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Como assistir ao jogo de hoje entre a República Tcheca e a Irlanda pelas eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

República Tcheca x Irlanda
República Tcheca
Irlanda
Eliminatórias Europeias

Como assistir ao jogo das eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA entre a República Tcheca e a Irlanda, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

Já se passaram quase 20 anos desde que a República Tcheca ou a Irlanda disputaram uma fase final da Copa do Mundo, então um pedaço da história está a apenas dois jogos de distância.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre a República Tcheca e a Irlanda, e trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
Reino UnidoAmazon Prime Video Reino Unido
CanadáFubo Canadá
África Austral / SubsaarianaSuperSport
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre a República Tcheca e a Irlanda usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

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Horário do início da partida entre República Tcheca e Irlanda

crest
Eliminatórias Europeias - World Cup Qualification UEFA 2nd Round
Fortuna Arena

A partida entre República Tcheca e Irlanda terá início em 26 de março de 2026 às 15h45 (horário da costa leste dos EUA) e às 19h45 (horário de Greenwich). 

Prévia da partida

Apenas duas vitórias separam a República Tcheca e a Irlanda da Copa do Mundo de 2026. Os tchecos são a segunda seleção com melhor classificação da FIFA em seu caminho, então acreditam em suas chances. Se passarem pela Irlanda, terão a vantagem de jogar em casa em uma possível partida da repescagem final contra a Dinamarca ou a Macedônia do Norte. A República Tcheca não conheceu a derrota nos últimos 16 jogos em solo tcheco (13 vitórias, 3 empates), com quatro jogos sem sofrer gols nos últimos cinco. 

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-CZE-GIBGetty Images

A última participação da Irlanda em uma fase final da Copa do Mundo foi em 2002. A equipe marcou o gol da vitória aos 96 minutos em sua última partida da fase de grupos contra a Hungria, garantindo de forma dramática uma vaga na repescagem, a terceira de três vitórias consecutivas quando mais importava. É sua sequência de vitórias mais longa em quase dez anos. 

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-HUN-IRLGetty Images

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

A Irlanda conseguiu manter a baliza invicta apenas uma vez nos últimos dez jogos disputados fora de casa. 

Festy Ebosele e Liam Scales estão suspensos pela Irlanda, e Evan Ferguson fica de fora devido a uma lesão.

O atacante tcheco Patrik Schick está em condições de integrar a equipe, após ter acabado de se recuperar de uma lesão.

Patrik Schick TschechienGetty Images

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de República Tcheca x Irlanda

República TchecaHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-2-1

Home team crestIRL
1
M. Kovar
17
D. Jurasek
5
V. Coufal
3
L. Krejci
6
M. Vitik
11
P. Sulc
14
L. Provod
22
T. Soucek
12
L. Cerv
7
A. Karabec
10
P. Schick
1
C. Kelleher
4
D. O'Shea
5
J. O'Brien
22
N. Collins
17
R. Manning
11
F. Azaz
8
J. Molumby
14
J. Taylor
2
S. Coleman
20
C. Ogbene
7
T. Parrott

3-4-2-1

IRLAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • J. Kostl

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • H. Hallgrimsson

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

Desempenho

CZE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

IRL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

CZE

Outros

IRL

1

2

Empates

2

Vitórias

6

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre a República Tcheca e a Irlanda hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o conteúdo do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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