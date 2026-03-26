Já se passaram quase 20 anos desde que a República Tcheca ou a Irlanda disputaram uma fase final da Copa do Mundo, então um pedaço da história está a apenas dois jogos de distância.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre a República Tcheca e a Irlanda, e trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao jogo entre a República Tcheca e a Irlanda usando uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Como assistir e transmitir ao vivo Chequia x Irlanda de graçaSe você planeja assistir ao jogo dos Estados Unidos, novos clientes do Fubo podem acessá-lo com um teste gratuito de cinco dias.
Horário do início da partida entre República Tcheca e Irlanda
A partida entre República Tcheca e Irlanda terá início em 26 de março de 2026 às 15h45 (horário da costa leste dos EUA) e às 19h45 (horário de Greenwich).
Prévia da partida
Apenas duas vitórias separam a República Tcheca e a Irlanda da Copa do Mundo de 2026. Os tchecos são a segunda seleção com melhor classificação da FIFA em seu caminho, então acreditam em suas chances. Se passarem pela Irlanda, terão a vantagem de jogar em casa em uma possível partida da repescagem final contra a Dinamarca ou a Macedônia do Norte. A República Tcheca não conheceu a derrota nos últimos 16 jogos em solo tcheco (13 vitórias, 3 empates), com quatro jogos sem sofrer gols nos últimos cinco.
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A última participação da Irlanda em uma fase final da Copa do Mundo foi em 2002. A equipe marcou o gol da vitória aos 96 minutos em sua última partida da fase de grupos contra a Hungria, garantindo de forma dramática uma vaga na repescagem, a terceira de três vitórias consecutivas quando mais importava. É sua sequência de vitórias mais longa em quase dez anos.
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Principais estatísticas e notícias sobre lesões
A Irlanda conseguiu manter a baliza invicta apenas uma vez nos últimos dez jogos disputados fora de casa.
Festy Ebosele e Liam Scales estão suspensos pela Irlanda, e Evan Ferguson fica de fora devido a uma lesão.
O atacante tcheco Patrik Schick está em condições de integrar a equipe, após ter acabado de se recuperar de uma lesão.
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Notícias das equipes e escalações
Desempenho
Histórico de confrontos diretos
Classificação
Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre a República Tcheca e a Irlanda hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione uma localização de servidor onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o conteúdo do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.