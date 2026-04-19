Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League
team-logoAston Villa
Villa Park
team-logoSunderland
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje da Premier League entre Aston Villa e Sunderland: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aston Villa x Sunderland
Aston Villa
Sunderland
Premier League

Como assistir ao jogo da Premier League entre Aston Villa e Sunderland, além do horário do início da partida e das notícias sobre as equipes

O que está em jogo não poderia ser mais claro enquanto o sol do centro da Inglaterra se põe sobre o Villa Park, onde o Aston Villa busca consolidar sua posição entre os quatro primeiros contra um Sunderland resistente e ansioso por causar uma surpresa.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Aston Villa e Sunderland, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAPeacock
Reino UnidoSky Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre Aston Villa e Sunderland usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne as restrições geográficas com a ExpressVPN!Inscreva-se agora

Horário do início da partida entre Aston Villa e Sunderland

crest
Premier League - Premier League
Villa Park

Aston Villa x Sunderland começa em 19 de abril às 09:00 EST e 14:00 GMT.

Prévia da partida

Este confronto parece um choque entre duas histórias muito diferentes, agora que a Premier League entra na reta final da temporada 2025/26. O Aston Villa, sob a maestria tática de Unai Emery, está atualmente na liderança na corrida pela classificação para a Liga dos Campeões, ocupando a quarta posição com apenas seis jogos restantes. No entanto, o time chega a este jogo lidando com uma agenda pesada, tendo acabado de disputar uma exaustiva partida de volta das quartas de final da Liga Europa contra o Bologna. Sempre existe o risco de um cansaço pós-europeu, e é exatamente isso que o Sunderland espera explorar. 

Aston Villa FC v Bologna FC 1909 - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Leg TwoGetty Images

Os Black Cats provaram ser um osso duro de roer nesta temporada, como evidenciado pelo empate em 1 a 1 que arrancaram do Villa em setembro. Embora o Villa Park tenha sido uma fortaleza durante grande parte da campanha, Emery exigirá finalização precisa para garantir que a equipe não perca pontos em uma fase em que cada deslize parece monumental.

Estatísticas-chave e notícias sobre lesões

Historicamente, este tem sido um confronto de margens estreitas, com os dois encontros desta temporada e vários confrontos recentes terminando em empates. O Sunderland, no entanto, terá que desafiar uma maldição histórica em Villa Park, já que tradicionalmente tem tido dificuldades para balançar as redes neste canto de Birmingham. 

No que diz respeito à sala de tratamento, os torcedores do Villa estarão preocupados com a condição física do goleiro estrela Emiliano Martinez, que saiu do aquecimento contra o Forest na semana passada com uma contratura na panturrilha; embora tenha retornado aos treinos para a partida europeia no meio da semana, sua escalação continua sendo uma decisão de última hora. O time também não contará com Jadon Sancho e Boubacar Kamara, enquanto Ross Barkley e Alysson estão indisponíveis. 

Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images

O Sunderland tem seus próprios problemas, principalmente na defesa, onde Dan Ballard está fora de ação devido a uma lesão no tendão da coxa até o final de abril. A equipe também não contará com Romaine Mundle e o goleiro reserva Simon Moore, o que significa que toda a pressão recairá sobre Anthony Patterson para conter o ataque do Villa.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Aston Villa x Sunderland

Aston VillaHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestSUN
23
E. Martinez
2
M. Cash
14
P. Torres
4
E. Konsa
22
I. Maatsen
6
R. Barkley
27
M. Rogers
7
J. McGinn
24
A. Onana
8
Y. Tielemans
11
O. Watkins
22
R. Roefs
20
N. Mukiele
15
O. Alderete
17
Reinildo
13
L. O'Nien
34
G. Xhaka
11
C. Rigg
27
N. Sadiki
28
E. Le Fee
19
H. Diarra
9
B. Brobbey

4-2-3-1

SUNAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • U. Emery

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. Le Bris

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

AVL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

SUN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Histórico de confrontos diretos

AVL

Outros

SUN

2

Vitórias

2

Empates

1

9

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Aston Villa e Sunderland hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Adquira o Express!