O que está em jogo não poderia ser mais claro enquanto o sol do centro da Inglaterra se põe sobre o Villa Park, onde o Aston Villa busca consolidar sua posição entre os quatro primeiros contra um Sunderland resistente e ansioso por causar uma surpresa.

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Como assistir ao jogo entre Aston Villa e Sunderland usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Aston Villa e Sunderland

Premier League - Premier League Villa Park

Aston Villa x Sunderland começa em 19 de abril às 09:00 EST e 14:00 GMT.

Prévia da partida

Este confronto parece um choque entre duas histórias muito diferentes, agora que a Premier League entra na reta final da temporada 2025/26. O Aston Villa, sob a maestria tática de Unai Emery, está atualmente na liderança na corrida pela classificação para a Liga dos Campeões, ocupando a quarta posição com apenas seis jogos restantes. No entanto, o time chega a este jogo lidando com uma agenda pesada, tendo acabado de disputar uma exaustiva partida de volta das quartas de final da Liga Europa contra o Bologna. Sempre existe o risco de um cansaço pós-europeu, e é exatamente isso que o Sunderland espera explorar.

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Os Black Cats provaram ser um osso duro de roer nesta temporada, como evidenciado pelo empate em 1 a 1 que arrancaram do Villa em setembro. Embora o Villa Park tenha sido uma fortaleza durante grande parte da campanha, Emery exigirá finalização precisa para garantir que a equipe não perca pontos em uma fase em que cada deslize parece monumental.

Estatísticas-chave e notícias sobre lesões

Historicamente, este tem sido um confronto de margens estreitas, com os dois encontros desta temporada e vários confrontos recentes terminando em empates. O Sunderland, no entanto, terá que desafiar uma maldição histórica em Villa Park, já que tradicionalmente tem tido dificuldades para balançar as redes neste canto de Birmingham.

No que diz respeito à sala de tratamento, os torcedores do Villa estarão preocupados com a condição física do goleiro estrela Emiliano Martinez, que saiu do aquecimento contra o Forest na semana passada com uma contratura na panturrilha; embora tenha retornado aos treinos para a partida europeia no meio da semana, sua escalação continua sendo uma decisão de última hora. O time também não contará com Jadon Sancho e Boubacar Kamara, enquanto Ross Barkley e Alysson estão indisponíveis.

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O Sunderland tem seus próprios problemas, principalmente na defesa, onde Dan Ballard está fora de ação devido a uma lesão no tendão da coxa até o final de abril. A equipe também não contará com Romaine Mundle e o goleiro reserva Simon Moore, o que significa que toda a pressão recairá sobre Anthony Patterson para conter o ataque do Villa.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Aston Villa e Sunderland hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: