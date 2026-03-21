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Como assistir ao jogo de hoje da Premier League entre Leeds e Brentford: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Premier League entre Leeds e Brentford, além do horário do início da partida e das notícias sobre as equipes

O Leeds ainda luta pela permanência na Premier League, mas seu recente tropeço na forma chega em um momento ruim, já que o Brentford visita o Elland Road.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Leeds x Brentford, e trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo de hoje.

EUAUSA Network
Reino UnidoSky Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre Leeds e Brentford usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Como assistir e transmitir ao vivo Leeds x Brentford de graça

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Horário do início do jogo Leeds x Brentford

crest
Premier League - Premier League
Elland Road

Leeds x Brentford terá início em 21 de março de 2026 às 16h00 EST e 20h00 GMT.

Previsão da partida

O Leeds apresentou uma atuação corajosa com dez jogadores e conseguiu um empate em 0 a 0 com o Crystal Palace na última partida, mas os Peacocks estão agora sem vitórias há cinco jogos. Os jogadores de Daniel Farke não conseguiram marcar nos últimos três jogos, ficando apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.

Leeds United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images

O Brentford desperdiçou uma vantagem de dois gols e empatou em 2 a 2 com o lanterna Wolves na última partida, mas continua a apenas dois pontos dos seis primeiros colocados. Os Bees, no entanto, venceram 11 das últimas 13 partidas da EPL contra times recém-promovidos.

Burnley v Brentford - Premier LeagueGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Gabriel Gudmundsson, do Leeds, está suspenso, enquanto a participação de Mikkel Damsgaard pelo Brentford é dúvida devido a uma contusão sofrida na segunda-feira.

O Brentford venceu cinco dos últimos sete jogos fora de casa na Premier League.

Igor Thiago se tornará apenas o terceiro jogador do Brentford a marcar 20 gols em uma única temporada da Premier League se marcar neste jogo.

Burnley v Brentford - Premier LeagueGetty Images

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Leeds x Brentford

LeedsHome team crest

3-4-2-1

Formação

4-1-4-1

Home team crestBRE
26
K. Darlow
6
J. Rodon
15
J. Bijol
5
P. Struijk
4
E. Ampadu
2
J. Bogle
18
A. Stach
24
J. Justin
11
B. Aaronson
44
I. Gruev
9
D. Calvert-Lewin
1
C. Kelleher
33
M. Kayode
23
K. Lewis-Potter
22
N. Collins
4
S. van den Berg
7
K. Schade
19
D. Ouattara
8
M. Jensen
18
Y. Yarmoliuk
6
J. Henderson
9
I. Thiago

4-1-4-1

BREAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Farke

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • K. Andrews

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

LEE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

BRE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

LEE

Outros

BRE

1

3

Empates

1

7

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Leeds e Brentford hoje

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  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione uma localização de servidor onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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