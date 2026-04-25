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Como assistir ao jogo de hoje entre AC Milan e Juventus pela Série A: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Milan x Juventus
Milan
Juventus
Campeonato Italiano

Como assistir ao jogo da Série A entre o AC Milan e a Juventus, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

Com apenas três pontos separando o AC Milan e a Juventus, o 182º confronto da Série A entre essas duas instituições icônicas da Itália pode ser decisivo na disputa pelo segundo lugar.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do AC Milan x Juventus, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
Reino UnidoDAZN Reino Unido
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
África Austral / SubsaarianaSupersport
MalásiaAstro
Oriente MédioSTARZPLAY

Como assistir ao jogo entre AC Milan e Juventus usando uma VPN

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Horário do início da partida entre AC Milan e Juventus

crest
Campeonato Italiano - Serie A
San Siro

AC Milan x Juventus terá início em 26 de abril de 2026 às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Previsão da partida

A vitória por 1 a 0 do Milan sobre o Hellas Verona, que luta contra o rebaixamento, foi um retorno bem-vindo à boa forma após derrotas consecutivas nas quais o time não marcou gols. O desempenho do Rossoneri em casa tem sido ruim ultimamente, com duas derrotas nas duas últimas partidas no San Siro — o mesmo número de derrotas que o time havia sofrido nas 45 partidas anteriores em seu estádio. 

Milan Udinese Leao PulisicGetty Images

A Juventus registrou sua terceira vitória consecutiva sem sofrer gols no último domingo, ao derrotar o Bologna por 2 a 0, aumentando sua vantagem sobre a Roma, quinta colocada, para cinco pontos. Os jogadores de Luciano Spalletti sofreram apenas um gol nos últimos seis jogos da Série A, empatando em 1 a 1 com o Sassuolo e vencendo os outros cinco. A Juve tem a oportunidade de registrar quatro vitórias consecutivas sem sofrer gols no campeonato pela primeira vez desde 2023. No entanto, o time não conseguiu manter o gol invicto fora de casa contra cada uma das outras seis equipes do top 6 nesta temporada.

FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-BOLOGNAGetty Images

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

Três dos últimos quatro confrontos diretos da Série A terminaram sem gols.

Christian Pulišić, do Milan, venceu cada uma das últimas 12 partidas em que marcou gols pelo Rossoneri.

O Milan parece estar com o elenco completo para esta partida, enquanto a Juventus avaliará Emil Holm e Mattia Perin mais perto do início da partida.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Milan x Juventus

MilanHome team crest

3-5-2

Formação

3-4-3

Home team crestJUV
16
M. Maignan
46
M. Gabbia
31
S. Pavlovic
23
F. Tomori
14
L. Modric
19
Y. Fofana
56
A. Saelemaekers
12
A. Rabiot
33
D. Bartesaghi
10
R. Leao
11
C. Pulisic
16
M. Di Gregorio
15
P. Kalulu
3
G. Bremer
6
L. Kelly
27
A. Cambiaso
22
W. McKennie
5
M. Locatelli
19
K. Thuram-Ulien
10
K. Yildiz
30
J. David
7
C. Conceicao

3-4-3

JUVAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Allegri

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • L. Spalletti

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

Desempenho

MIL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

JUV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/1
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
1/5

Histórico de confrontos diretos

MIL

Outros

JUV

1

3

Empates

1

2

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre AC Milan e Juventus hoje

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Como assistir na tela grande

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