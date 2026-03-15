Um confronto potencialmente decisivo está por vir, quando o Manchester United e o Aston Villa, que disputam uma vaga na Liga dos Campeões, se enfrentam em Old Trafford.

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Como assistir ao jogo entre Manchester United e Aston Villa usando uma VPN

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Como assistir e transmitir ao vivo Man United x Villa de graça

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Horário do início da partida entre Manchester United e Aston Villa

Premier League - Premier League Old Trafford

O jogo entre Manchester United e Aston Villa terá início em 15 de março de 2026 às 10h00 EST e às 14h00 GMT.

Previsão da partida

A primeira derrota do Man United sob o comando de Michael Carrick aconteceu há pouco mais de uma semana, fora de casa contra o Newcastle, que jogava com dez jogadores. No entanto, devido ao excelente desempenho em 2026, os Red Devils ainda mantêm uma vantagem de três pontos sobre o Chelsea e o Liverpool. Carrick venceu seus primeiros cinco jogos da Premier League em suas duas passagens pelo cargo — apenas três treinadores na história da competição venceram seus primeiros seis jogos em casa.

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O Aston Villa foi o único time inglês a vencer na Europa no meio da semana, derrotando o Lille por 1 a 0 fora de casa na Liga Europa da UEFA. Essa foi também a centésima vitória de Unai Emery no comando do Villa. O técnico espanhol vai querer reverter a recente queda de rendimento, que levou sua equipe a vencer apenas três das últimas 11 partidas da Premier League. Apenas quatro times somaram menos pontos nesse período. O Villa perdeu apenas uma das últimas sete partidas fora de casa, mas foi justamente na última partida fora de casa, contra o lanterna Wolves.

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Principais estatísticas e notícias sobre lesões

Matthijs de Ligt continua fora devido a uma lesão de longa duração nas costas, enquanto Patrick Dorgu e Mason Mount também estiveram ausentes recentemente.

Matty Cash está lesionado pelo Villa, enquanto Jadon Sancho está impedido de jogar.

Depois de perder três de suas primeiras seis partidas da Premier League nesta temporada (2 vitórias e 1 empate), o Manchester United perdeu apenas três das últimas 23 (13 vitórias e 7 empates).

O Villa conquistou apenas um ponto em suas últimas três partidas da EPL, mas venceu o confronto de volta em dezembro graças a dois gols de Morgan Rogers.

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: