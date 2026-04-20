O West Ham visita o Crystal Palace, semifinalista da Liga Conferência, sabendo que seu destino na luta pela permanência está em suas próprias mãos.

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Como assistir ao jogo entre Crystal Palace e West Ham usando uma VPN

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Como assistir e transmitir ao vivo Palace x West Ham de graça

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Horário do início da partida entre Crystal Palace e West Ham

Premier League - Premier League Selhurst Park

Crystal Palace x West Ham começa em 20 de abril de 2026 às 15h00 EST e 20h00 GMT.

Prévia da partida

O Crystal Palace acaba de chegar às semifinais da Liga Conferência da Europa após derrotar a Fiorentina por 4 a 2 no placar agregado. A equipe de Oliver Glasner somou 13 pontos nas últimas sete partidas da EPL, após uma sequência de nove jogos sem vitórias. O time também venceu suas duas últimas partidas no Selhurst Park.

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O West Ham, que luta contra o rebaixamento, aproveitou os resultados deste fim de semana sem sequer pisar na bola, especialmente o empate de 2 a 2 do Tottenham com o Brighton, que manteve os Spurs na zona de rebaixamento. Agora, os Hammers têm uma partida a menos que os londrinos e vão querer aproveitar ao máximo. O que é animador é que eles venceram cinco das últimas 11 partidas da EPL.

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Principais estatísticas e notícias sobre lesões

Adam Wharton e Maxence Lacroix sofreram lesões no primeiro tempo da derrota de quinta-feira para a Fiorentina; o primeiro lesionou o adutor e o segundo machucou o joelho. Eddie Nketiah, Cheick Doucoure e Evann Guessand não vão jogar.

O West Ham venceu quatro dos últimos sete jogos fora de casa em todas as competições, depois de ter vencido apenas um dos primeiros 11 na temporada 2025-26.

Jarrod Bowen marcou em cada uma das duas últimas partidas do campeonato contra o Palace.

Os dois gols de Jean-Philippe Mateta contra o Newcastle na semana passada o levaram a 48 gols na Premier League com a camisa do Palace – apenas Wilfried Zaha chegou a 50 pelo clube na competição.

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Notícias das equipes e escalações

Desempenho

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: