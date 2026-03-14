O Napoli espera terminar entre os dois primeiros, enquanto o Lecce luta para se manter na Série A.

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Horário do jogo entre SSC Napoli e Lecce

Campeonato Italiano - Serie A Diego Armando Maradona

Napoli x Lecce terá início em 14 de março de 2026 às 13h00 EST e 17h00 GMT.

Previsão da partida

Com dez partidas restantes na temporada da Série A, o Lecce ainda não está a salvo do rebaixamento. O próximo desafio para a equipe é uma visita ao atual campeão Napoli, que almeja terminar entre os dois primeiros colocados.

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O Napoli é o único time da Série A que ainda está invicto em casa nesta temporada. A última vez que perdeu no Estádio Diego Armando Maradona foi em dezembro de 2024. Atualmente quatro pontos atrás do segundo colocado, o AC Milan, e cinco pontos à frente dos times em quarto e quinto lugares, a equipe de Antonio Conte perdeu apenas uma das últimas seis partidas na primeira divisão.

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Apenas o Pisa, último colocado, conquistou menos pontos fora de casa na Série A nesta temporada do que o Lecce, que perdeu oito de suas 13 partidas fora de casa, embora tenha vencido três de suas últimas cinco partidas, incluindo um confronto decisivo contra o Cremonese na última rodada.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

A longa lista de lesionados do Napoli diminuiu um pouco, com apenas Giovanni Di Lorenzo, Antonio Vergara e David Neres garantidamente fora desta partida.

O Napoli não conseguiu manter o gol invicto em suas últimas 10 partidas em todas as competições.

Os últimos 11 gols do Napoli foram marcados por oito jogadores diferentes.

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Notícias da equipe e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

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Como assistir na tela grande

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