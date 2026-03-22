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Como assistir ao jogo de hoje da Premier League entre Aston Villa e West Ham: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Premier League entre Aston Villa e West Ham, além do horário do início da partida e das notícias sobre as equipes

A recente queda de rendimento do Aston Villa no campeonato nacional significa que o West Ham chegará ao Villa Park com confiança, mas a necessidade de pontos da equipe é igualmente urgente. 

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Aston Villa e West Ham, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAPeacock
Reino UnidoSky Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre Aston Villa e West Ham com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Horário do início da partida entre Aston Villa e West Ham

crest
Premier League - Premier League
Villa Park

 Aston Villa x West Ham terá início em 22 de março de 2026, às 10h15 EST e 14h15 GMT.

Prévia da partida

A posição do Aston Villa entre os cinco primeiros da Premier League está em risco após a derrota por 3 a 1 para o Manchester United na última partida. A equipe soma agora apenas duas vitórias nos últimos nove jogos da Premier League. No Villa Park, venceu apenas duas das últimas sete partidas, mantendo o gol invicto apenas uma vez nessa sequência.

Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images

Vencer a Liga Europa pode ser o melhor caminho do Villa de volta à Liga dos Campeões. Unai Emery, especialista e quatro vezes vencedor da competição, levou seu time com segurança às quartas de final, onde enfrentará o Bologna.

O West Ham, ameaçado pelo rebaixamento, por outro lado, está em ascensão, com apenas duas derrotas nas últimas 12 partidas em todas as competições. O time conquistou pontos contra os dois clubes de Manchester nessa sequência.

West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Villa perdeu três partidas consecutivas da Premier League pela primeira vez desde fevereiro de 2023.

A dupla de meio-campistas do Villa, Boubacar Kamara e Youri Tielemans, continua fora de ação.

O ponta do West Ham, Crysencio Summerville, está perto de retornar, mas este jogo chega cedo demais para ele após um problema na panturrilha. 

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Aston Villa x West Ham

Aston VillaHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-3

Home team crestWHU
23
E. Martinez
12
L. Digne
5
T. Mings
2
M. Cash
4
E. Konsa
6
R. Barkley
27
M. Rogers
19
J. Sancho
7
J. McGinn
24
A. Onana
11
O. Watkins
1
M. Hermansen
15
K. Mavropanos
25
J. Todibo
4
A. Disasi
28
T. Soucek
29
A. Wan-Bissaka
18
M. Fernandes
12
M. Diouf
20
J. Bowen
11
V. Castellanos
19
Pablo

3-4-3

WHUAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • U. Emery

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • N. Espirito Santo

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

AVL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/9
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

WHU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

AVL

Outros

WHU

3

Vitórias

2

Empates

0

9

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
5/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Aston Villa e West Ham hoje

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  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: Às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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