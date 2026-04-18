O Elland Road promete estar em festa, já que o Leeds busca transformar os Whites em vencedores e dar um grande passo rumo à permanência na Premier League contra um time do Wolves em dificuldades.

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Como assistir ao jogo entre Leeds e Wolverhampton Wanderers usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Leeds e Wolverhampton Wanderers

Premier League - Premier League Elland Road

Leeds x Wolverhampton Wanderers começa em 18 de abril às 10h EST e 15h GMT.

Prévia da partida

Espera-se que o clima em West Yorkshire seja eletrizante, já que o Leeds volta a jogar em casa após uma vitória esmagadora e revigorante sobre o Manchester United no início desta semana. Essa vitória por 2 a 1 em Old Trafford pôs fim a uma frustrante seca de gols e colocou a equipe de Daniel Farke seis pontos à frente da zona de rebaixamento, dando-lhe um respiro muito necessário. Agora, o foco muda para Elland Road, onde o objetivo é melhorar um desempenho em casa que tem registrado muitos empates ultimamente.

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O time enfrenta o Wolverhampton Wanderers, que atualmente está na lanterna da tabela e luta pela sobrevivência. Embora os Wolves tenham enfrentado dificuldades para manter a regularidade e venham de uma derrota difícil contra o West Ham, continuam sendo um time perigoso no contra-ataque, tornando este um confronto de alto risco, onde um único lance decisivo pode definir o resultado da tarde.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

No que diz respeito a lesões, o Leeds terá que enfrentar este confronto sem alguns de seus principais pilares, já que Joe Rodon, Anton Stach e Daniel James estão todos fora de ação devido a diversas lesões. No entanto, a equipe contará fortemente com Dominic Calvert-Lewin, que lidera o time com 10 gols nesta temporada e será o ponto central do ataque.

O Wolves tem seus próprios obstáculos a superar, sem Sam Johnstone e Matt Doherty, enquanto Yerson Mosquera cumpre suspensão.

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Estatisticamente, o histórico entre essas duas equipes é extremamente equilibrado — o Leeds leva uma ligeira vantagem, com nove vitórias contra oito do Wolves no confronto direto. Curiosamente, apesar de suas posições na tabela, ambas as equipes mantiveram seis jogos sem sofrer gols nesta temporada, o que sugere que, embora o Leeds seja o favorito no papel, para superar a defesa desesperada do Wolves talvez seja necessária um pouco da magia de West Yorkshire.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: