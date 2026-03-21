O Leeds ainda luta pela permanência na Premier League, mas seu recente tropeço na forma chega em um momento ruim, já que o Brentford visita o Elland Road.

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Como assistir ao jogo entre Leeds e Brentford usando uma VPN

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Como assistir e transmitir ao vivo Leeds x Brentford de graça

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Horário do início do jogo Leeds x Brentford

Premier League - Premier League Elland Road

Leeds x Brentford terá início em 21 de março de 2026 às 16h00 EST e 20h00 GMT.

Previsão da partida

O Leeds apresentou uma atuação corajosa com dez jogadores e conseguiu um empate em 0 a 0 com o Crystal Palace na última partida, mas os Peacocks estão agora sem vitórias há cinco jogos. Os jogadores de Daniel Farke não conseguiram marcar nos últimos três jogos, ficando apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.

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O Brentford desperdiçou uma vantagem de dois gols e empatou em 2 a 2 com o lanterna Wolves na última partida, mas continua a apenas dois pontos dos seis primeiros colocados. Os Bees, no entanto, venceram 11 das últimas 13 partidas da EPL contra times recém-promovidos.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Gabriel Gudmundsson, do Leeds, está suspenso, enquanto a participação de Mikkel Damsgaard pelo Brentford é dúvida devido a uma contusão sofrida na segunda-feira.

O Brentford venceu cinco dos últimos sete jogos fora de casa na Premier League.

Igor Thiago se tornará apenas o terceiro jogador do Brentford a marcar 20 gols em uma única temporada da Premier League se marcar neste jogo.

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Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: