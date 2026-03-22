A recente queda de rendimento do Aston Villa no campeonato nacional significa que o West Ham chegará ao Villa Park com confiança, mas a necessidade de pontos da equipe é igualmente urgente.

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Como assistir ao jogo entre Aston Villa e West Ham com uma VPN

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Horário do início da partida entre Aston Villa e West Ham

Premier League - Premier League Villa Park

Aston Villa x West Ham terá início em 22 de março de 2026, às 10h15 EST e 14h15 GMT.

Prévia da partida

A posição do Aston Villa entre os cinco primeiros da Premier League está em risco após a derrota por 3 a 1 para o Manchester United na última partida. A equipe soma agora apenas duas vitórias nos últimos nove jogos da Premier League. No Villa Park, venceu apenas duas das últimas sete partidas, mantendo o gol invicto apenas uma vez nessa sequência.

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Vencer a Liga Europa pode ser o melhor caminho do Villa de volta à Liga dos Campeões. Unai Emery, especialista e quatro vezes vencedor da competição, levou seu time com segurança às quartas de final, onde enfrentará o Bologna.

O West Ham, ameaçado pelo rebaixamento, por outro lado, está em ascensão, com apenas duas derrotas nas últimas 12 partidas em todas as competições. O time conquistou pontos contra os dois clubes de Manchester nessa sequência.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Villa perdeu três partidas consecutivas da Premier League pela primeira vez desde fevereiro de 2023.

A dupla de meio-campistas do Villa, Boubacar Kamara e Youri Tielemans, continua fora de ação.

O ponta do West Ham, Crysencio Summerville, está perto de retornar, mas este jogo chega cedo demais para ele após um problema na panturrilha.

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Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Aston Villa e West Ham hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: