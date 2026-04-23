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Como assistir ao jogo de hoje da Premier League entre Sunderland e Nottingham Forest: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Sunderland x Nottingham Forest
Sunderland
Nottingham Forest
Premier League

Como assistir ao jogo da Premier League entre Sunderland e Nottingham Forest, além do horário do início da partida e das notícias sobre as equipes

No jogo de futebol desta sexta-feira à noite, o Sunderland busca um lugar entre os seis primeiros, enquanto o Nottingham Forest tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Sunderland e Nottingham Forest, com todas as informações necessárias para assistir à partida de hoje.
EUAUSA Network
Reino UnidoSky Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre Sunderland e Nottingham Forest usando uma VPN

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Horário do início do jogo entre Sunderland e Nottingham Forest

crest
Premier League - Premier League
Stadium of Light

Sunderland x Nottingham Forest terá início em 24 de abril de 2026 às 15h00 EST e 20h00 GMT. 

Previsão da partida

A primeira temporada do Sunderland de volta à Premier League tem sido uma jornada emocionante para os torcedores, que sonham com a possibilidade de disputar competições europeias na próxima temporada. Depois de permanecer invicto nos primeiros 12 jogos em casa pelo campeonato nesta temporada, o Black Cats perdeu três dos últimos quatro no Stadium of Light, então nem tudo tem sido fácil. 

Brian Brobbey Sunderland 2025-26Getty Images

O Forest vê luz no fim do túnel da sobrevivência após a vitória por 4 a 1 contra o Burnley. Os Trickiy Trees podem abrir oito pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento com uma vitória aqui, antes do jogo do Wolves contra o Tottenham no sábado. Eles encontraram a boa forma na hora certa, permanecendo invictos nas últimas cinco partidas da EPL.

Estatísticas importantes e lesões

O Sunderland não poderá contar com Omar Alderete, Simon Moore e Romaine Mundle para esta partida, enquanto Jocelin Ta Bi, Bertrand Traoré e Nilson Angulo também são dúvidas.

O Nottingham Forest também enfrenta vários problemas com lesões, incluindo Murillo, Dan Ndoye, Willy Boly, Nicolo Savona, John Victor e Callum Hudson-Odoi. 

O Sunderland registrou 17 jogos empatados no intervalo nesta temporada, o maior número da liga.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Sunderland x Nottingham Forest

SunderlandHome team crest

4-3-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestNFO
22
R. Roefs
5
D. Ballard
15
O. Alderete
17
Reinildo
20
N. Mukiele
27
N. Sadiki
34
G. Xhaka
19
H. Diarra
28
E. Le Fee
9
B. Brobbey
11
C. Rigg
26
M. Sels
34
O. Aina
31
N. Milenkovic
23
J. Cunha
3
N. Williams
19
I. Jesus
10
M. Gibbs-White
21
O. Hutchinson
6
I. Sangare
8
E. Anderson
11
C. Wood

4-2-3-1

NFOAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. Le Bris

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • V. Pereira

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

SUN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

NFO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

SUN

Outros

NFO

3

Vitórias

1

Empate

1

4

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Sunderland e Nottingham Forest hoje

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