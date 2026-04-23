No jogo de futebol desta sexta-feira à noite, o Sunderland busca um lugar entre os seis primeiros, enquanto o Nottingham Forest tenta se afastar da zona de rebaixamento.Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Sunderland e Nottingham Forest, com todas as informações necessárias para assistir à partida de hoje.
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Como assistir ao jogo entre Sunderland e Nottingham Forest usando uma VPN
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Horário do início do jogo entre Sunderland e Nottingham Forest
Sunderland x Nottingham Forest terá início em 24 de abril de 2026 às 15h00 EST e 20h00 GMT.
Previsão da partida
A primeira temporada do Sunderland de volta à Premier League tem sido uma jornada emocionante para os torcedores, que sonham com a possibilidade de disputar competições europeias na próxima temporada. Depois de permanecer invicto nos primeiros 12 jogos em casa pelo campeonato nesta temporada, o Black Cats perdeu três dos últimos quatro no Stadium of Light, então nem tudo tem sido fácil.
Getty Images
O Forest vê luz no fim do túnel da sobrevivência após a vitória por 4 a 1 contra o Burnley. Os Trickiy Trees podem abrir oito pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento com uma vitória aqui, antes do jogo do Wolves contra o Tottenham no sábado. Eles encontraram a boa forma na hora certa, permanecendo invictos nas últimas cinco partidas da EPL.
Estatísticas importantes e lesões
O Sunderland não poderá contar com Omar Alderete, Simon Moore e Romaine Mundle para esta partida, enquanto Jocelin Ta Bi, Bertrand Traoré e Nilson Angulo também são dúvidas.
O Nottingham Forest também enfrenta vários problemas com lesões, incluindo Murillo, Dan Ndoye, Willy Boly, Nicolo Savona, John Victor e Callum Hudson-Odoi.
O Sunderland registrou 17 jogos empatados no intervalo nesta temporada, o maior número da liga.
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Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Sunderland e Nottingham Forest hoje
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- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
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