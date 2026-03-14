O Galatasaray pode dar mais um passo rumo ao título do campeonato com o confronto contra o Basaksehir, de Nuri Sahin.

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Como assistir ao Galatasaray x Istanbul Basaksehir com uma VPN

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Horário do pontapé inicial de Galatasaray x Istanbul Basaksehir

Campeonato Turco - Super Lig Rams Global Stadyumu

Galatasaray x Istanbul Basaksehir terá início em 14 de março de 2026 às 13h EST e 17h GMT.

Prévia da partida

O Galatasaray, líder do campeonato, recebe o İstanbul Başakşehir, quinto colocado. Os anfitriões estão em alta após uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Liverpool na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, e agora a atenção volta-se para a conquista do quarto título consecutivo do campeonato. A equipe ostenta um histórico formidável em casa nesta temporada, invicta na Super Lig turca, com 10 vitórias em 13 partidas disputadas.

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Sob o comando de Nuri Şahin, o Başakşehir tem se mantido competitivo na disputa por vagas europeias, ocupando agora a 5ª posição com 42 pontos, liderado principalmente por Eldor Shomurodov, que marcou 16 gols na Super Lig. Um grande problema que assola a equipe de Şahin, no entanto, é seu histórico contra os outros times de ponta. Eles perderam partidas recentes para o Beşiktaş e foram eliminados da copa pelo Trabzonspor.

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Principais estatísticas e notícias sobre lesões

Okan Buruk enfrenta um dilema na escalação, já que Abdülkerim Bardakci, Metehan Baltaci e o craque Leroy Sané estão todos suspensos para esta partida.

Os visitantes do Basaksehir não contarão com a dupla lesionada Amine Harit e Bertug Yildirim, enquanto Kazimcan Karatas está indisponível devido a suspensão.

O Galatasaray venceu os últimos quatro confrontos entre essas duas equipes, incluindo uma vitória por 1 a 0 na Copa da Turquia em dezembro.

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Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Galatasaray x Istanbul Basaksehir Provável escalação Reservas Técnico O. Buruk Provável escalação Reservas Técnico N. Sahin

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Galatasaray x Istanbul Basaksehir hoje

NordVPN

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: