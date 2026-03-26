Já se passaram quase 20 anos desde que a República Tcheca ou a Irlanda disputaram uma fase final da Copa do Mundo, então um pedaço da história está a apenas dois jogos de distância.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre a República Tcheca e a Irlanda, e trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo entre a República Tcheca e a Irlanda usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Como assistir e transmitir ao vivo Chequia x Irlanda de graça

Se você planeja assistir ao jogo dos Estados Unidos, novos clientes do Fubo podem acessá-lo com um teste gratuito de cinco dias.

Horário do início da partida entre República Tcheca e Irlanda

Eliminatórias Europeias - World Cup Qualification UEFA 2nd Round Fortuna Arena

A partida entre República Tcheca e Irlanda terá início em 26 de março de 2026 às 15h45 (horário da costa leste dos EUA) e às 19h45 (horário de Greenwich).

Prévia da partida

Apenas duas vitórias separam a República Tcheca e a Irlanda da Copa do Mundo de 2026. Os tchecos são a segunda seleção com melhor classificação da FIFA em seu caminho, então acreditam em suas chances. Se passarem pela Irlanda, terão a vantagem de jogar em casa em uma possível partida da repescagem final contra a Dinamarca ou a Macedônia do Norte. A República Tcheca não conheceu a derrota nos últimos 16 jogos em solo tcheco (13 vitórias, 3 empates), com quatro jogos sem sofrer gols nos últimos cinco.

Getty Images

A última participação da Irlanda em uma fase final da Copa do Mundo foi em 2002. A equipe marcou o gol da vitória aos 96 minutos em sua última partida da fase de grupos contra a Hungria, garantindo de forma dramática uma vaga na repescagem, a terceira de três vitórias consecutivas quando mais importava. É sua sequência de vitórias mais longa em quase dez anos.

Getty Images

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

A Irlanda conseguiu manter a baliza invicta apenas uma vez nos últimos dez jogos disputados fora de casa.

Festy Ebosele e Liam Scales estão suspensos pela Irlanda, e Evan Ferguson fica de fora devido a uma lesão.

O atacante tcheco Patrik Schick está em condições de integrar a equipe, após ter acabado de se recuperar de uma lesão.

Getty Images

Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões 3 L. Scales

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre a República Tcheca e a Irlanda hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione uma localização de servidor onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: