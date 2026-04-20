O West Ham visita o Crystal Palace, semifinalista da Liga Conferência, sabendo que seu destino na luta pela permanência está em suas próprias mãos.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Crystal Palace e West Ham, com todas as informações necessárias para assistir à partida de hoje.
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Como assistir ao jogo entre Crystal Palace e West Ham usando uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
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Horário do início da partida entre Crystal Palace e West Ham
Crystal Palace x West Ham começa em 20 de abril de 2026 às 15h00 EST e 20h00 GMT.
Prévia da partida
O Crystal Palace acaba de chegar às semifinais da Liga Conferência da Europa após derrotar a Fiorentina por 4 a 2 no placar agregado. A equipe de Oliver Glasner somou 13 pontos nas últimas sete partidas da EPL, após uma sequência de nove jogos sem vitórias. O time também venceu suas duas últimas partidas no Selhurst Park.
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O West Ham, que luta contra o rebaixamento, aproveitou os resultados deste fim de semana sem sequer pisar na bola, especialmente o empate de 2 a 2 do Tottenham com o Brighton, que manteve os Spurs na zona de rebaixamento. Agora, os Hammers têm uma partida a menos que os londrinos e vão querer aproveitar ao máximo. O que é animador é que eles venceram cinco das últimas 11 partidas da EPL.
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Principais estatísticas e notícias sobre lesões
Adam Wharton e Maxence Lacroix sofreram lesões no primeiro tempo da derrota de quinta-feira para a Fiorentina; o primeiro lesionou o adutor e o segundo machucou o joelho. Eddie Nketiah, Cheick Doucoure e Evann Guessand não vão jogar.
O West Ham venceu quatro dos últimos sete jogos fora de casa em todas as competições, depois de ter vencido apenas um dos primeiros 11 na temporada 2025-26.
Jarrod Bowen marcou em cada uma das duas últimas partidas do campeonato contra o Palace.
Os dois gols de Jean-Philippe Mateta contra o Newcastle na semana passada o levaram a 48 gols na Premier League com a camisa do Palace – apenas Wilfried Zaha chegou a 50 pelo clube na competição.
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Guia passo a passo de VPN para assistir ao Crystal Palace x West Ham hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
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Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.