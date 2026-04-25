Com apenas três pontos separando o AC Milan e a Juventus, o 182º confronto da Série A entre essas duas instituições icônicas da Itália pode ser decisivo na disputa pelo segundo lugar.

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Horário do início da partida entre AC Milan e Juventus

Campeonato Italiano - Serie A San Siro

AC Milan x Juventus terá início em 26 de abril de 2026 às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Previsão da partida

A vitória por 1 a 0 do Milan sobre o Hellas Verona, que luta contra o rebaixamento, foi um retorno bem-vindo à boa forma após derrotas consecutivas nas quais o time não marcou gols. O desempenho do Rossoneri em casa tem sido ruim ultimamente, com duas derrotas nas duas últimas partidas no San Siro — o mesmo número de derrotas que o time havia sofrido nas 45 partidas anteriores em seu estádio.

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A Juventus registrou sua terceira vitória consecutiva sem sofrer gols no último domingo, ao derrotar o Bologna por 2 a 0, aumentando sua vantagem sobre a Roma, quinta colocada, para cinco pontos. Os jogadores de Luciano Spalletti sofreram apenas um gol nos últimos seis jogos da Série A, empatando em 1 a 1 com o Sassuolo e vencendo os outros cinco. A Juve tem a oportunidade de registrar quatro vitórias consecutivas sem sofrer gols no campeonato pela primeira vez desde 2023. No entanto, o time não conseguiu manter o gol invicto fora de casa contra cada uma das outras seis equipes do top 6 nesta temporada.

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Principais estatísticas e notícias sobre lesões

Três dos últimos quatro confrontos diretos da Série A terminaram sem gols.

Christian Pulišić, do Milan, venceu cada uma das últimas 12 partidas em que marcou gols pelo Rossoneri.

O Milan parece estar com o elenco completo para esta partida, enquanto a Juventus avaliará Emil Holm e Mattia Perin mais perto do início da partida.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: