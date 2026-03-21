Com a disputa pelo título praticamente perdida no último fim de semana, o AC Milan volta agora sua atenção para garantir o segundo lugar ao receber o Torino no San Siro.

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Como assistir ao jogo entre AC Milan e Torino usando uma VPN

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Horário do início da partida entre AC Milan e Torino

Campeonato Italiano - Serie A Giuseppe Meazza

AC Milan x Torino começa em 21 de março às 12h EST e 17h GMT.

Prévia da partida

Justamente quando parecia que a vitória do Milan no clássico poderia dar um novo fôlego à disputa pelo Scudetto, reduzindo a vantagem do Inter para sete pontos, os Rossoneri tropeçaram no Olímpico. O Inter já havia perdido pontos contra a Atalanta, mas o Milan não conseguiu aproveitar a oportunidade — caindo diante da Lazio na noite de domingo, em sua primeira derrota fora de casa na Série A nesta temporada. Ironicamente, foi no mesmo estádio onde a Lazio os havia eliminado da Coppa Italia três meses antes.

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Esse tropeço significa que uma sequência de 24 jogos sem derrota no campeonato deu lugar a duas derrotas em quatro partidas, uma oscilação que pode custar caro, já que a classificação para a Liga dos Campeões ainda não está garantida. O Napoli está de volta à briga pelo segundo lugar, então o Milan estará desesperado para evitar duas derrotas consecutivas no campeonato pela primeira vez em um ano.

Nesta temporada, o Torino tem enfrentado grandes dificuldades — quase metade de seus jogos no campeonato terminaram em derrota, e sua defesa está entre as piores da Série A. O time conquistou apenas um ponto nos últimos cinco jogos fora de casa, sofrendo 15 gols nesse período. Ainda assim, a chegada do técnico interino Roberto D’Aversa deu um novo ânimo ao time. A vitória por 4 a 1 sobre o Parma no último fim de semana, impulsionada por três gols no segundo tempo, afastou o time ainda mais da zona de rebaixamento. Seis pontos em três partidas sob o comando de D’Aversa são animadores, mas corrigir o desempenho fora de casa continua sendo um grande desafio.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Milan mais uma vez não contará com Ruben Loftus-Cheek e Matteo Gabbia, enquanto Santiago Gimenez provavelmente não entrará em campo, já que continua se recuperando após um afastamento de quatro meses.

Para os visitantes, a única preocupação real é Zakaria Aboukhlal. O ponta marroquino já perdeu quatro partidas devido a duas lesões diferentes, sendo a mais recente um problema no joelho, portanto sua disponibilidade permanece incerta.

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No que diz respeito ao panorama geral, a história pende fortemente a favor do Milan. O Torino não consegue vencer no San Siro desde 1985. Na verdade, o time tentou 29 vezes desde então e saiu de mãos vazias em todas elas, perdendo 20 desses confrontos. Mesmo em dezembro, quando o Torino abriu uma vantagem de dois gols em casa, o Milan ainda encontrou uma maneira de virar o jogo e conquistar uma vitória por 3 a 2.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre AC Milan e Torino hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: