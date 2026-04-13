Após um intervalo de 24 dias, o Manchester United volta a entrar em campo no Old Trafford, onde retomará sua campanha na Premier League com um confronto contra o Leeds.

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Como assistir ao jogo entre Manchester United e Leeds usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Manchester United e Leeds

Premier League - Premier League Old Trafford

O jogo entre Manchester United e Leeds começa em 13 de abril às 15h00 EST e 20h00 GMT.

Prévia da partida

O Manchester United passou por um período invulgarmente longo sem jogos, com a pausa para os jogos internacionais, a ausência das competições europeias e a eliminação precoce da FA Cup, o que significa que o time não disputa uma partida oficial desde o empate em 2 a 2 contra o Bournemouth, em 20 de março.

O United ocupa a terceira posição na Premier League e parece bem posicionado para garantir uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada, com uma vantagem de sete pontos sobre o Chelsea, sexto colocado. O impacto de Michael Carrick tem sido evidente — sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota em suas primeiras dez partidas no comando — e o técnico de 44 anos está reforçando seus argumentos para assumir o cargo de forma definitiva.

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O Leeds, por sua vez, mostrou que pode frustrar o United, evitando a derrota em dois dos últimos três confrontos, incluindo um empate em 1 a 1 no início desta temporada. A equipe de Daniel Farke está em 15º lugar na tabela, três pontos acima da zona de rebaixamento, com sete vitórias, 12 empates e 12 derrotas em 31 jogos. Eles estão tentando conciliar a luta pela sobrevivência com a campanha na copa, tendo chegado à semifinal da FA Cup após vencer o West Ham nos pênaltis, e enfrentarão o Chelsea em Wembley no final deste mês.

No campeonato, porém, o Leeds vem lutando para conquistar vitórias — nenhuma desde o início de fevereiro, contra o Nottingham Forest — e seu histórico fora de casa fala por si: apenas uma vitória em 15 partidas fora de casa, com sete derrotas e 28 gols sofridos.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O United terá que se virar sem Matthijs de Ligt, que está fora de ação devido a um problema nas costas, Patrick Dorgu, por causa de uma lesão no tendão, e Harry Maguire, por suspensão, embora Lisandro Martinez esteja de volta ao elenco após se recuperar de um problema na panturrilha.

O Leeds também tem suas próprias preocupações, já que Anton Stach e Joe Rodon estão fora de combate devido a lesões no tornozelo, e Daniel James está ausente por causa de um problema na virilha. Ainda é preciso avaliar a condição física de Noah Okafor, Jaka Bijol e Gabriel Gudmundsson, portanto, a participação deles será decidida de última hora.

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A história pende fortemente a favor dos Red Devils neste confronto — eles não perdem em casa para o Leeds no campeonato há 18 jogos consecutivos e sofreram apenas uma derrota nos últimos 20 confrontos no total, vencendo 12 deles.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Manchester United e Leeds hoje

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Como assistir na tela grande

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