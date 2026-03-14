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Como assistir ao jogo de hoje da Série A entre SSC Napoli e Lecce: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Série A entre SSC Napoli e Lecce, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Napoli espera terminar entre os dois primeiros, enquanto o Lecce luta para se manter na Série A. 

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre SSC Napoli e Lecce, com todas as informações necessárias para assistir à partida de hoje.

EUAFubo
Reino UnidoDAZN Reino Unido
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
ÍndiaFanCode
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédioSTARZPLAY

Como assistir ao jogo SSC Napoli x Lecce com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para ver um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Como assistir e transmitir ao vivo Napoli x Lecce de graça

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Horário do jogo entre SSC Napoli e Lecce

crest
Campeonato Italiano - Serie A
Diego Armando Maradona

Napoli x Lecce terá início em 14 de março de 2026 às 13h00 EST e 17h00 GMT. 

Previsão da partida

Com dez partidas restantes na temporada da Série A, o Lecce ainda não está a salvo do rebaixamento. O próximo desafio para a equipe é uma visita ao atual campeão Napoli, que almeja terminar entre os dois primeiros colocados. 

FBL-EUR-C1-NAPOLI-CHELSEAGetty Images

O Napoli é o único time da Série A que ainda está invicto em casa nesta temporada. A última vez que perdeu no Estádio Diego Armando Maradona foi em dezembro de 2024. Atualmente quatro pontos atrás do segundo colocado, o AC Milan, e cinco pontos à frente dos times em quarto e quinto lugares, a equipe de Antonio Conte perdeu apenas uma das últimas seis partidas na primeira divisão.

SSC Napoli v Torino FC - Serie AGetty Images

Apenas o Pisa, último colocado, conquistou menos pontos fora de casa na Série A nesta temporada do que o Lecce, que perdeu oito de suas 13 partidas fora de casa, embora tenha vencido três de suas últimas cinco partidas, incluindo um confronto decisivo contra o Cremonese na última rodada. 

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

A longa lista de lesionados do Napoli diminuiu um pouco, com apenas Giovanni Di Lorenzo, Antonio Vergara e David Neres garantidamente fora desta partida. 

O Napoli não conseguiu manter o gol invicto em suas últimas 10 partidas em todas as competições. 

Os últimos 11 gols do Napoli foram marcados por oito jogadores diferentes.

Genoa CFC v SSC Napoli - Serie AGetty Images

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Napoli x Lecce

NapoliHome team crest

3-4-2-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestLEC
32
V. Milinkovic-Savic
4
A. Buongiorno
17
M. Olivera
31
S. Beukema
20
E. Elmas
37
L. Spinazzola
99
A. Zambo Anguissa
27
A. Santos
21
M. Politano
6
B. Gilmour
19
R. Hoejlund
30
W. Falcone
44
Gabriel
17
D. Veiga
5
J. Siebert
3
C. Ndaba
19
L. Banda
50
S. Pierotti
20
Y. Ramadani
29
L. Coulibaly
16
O. Gandelman
9
N. Stulic

4-2-3-1

LECAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Conte

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • E. Di Francesco

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

NAP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
5/5

LEC
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

NAP

Outros

LEC

4

Vitórias

1

Empate

0

7

Gols feitos

0
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
0/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao SSC Napoli x Lecce hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: Às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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