1 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 0/2 Ambos os times marcam 0/2

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao AEK Larnaca x Crystal Palace hoje

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Como assistir na tela grande

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