O barulho da arquibancada Gallowgate End deve atingir o auge quando o histórico St James' Park receber o confronto decisivo entre Newcastle United e Bournemouth.

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Como assistir ao jogo entre Newcastle United e Bournemouth usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Newcastle United e Bournemouth

Premier League - Premier League St James' Park

Newcastle United x Bournemouth começa em 18 de abril às 10h EST e 15h GMT.

Prévia da partida

O que está em jogo não poderia ser mais alto para Eddie Howe, que recebe seu ex-time em Tyneside durante um período particularmente difícil para os Magpies. O Newcastle tem enfrentado dificuldades para manter a regularidade ultimamente, caindo na tabela após uma série de derrotas por pouca diferença e frustrantes, nas quais sofreu gols no final das partidas. A equipe estará desesperada para recuperar o bom desempenho em casa que transformou o St James' Park em uma fortaleza no início da temporada, especialmente agora que as esperanças de classificação para as competições europeias começam a se esvaecer.

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Por outro lado, o Bournemouth é o time em melhor fase da liga no momento, chegando ao Nordeste após uma sensacional sequência de 12 jogos sem derrota. Andoni Iraola pode ter anunciado recentemente que deixará o cargo ao final da campanha, mas seu time, o Cherries, não dá sinais de desacelerar, como comprovado pela impressionante vitória por 2 a 1 sobre o líder Arsenal na semana passada. É uma batalha clássica entre um gigante desesperado buscando se estabilizar e um azarão em alta, aproveitando uma onda de impulso.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

A sala médica do Newcastle continua movimentada, o que certamente contribuiu para a recente queda de rendimento da equipe. O time está preocupado com a condição física do craque do meio-campo Bruno Guimarães, que luta contra uma lesão na coxa, enquanto os pilares da defesa Fabian Schar e Sven Botman continuam afastados por um longo período. Para piorar a situação, Joelinton está indisponível, cumprindo suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

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O Bournemouth tem suas próprias preocupações, com Lewis Cook e Justin Kluivert fora dos últimos jogos, mas vai contar fortemente com os feitos heroicos no final das partidas que marcaram sua temporada — quase metade dos gols da equipe nesta temporada foram marcados nos últimos 30 minutos de jogo. Estatisticamente, este confronto tem um histórico de gols; os últimos encontros em St James' foram jogos com muitos gols, e com o Newcastle marcando exatamente duas vezes em dez de suas últimas 13 partidas em casa, os torcedores podem esperar por mais um jogo cheio de gols neste fim de semana.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Newcastle United e Bournemouth hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: