No jogo de futebol desta sexta-feira à noite, o Sunderland busca um lugar entre os seis primeiros, enquanto o Nottingham Forest tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Como assistir ao jogo entre Sunderland e Nottingham Forest usando uma VPN

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Horário do início do jogo entre Sunderland e Nottingham Forest

Premier League - Premier League Stadium of Light

Sunderland x Nottingham Forest terá início em 24 de abril de 2026 às 15h00 EST e 20h00 GMT.

Previsão da partida

A primeira temporada do Sunderland de volta à Premier League tem sido uma jornada emocionante para os torcedores, que sonham com a possibilidade de disputar competições europeias na próxima temporada. Depois de permanecer invicto nos primeiros 12 jogos em casa pelo campeonato nesta temporada, o Black Cats perdeu três dos últimos quatro no Stadium of Light, então nem tudo tem sido fácil.

Getty Images

O Forest vê luz no fim do túnel da sobrevivência após a vitória por 4 a 1 contra o Burnley. Os Trickiy Trees podem abrir oito pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento com uma vitória aqui, antes do jogo do Wolves contra o Tottenham no sábado. Eles encontraram a boa forma na hora certa, permanecendo invictos nas últimas cinco partidas da EPL.

Estatísticas importantes e lesões

O Sunderland não poderá contar com Omar Alderete, Simon Moore e Romaine Mundle para esta partida, enquanto Jocelin Ta Bi, Bertrand Traoré e Nilson Angulo também são dúvidas.

O Nottingham Forest também enfrenta vários problemas com lesões, incluindo Murillo, Dan Ndoye, Willy Boly, Nicolo Savona, John Victor e Callum Hudson-Odoi.

O Sunderland registrou 17 jogos empatados no intervalo nesta temporada, o maior número da liga.

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Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Sunderland e Nottingham Forest hoje

NordVPN

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: