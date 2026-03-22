Newcastle e Sunderland se enfrentam no domingo, quando o Derby Tyne-Wear volta para sua 159ª edição.

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Como assistir ao jogo entre Newcastle United e Sunderland usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Newcastle United e Sunderland

Premier League - Premier League St James' Park

Newcastle United x Sunderland terá início em 22 de março de 2026, às 08:00 EST e 12:00 GMT.

Previsão da partida

A goleada de 7 a 2 sofrida contra o Barcelona no Camp Nou ainda deve doer para o Newcastle. Os Magpies precisam se recompor rapidamente, já que este confronto com o arquirrival Sunderland pode ser decisivo para suas esperanças de conquistar uma vaga nas competições europeias no final da temporada. A equipe de Eddie Howe venceu suas duas últimas partidas da Premier League, embora tenha conquistado apenas duas vitórias nas últimas sete partidas em todas as competições no St James’ Park, com quatro derrotas nessa sequência.

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O Sunderland chega a este confronto épico apenas dois pontos atrás de seus vizinhos. Os Black Cats venceram apenas duas das últimas oito partidas em todas as competições, mas ainda assim não somaram mais do que os atuais 40 pontos nesta mesma fase em nenhuma das últimas sete temporadas na primeira divisão. Uma vitória aqui permitiria que ultrapassassem o Newcastle na tabela, e o Sunderland não precisa de muito mais incentivo do que isso.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Quatorze dos últimos 15 jogos do Newcastle tiveram gols marcados por ambas as equipes.

Surpreendentemente, o Sunderland está invicto nos últimos 10 confrontos da Premier League.

Antes de sua 175ª partida na Premier League, Anthony Gordon, do Newcastle, pode marcar em três jogos consecutivos na competição pela primeira vez se marcar um gol aqui.

Bruno Guimarães e Lewis Miley estarão ausentes do meio-campo do Newcastle, enquanto o metronomo Sandro Tonali é grande dúvida após sair mancando contra o Barcelona. O Sunderland não contará com Nilson Angulo e está apreensivo quanto à condição física de Enzo Le Fée.

Após a vitória em Leeds, o Sunderland pode agora conquistar duas vitórias consecutivas fora de casa na Premier League pela primeira vez desde maio de 2014.

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Notícias das equipes e escalações

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: