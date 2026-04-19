As margens históricas do rio Trent estarão em festa quando o Nottingham Forest receber o Burnley no The City Ground para um confronto decisivo da Premier League que poderá ter implicações enormes para a parte de baixo da tabela.

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Como assistir ao jogo entre Nottingham Forest e Burnley usando uma VPN

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Horário do pontapé inicial de Nottingham Forest x Burnley

Premier League - Premier League City Ground, Nottingham

Nottingham Forest x Burnley começa em 19 de abril às 09:00 EST e 14:00 GMT.

Prévia da partida

Há uma atmosfera de grande expectativa para este jogo, especialmente com o Nottingham Forest ainda em alta após uma noite histórica nas competições europeias. Depois de garantir uma vaga na sua primeira semifinal continental desde 1984 ao eliminar o Porto da Liga Europa, a torcida do Forest sonha alto, mas o técnico Vitor Pereira sabe que não pode deixar que essa distração comprometa a permanência do time na primeira divisão. Embora o desempenho europeu tenha sido lendário, a posição do time na Premier League continua precária, fazendo com que cada ponto conquistado em casa pareça ouro.

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Eles enfrentam um Burnley que tem sido difícil de superar nos últimos anos; essas duas equipes desenvolveram o hábito de empates acirrados, incluindo um 1 a 1 no início desta temporada. O Burnley chega com muito orgulho e contratos em jogo e, embora tenha lutado para manter a consistência, é mais do que capaz de estragar a festa se o Forest mostrar qualquer sinal de ressaca europeia.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Do ponto de vista estatístico, este confronto tem tudo para ser acirrado – quatro dos últimos cinco encontros entre as duas equipes em todas as competições terminaram empatados, sendo que três deles acabaram em 1 a 1. O Forest tem enfrentado dificuldades para dominar o Burnley recentemente, vencendo apenas um dos últimos oito confrontos na liga, embora essa única vitória tenha ocorrido há relativamente pouco tempo, em Turf Moor.

No que diz respeito às notícias da equipe, os anfitriões enfrentam uma situação de “boas e más notícias” após o desempenho heroico no meio da semana. O artilheiro Chris Wood e o pilar da defesa Murillo saíram mancando contra o Porto, mas as primeiras informações da equipe médica são otimistas: ambos devem estar aptos para jogar. Infelizmente, as notícias não são tão animadoras para Callum Hudson-Odoi, que foi visto saindo do estádio de muletas e parece destinado a ficar fora dos gramados por um tempo devido a uma lesão muscular.

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O Burnley, por sua vez, tentará explorar a defesa cansada do Forest, embora precise melhorar significativamente seu desempenho fora de casa, tendo vencido apenas duas vezes nas últimas 21 visitas ao The City Ground.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

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Como assistir na tela grande

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