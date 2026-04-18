Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoLeeds
Elland Road
team-logoWolverhampton
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje da Premier League entre Leeds e Wolverhampton Wanderers: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Leeds x Wolverhampton
Leeds
Wolverhampton
Premier League

Como assistir ao jogo da Premier League entre Leeds e Wolverhampton Wanderers, além do horário do início da partida e das notícias sobre as equipes

O Elland Road promete estar em festa, já que o Leeds busca transformar os Whites em vencedores e dar um grande passo rumo à permanência na Premier League contra um time do Wolves em dificuldades.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Leeds e Wolverhampton Wanderers, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAPeacock
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre Leeds e Wolverhampton Wanderers usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne as restrições geográficas com a ExpressVPN!Inscreva-se agora

Horário do início da partida entre Leeds e Wolverhampton Wanderers

crest
Premier League - Premier League
Elland Road

Leeds x Wolverhampton Wanderers começa em 18 de abril às 10h EST e 15h GMT.

Prévia da partida

Espera-se que o clima em West Yorkshire seja eletrizante, já que o Leeds volta a jogar em casa após uma vitória esmagadora e revigorante sobre o Manchester United no início desta semana. Essa vitória por 2 a 1 em Old Trafford pôs fim a uma frustrante seca de gols e colocou a equipe de Daniel Farke seis pontos à frente da zona de rebaixamento, dando-lhe um respiro muito necessário. Agora, o foco muda para Elland Road, onde o objetivo é melhorar um desempenho em casa que tem registrado muitos empates ultimamente. 

Manchester United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images

O time enfrenta o Wolverhampton Wanderers, que atualmente está na lanterna da tabela e luta pela sobrevivência. Embora os Wolves tenham enfrentado dificuldades para manter a regularidade e venham de uma derrota difícil contra o West Ham, continuam sendo um time perigoso no contra-ataque, tornando este um confronto de alto risco, onde um único lance decisivo pode definir o resultado da tarde.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

No que diz respeito a lesões, o Leeds terá que enfrentar este confronto sem alguns de seus principais pilares, já que Joe Rodon, Anton Stach e Daniel James estão todos fora de ação devido a diversas lesões. No entanto, a equipe contará fortemente com Dominic Calvert-Lewin, que lidera o time com 10 gols nesta temporada e será o ponto central do ataque. 

O Wolves tem seus próprios obstáculos a superar, sem Sam Johnstone e Matt Doherty, enquanto Yerson Mosquera cumpre suspensão. 

West Ham United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images

Estatisticamente, o histórico entre essas duas equipes é extremamente equilibrado — o Leeds leva uma ligeira vantagem, com nove vitórias contra oito do Wolves no confronto direto. Curiosamente, apesar de suas posições na tabela, ambas as equipes mantiveram seis jogos sem sofrer gols nesta temporada, o que sugere que, embora o Leeds seja o favorito no papel, para superar a defesa desesperada do Wolves talvez seja necessária um pouco da magia de West Yorkshire.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Leeds x Wolverhampton

LeedsHome team crest

3-4-2-1

Formação

3-4-2-1

Home team crestWOL
26
K. Darlow
24
J. Justin
5
P. Struijk
15
J. Bijol
4
E. Ampadu
2
J. Bogle
22
A. Tanaka
3
G. Gudmundsson
19
N. Okafor
11
B. Aaronson
9
D. Calvert-Lewin
1
J. Sa
37
L. Krejci
4
S. Bueno
24
T. Gomes
8
J. Gomes
27
J. Bellegarde
38
J. Tchatchoua
36
M. Mane
3
H. Bueno
7
Andre
9
A. Armstrong

3-4-2-1

WOLAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Farke

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. Edwards

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

LEE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

WOL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

LEE

Outros

WOL

4

Vitórias

0

Empate

1

12

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Leeds e Wolverhampton Wanderers hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: Às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Adquira o Express!