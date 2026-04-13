Após um intervalo de 24 dias, o Manchester United volta a entrar em campo no Old Trafford, onde retomará sua campanha na Premier League com um confronto contra o Leeds.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Manchester United x Leeds, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao jogo entre Manchester United e Leeds usando uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida entre Manchester United e Leeds
O jogo entre Manchester United e Leeds começa em 13 de abril às 15h00 EST e 20h00 GMT.
Prévia da partida
O Manchester United passou por um período invulgarmente longo sem jogos, com a pausa para os jogos internacionais, a ausência das competições europeias e a eliminação precoce da FA Cup, o que significa que o time não disputa uma partida oficial desde o empate em 2 a 2 contra o Bournemouth, em 20 de março.
O United ocupa a terceira posição na Premier League e parece bem posicionado para garantir uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada, com uma vantagem de sete pontos sobre o Chelsea, sexto colocado. O impacto de Michael Carrick tem sido evidente — sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota em suas primeiras dez partidas no comando — e o técnico de 44 anos está reforçando seus argumentos para assumir o cargo de forma definitiva.
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O Leeds, por sua vez, mostrou que pode frustrar o United, evitando a derrota em dois dos últimos três confrontos, incluindo um empate em 1 a 1 no início desta temporada. A equipe de Daniel Farke está em 15º lugar na tabela, três pontos acima da zona de rebaixamento, com sete vitórias, 12 empates e 12 derrotas em 31 jogos. Eles estão tentando conciliar a luta pela sobrevivência com a campanha na copa, tendo chegado à semifinal da FA Cup após vencer o West Ham nos pênaltis, e enfrentarão o Chelsea em Wembley no final deste mês.
No campeonato, porém, o Leeds vem lutando para conquistar vitórias — nenhuma desde o início de fevereiro, contra o Nottingham Forest — e seu histórico fora de casa fala por si: apenas uma vitória em 15 partidas fora de casa, com sete derrotas e 28 gols sofridos.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O United terá que se virar sem Matthijs de Ligt, que está fora de ação devido a um problema nas costas, Patrick Dorgu, por causa de uma lesão no tendão, e Harry Maguire, por suspensão, embora Lisandro Martinez esteja de volta ao elenco após se recuperar de um problema na panturrilha.
O Leeds também tem suas próprias preocupações, já que Anton Stach e Joe Rodon estão fora de combate devido a lesões no tornozelo, e Daniel James está ausente por causa de um problema na virilha. Ainda é preciso avaliar a condição física de Noah Okafor, Jaka Bijol e Gabriel Gudmundsson, portanto, a participação deles será decidida de última hora.
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A história pende fortemente a favor dos Red Devils neste confronto — eles não perdem em casa para o Leeds no campeonato há 18 jogos consecutivos e sofreram apenas uma derrota nos últimos 20 confrontos no total, vencendo 12 deles.
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Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Manchester United e Leeds hoje
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Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o conteúdo do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.